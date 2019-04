Van Gaal admite que o Manchester United teve dificuldade para sair vitorioso diante do Wolfsburg

Nesta quarta-feira (30), o Manchester United venceu o Wolfsburg pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Mata e Smalling deram a certeza aos torcedores dos Red Devils que voltariam para suas casa do Old Trafford com a vitória de virada, depois do time visitante ter aberto o placar com Caligiuri. Sabendo da dificuldade que foi, o treinador dos donos da casa, Louis Van Gaal tratou a virada como "bem difícil" e fez uma análise completa do que foi o jogo ao seu olho, especificando a falta de finalização.

Apesar da vitória, sabendo da importância de vencer os jogos em casa na competição, Van Gaal não ficou totalmente satisfeito com o time, soube da dificuldade que foi e continua chamando atenção para o fato da sua equipe não conseguir finalizar e matar jogos: "Foi bem dificil porque nós jogamos bem, criamos chances mas não finalizamos e tivemos sorte no pênalti. Claro, foi pênalti. Mas criamos mais chances do que eles, com Rooney, Depay e eles não conseguiram marcar gols", comentou o holandês.

O comandante ainda retratou que a equipe sofreu após virar o jogo e sabe que tinha jogadores cansados naquele momento importante da partida, entendendo que seria pelo acúmulo de jogos que eles vêm tendo nesta temporada: "Tudo bem que viramos a partida, mas depois disso foi apenas sofrimento muito por causa dos jogadores estarem cansados devido aos sucessivos jogos que vêm fazendo", analisou.

O treinador entende que sua equipe não tinha muito o que fazer com relação à pressão que sofreu e o cansaso acumulativo pelas muitas partidas, entretanto viu que seus jogadores defenderam bem e não deram muitas chances ao adversário conseguir o empate ou a virada. "Nós defendemos bem apesar de tudo, não demos chances para eles marcarem. Apenas uma com Schürrle, mas mesmo assim não foi algo de assustar tanto", disse LVG.

Se voltando para a Premier League, o Manchester United vai até Londres jogar contra o Arsenal, no Emirates, no próximo domingo (4) às 12h.