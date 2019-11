Resultado Manchester City x Newcastle United pela Premier League (6-1)

12:58 Ficamos por aqui com mais essa transmissão no VAVEL Live! Espero que tenham gostado do jogão que foi esse Manchester City 6x1 Newcastle United. Até a próxima!

12:57 Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Bournemouth, em casa, no Etihad Stadium, no próximo dia 17, às 11h. O Newcastle, por sua vez, recebe o Norwich, no próximo dia 18 às 13h.

12:54 Com a vitória, o Manchester City vai à liderança da Premier League com dezoito pontos ganhos, dois a mais que o rival Manchester United que joga amanhã. O Newcastle, por sua vez, recebe a lanterna da competição, com os mesmos três pontos do Sunderland, mas com saldo menor.

90+4' FIM DE PAPO NO ETIHAD STADIUM! O Manchester City vence por notórios 6-1 o Newcastle, com cinco gols de Aguero e um de De Bruyne. O dos visitantes foi de Mitrovic!

90' Mais quatro minutos de acréscimos!

90' De Bruyne tenta cruzamento, mas defesa afasta. Na sequência, Bony tenta chute, mas Krul fica com ela.

87' Confira o quinto gol de Aguero no jogo e o sexto do City.

81' CARTÃO AMARELO PARA ZABALETA! Por falta em Perez.

74' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Silva; Entra: Iheanacho.

74' Bony recebe cruzamento mas manda para fora de primeira.

70' Confira o gol de virada, o terceiro, o quarto e o quinto do Manchester City!

67' De Bruyne tenta o chute para o gol, mas a bola vai à esquerda de Krul.

65' SUBSTITUIÇÃO NO NEWCASTLE! Sai: Gouffran, Sissoko. Entra: Thauvin, Tiote.

64' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Aguero; Entra: Bony.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!! AGUERO MAIS UMA VEZ! De Bruyne cruza bola rasteiro para a área, Aguero chega e manda para o fundo do gol de carrinho.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MANCHESTER CITY! AGUERO DE NOVO! 4 GOLS! Aguero recebe bola de Silva, leva contra a marcação, abre espaço e chuta no canto esquerdo de Krul, fazendo 5-1 para o City.

57' UUUUHHHH!!! SÓ DÁ CITY!! De Bruyne, de novo, faz boa jogada, toca para Kolarov que cruza para Aguero, que se antecipa e chuta, mas vai pra fora.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY! DE BRUYNE GUARDA O DELE! Depois de receber cruzamento, o belga pega de primeira e encobre também Krul, fazendo 4-1 para os donos da casa.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! GOLAÇO DE AGUERO! HAT-TRICK! Em boa troca de passes, De Bruyne dá um passe incrível para Aguero, que só tem o trabalho de encobrir Krul para fazer 3-1 para o City!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!! AGUERO DE NOVO!!! Depois da defesa se atrapalhar, Silva recebe bola, toca para Aguero que abre espaço para chutar para o gol. A bola desvia e mata Krul! 2-1 Citizens!

48' Manchester City volta para o segundo tempo buscando o empate e com postura ainda mais ofensiva que no primeiro tempo, marcando o adversário no seu campo de defesa.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

45' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Sterling; Entra: Navas.

11:50 Confira o gol de empate de Aguero, na bela jogada coletiva do City.

45+3' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO! Por falta em Perez.

45' Mais três minutos de acréscimo.

44' De Bruyne faz bela jogada pela direita, leva para dentro e bate de esquerda, mas a bola passa à esquerda de Krul.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É DE EMPATE DO MANCHESTER CITY!!!!!! David Silva manda cruzamento, Fernandinho manda de cabeça para Aguero, que, também de cabeça, completa para o gol, empatando tudo no Etihad! 1-1

37' QUAAASE FERNANDINHO!!! Na segunda bola, o brasileiro chega chutando, mas a bola vai para fora caprichosamente.

36' UHHHH!!! De Bruyne levanta bola para área, Fernando cabeceia para o gol, ma sa bola desvia e vai para escanteio.

35' CARTÃO AMARELO PARA ANITA! Por falta em Zabaleta.

33' UUUUUUHHHHHHH!!!! Fernandinho dá boa bola para Aguero, e o argentino pega de esquerda e forte de fora da área, mas a bola passa à direita do gol de Krul.

33' Veja o gol de Mitrovic na assistência de Mbabu, gol solitário do jogo até aqui.

