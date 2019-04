Sobre Wenger e sua teimosia que sempre custa caro

Ontem (29), o Arsenal recebeu o Olympiakos e perdeu por 3-2. Agora tem menos de 10% de chances de passar para as oitavas de final. Na próxima rodada pega o Bayern de Munique em casa e depois fora. Mas não é bem sobre a situação na UCL que eu quero falar. Citei-a apenas para mostrar o que significa neste momento - ninguém é bobo e sabe que isso NÃO é bom para um time da grandeza do Arsenal.

O problema disso tudo e a culpa de toda essa situação só tem um nome: Arsène Wenger. O treinador francês escalou, sob o dito de que Cech estaria machucado, o goleiro reserva Ospina. O colombiano falhou em um dos gols - falha que se fosse Cech, um goleiro World Class, não teria cometido. Você até pode me dizer que todo goleiro falha, mas o ponto não é esse. O ponto é: se você tem um goleiro campeão, experiente e Top Class, por que escalaria o seu reserva que é bem questionável? Simples, uma promessa verbal feita na offseason. Não contratual, VERBAL.

No verão europeu, Ospina foi especulado e até dado como certo em alguns locais como novo jogador de um time turco, o que, obviamente, não se concretizou. O que teria acontecido, na verdade, foi uma conversa com o Boss onde o francês teria garantido regularidade na FA Cup, Capital One Cup e na Uefa Champions League e isso fez o Ospina permanecer em Londres. Na UCL, precisando vencer, Arsène manteve sua promessa, e isso custou caro.

Capital One Cup e FA Cup é aceitável, mas na UCL? O apogeu de qualquer clube europeu é a conquista da orelhuda, mas a partir do momento que você deixa sua principal contratação no banco pra colocar um goleiro de técnicas inferiores na competição mais importante é entregar as chances (mínimas) que tem. Esse excesso de confiança que Wenger possui em seus jogadores é algo até louvável que poucos por ai tem, mas esse também é o principal erro que se repete nesses 19 anos do treinador no comando do Arsenal.

Quando finalmente as coisas no gol pareciam fluir depois de Almunia, Vito Mannone e da ilusão de Szczesny após anos seguros com Lehmann e Seaman, simplesmente acontece algo frustrante assim. Cech VAI jogar contra o Bayern nas duas partidas já que Ospina não é o goleiro oficial da competição, mas os seis pontos fáceis nas duas primeiras partidas não voltam.

Falando em excesso de confiança, temos apenas um volante no elenco: Coquelin. Arsène se recusou a ir no mercado contratar um volante mais experiente e deixar uma de suas crias sem jogar com regularidade. Pensou na filosofia, não no time. O Arsenal cadece de um volante experiente e isso seria até uma boa pro jovem francês aprender mais. Ele fez sim boas atuações temporada passada, mas ainda é muito jovem e isso, pra um time que quer ser campeão, pode não ser uma boa mistura.

O Arsenal pode até vencer as quatro partidas restantes e se classificar de maneira heróica em primeiro (o que não vai acontecer), mas nas oitavas seremos eliminados novamente e o troféu imaginário do comandante de estar entre os quatro virá. Mesmice. Wenger ao menos assumiu o que pode ser o seu pior erro como Manager do Arsenal, mas a paciência que alguns tinham, talvez não tenha mais.