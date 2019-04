Porto bate Chelsea no retorno de Mourinho ao estádio do Dragão

Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League realizada no estádio do Dragão em Porto

Na tarde desta terça-feira (29), o Porto venceu o Chelsea por dois a um em uma grande partida disputada no estádio do Dragão, em Portugal. A partida válida pelo grupo G da Uefa Champions League marcou a volta do treinador José Mourinho ao lugar que o consagrou. Pelo Porto, o treinador foi campeão da Uefa Champions League e engrenou sua carreira. Na partida, a equipe da casa foi superior, teve mais chances de marcar e aproveitou as oportunidades. O lateral André André, de 18 anos, abriu o placar para o time português. O brasileiro Willian empatou de falta. E Maicon fez o gol da vitória para o Porto.

Na outra partida do grupo, o o Dinamo de Kiev venceu com facilidade o Maccabi Tel Aviv por dois a zero. Mesmo jogando em Israel, os ucranianos dominaram a partida e venceram com gols de Andriy Yarmolenko e Júnior Moraes. Com os resultados, o Dinamo divide a liderança do grupo com o Porto, com quatro pontos. O Chelsea está em terceiro com três pontos e na lanterna, o Maccabi que não pontuou.

No dia 20 de outubro, acontece a terceira rodada do grupo. O Chelsea vai até a Ucrânia enfrentar o Dinamo e o Porto recebe o Maccabi.

Primeiro tempo disputado que termina empatado

A partida começou com muita velocidade. Logo com um minuto de partida Brahimi arriscou de fora da área e Begovic fez boa defesa. A resposta do Chelsea aconteceu aos cinco minutos. Diego Costa faz grande jogada com Willian pela esquerda e rolou para Fàbregas. O meia chutou forte e Casillas espalmou mandando para escanteio. Depois deste lance, o Chelsea começou a controlar a partida e ficar mais presente no campo de ataque. Aos 13 minutos, Pedro perdeu uma grande oportunidade. O atacante recebeu em velocidade, invadiu a área e tocou na saída de Casillas que soube fechar bem o ângulo e fazer grande defesa.

A equipe da casa não conseguia jogar. Tinha dificuldade de fazer a saída de bola por conta da forte marcação do time inglês. Dependendo das jogadas de individuais para levar perigo, somente aos 33 minutos aconteceu outro lance de certo perigo para os portugueses. Aboubakar ganhou na dívidiva na entrada da área e arriscou de fora da área. A bola passou raspando a trave.

Porém, em outra jogada invidual surgiu o gol do Porto. Aos 39 minutos, Brahimi fez grande jogada pela esquerda, passou por Ivanovic, invadiu a área e arriscou o chute. Begovic fez grande defesa, mas, no rebote, André André chutou forte, abrindo o marcador para os Dragões. E já nos acréscimos da partida, o Chelsea chegou ao empate. Ramires sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, Willian cobrou no canto de Casillas. E como o goleiro ficou sem visão da bola por conta da barreira formada por jogadores dos blues, nem pulou.

Os números do primeiro tempo comprovam uma igualdade na partida. A posse de bola ficou dividida em 50% para cada equipe e chutes a gol foram três de cada time.

Porto consegue seu gol e perde grandes oportunidades

Segunda etapa mantém o primeiro ritmo e emoção da primeira. Com sete minutos, o Porto conseguiu ficar novamente a frente do placar. Em cobrança de escanteio feita por Rúben Neves, Maicon consegue sair da marcação de Cahill, e cabeceou na primeira trave, sem chances para o goleiro Begovic. Atrás do placar, o Chelsea foi em busca do empate um minuto depois. Diego Costa arriscou de fora da área, colocado, e acertou a trave.

Aos 11 minutos, Brahimi recebeu na área, mas não conseguiu a finalização. A defesa do Chelsea afastou mal, e Rúben Neves apareceu para chutar e, mesmo bloquado por Cahill, deu um susto em Begovic. Aos 18 minutos, Pedro consegue lançamento para Hazard, que invade a área do Porto na velocidade, mas perde ângulo e manda para a rede, só que pelo lado de fora.

Aos 24 minutos, numa pressão muito forte do Porto, quase surge o terceiro. Aboubakar tentou após longa troca de bola na área adversária, e Imbula apareceu para finalizar com força da entrada da área, a bola desviou e foi para escanteio. No minuto 29 aconteceu a resposta do Chelsea. Willian cobrou o escanteio e Ivanovic subiu mais que o marcador e cabeceou bem, assustando o goleiro Casillas.

A partida seguia com chances para duas equipes. Com 36 minutos, o Porto acertou a trave com Danilo. Layún cobrou escanteio, o brasileiro se antecipou a marcação de Matic e quase marcou o terceiro. E no último minuto da partida, Kenedy quase empate. O brasileiro carregou a bola para o meio, tocou para Diego Costa que fez o pivô, e chutou na saída de Casillas, mas passou do lado direito do goleiro espanhol.