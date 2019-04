BATE Borisov surpreende e supera Roma em começo de jogo alucinante

A segunda rodada da Uefa Champions League reservou para o BATE Borisov a missão de receber a Roma na Borisov Arena. Os bielorrussos, que tiveram participação muito ruim na competição europeia durante a temporada 2014/15, buscavam sua primeira vitória na edição atual. Já a Roma foi à Bielorrússia buscando uma vitória, embalados pela goleada de 5 a 1 antes o Carpi, pela Serie A e também pelo empate conseguido diante do Barcelona na primeira rodada da Champions.

Logo no começo da partida, percebia-se que os romanistas tentavam impor um estilo de jogo ofensivo, pressionando e tentando acuar o BATE em seu campo de defesa. No entanto, a estratégia não funcionou da maneira imaginada por Rudi Garcia, já que o BATE Borisov conseguiu marcar três gols logo nos primeiros 30 minutos de jogo, aproveitando erros defensivos dos visitantes.

Logo aos oito minutos, o time da casa abriu o placar num lance bastante confuso. Em troca de passes veloz, Volodko invadiu a área e tentou o cruzamento para trás. A bola desviou em Manolas e, numa dividida entre jogadores das duas equipes, a bola acertou o travessão, voltando na cabeça de Stasevich, que tocou para o gol vazio.

Quatro minutos depois, o lateral-esquerdo Mladenovic avançou pelo campo sem marcação e arriscou de muito longe para ampliar a vantagem, aproveitando falha de posicionamento absurda de Szczesny, que voltou a defender a meta romanista depois de ficar fora por conta de uma lesão na mão.

Aos 30 minutos da primeira etapa, Filip Mladenovic, o nome do jogo, aproveitou mais uma falha da equipe da Roma para fazer o terceiro do BATE ainda no primeiro tempo. O time da casa chegou novamente pelo lado esquerdo de seu ataque, com Volodko, que percebeu a chegada de trás de Mladenovic e rolou para seu companheiro, livre de marcação, acertar lindo chute no alto, sem chances para Szczesny. E logo na primeira etapa, devido à apatia de sua equipe, Rudi Garcia fez a primeira alteração, tirando de campo Vainqueur para a entrada de Falqué, fazendo com que seu time tivesse quatro atacantes em campo.

No entanto, logo na volta para a segunda etapa, essa alteração foi desfeita, com a entrada do grego Torosidis no lugar do atacante Iturbe, que havia feito partida ruim até então. O BATE voltou a campo disposto a segurar o resultado, mantendo seu foco na defesa, buscando os contra-ataques e se fechando cada vez mais com o passar do tempo.

A Roma, por sua vez, se lançava ao ataque com praticamente todos os seus 11 jogadores, tentando uma reação improvável. Aos 21 minutos, a pressão funcionou. Em jogada trabalhada pelo meio, Salah tocou para Iago Falqué, que conseguiu linda enfiada de bola para Gervinho. O marfinense tocou com categoria na saída do goleiro para diminuir a vantagem.

Os visitantes seguiram com uma pressão ainda maior em cima do time da casa, que já demonstrava sinais de cansaço, sendo praticamente nulo no ataque, pois seus jogadores não conseguiam dar a velocidade necessária para as jogadas. Aos 37 minutos, Lucas Digne fez boa jogada pela ponta-esquerda e fez o cruzamento rasteiro. A bola atravessou toda a grande área e encontrou Torosidis na segunda trave.

O grego não desperdiçou e marcou o segundo dos giallorossi. Logo após, a Roma não empatou por muito pouco e os torcedores presentes na Borisov Arena viram o travessão salvar o BATE Borisov numa linda finalização de Florenzi, da entrada da área, com o goleiro Chernik completamente batido no lance. No entanto, a pressão da Roma esbarrou no empenho defensivo dos jogadores do time bielorruso, que comemoraram a vitória como um título após o apito final do árbitro inglês Mark Clattenburg.