32' Aguero recebe boa bola de David Silva dentro da área, mas não consegue achar o espaço necessário para bater pro gol.

27' Sterling chuta de dentro da área, mas a bola explode na marcação.

26' HAAAAAAAAAAARTTTT!!! Perez, cara a cara com o goleiro inglês, manda em cima dele, obrigando-o a fazer a defesa.

25' Mitrovic, em mais uma bola de cabeça, manda por cima do gol em cruzamento do Sissoko.

23' Manchester City troca passes perto da área defensiva do Newcastle.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NEWCASTLE!!!!! Depois de um cruzamento cortado, um novo foi feito, na cabeça do artilheiro Mitrovic, que mandou para o fundo da rede. Newcastle 1-0.

16' De Bruyne dá drible sensacional na marcação, passa por ela, invade a área, mas na tentativa de um último drible perde a bola.

11' Aguero tenta chute para o gol, mas Mbabu estava no meio do caminho do argentino, fazendo a bola explodir em você.

8' Em recuo mal feito de Mbabu, David Silva chuta de primeira, tentando encobrir o goleiro, mas a bola foi para fora.

7' UUUUUHHHHH!!! De Bruyne cobra falta perigosa, Krul faz a defesa mas deixa a bola viva, e num bate-rebate fervoroso, Jamaat afasta.

5' Kolarov cruza bola para área rasteira, mas ninguém se apresenta e a bola fica com Krul.

2' Num boa troca de passes, Wijnaldum manda a bola para a área, buscando Mitrovic, mas Otamendi manda para escanteio.

0' ROLA A BOLA NO ETIHAD STADIUM!! O Newcastle dá a partida.

Enquanto os visitantes, por sua vez, vêm com: Krul; Janmaat, Mbemba, Coloccini, Mbabu; Sissoko, Anita, Gouffran, Wijnaldum; Perez, Mitrović.

Os donos da casa vêm a campo com: Hart, Zabaleta, Otamendi, Mangala, Kolarov, Fernando, Fernandinho, Silva, Sterling, De Bruyne, Aguero.

Faltando poucos minutos para o inicio do jogo, as duas equipes já estão escaladas.

Em Newcastle, o treinador do clube Steve McClaren foi indagado sobre o seu time titular, o inglês falou que está chegando perto e deve tê-lo no decorrer da temporada. "Depois de sete jogos, estamos chegando bem perto de nosso time titular, nosso sistema e forma de jogar", explicou o técnico.

Comentando sobre as boas atuações dos rivais de logo mais contra Manchester United e Chelsea, o treinador do City, Manuel Pellegrini disse que sabe que será um jogo difícil. "Será complicado sim. Eles fizeram um bom jogo contra o Chelsea e aqui (em Manchester) contra o United. Sei que eles virão com oito ou nove jogadores defendendo, então precisamos achar os espaços", disse o chileno.

FIQUE DE OLHO! Ayoze Perez, atacante do Newcastle. O espanhol chegou no nordeste inglês sendo cotado como a principal contratação alvinegra. Vem fazendo bons jogos dentro do possível, se adaptando sempre mais. Na partida contra o Chelsea marcou o dele, e, usando de sua velocidade e boa finalização, pode ajudar o Newcastle a conseguir um bom resultado em Manchester.

FIQUE DE OLHO! Kevin De Bruyne, meia do Manchester City. O belga chegou com tudo nos Citizens e vem fazendo boas partidas com a camisa azul. Desde que chegou colaborou bastante com suas assistências e, principalmente, gols. Buscou colocar a bola no fundo das redes de todas as maneiras e assim será contra o Newcastle. Pode resolver a partida.

Antes dessa vitória do Newcastle, a equipe havia perdido três partidas consecutivas pelo placar de 2-0 para o City. O primeiro deles foi em outubro de 2013, também pela Capital One Cup. Negredo e Dzeko fizeram os gols do jogo:

Os visitantes de hoje venceram pela última vez no jogo que antecedeu a goleada que levaram no começo deste ano. Jogando também no Etihad, os Magpies venceram por 2-0 jogando pela Capital One Cup. Aarons e Sissoko fizeram os gols do jogo. Reveja-os:

A última vez que os dois clubes entraram em campo foi em fevereiro deste ano. Jogando em casa, o City venceu por notórios 5-0 um Newcastle em decadência na época. Aguero, Nasri, Dzeko e Silva duas vezes fizeram os gols do jogo. Confira os melhores momentos do jogo:

O histórico do contronto entre as equipes, os visitantes levam a melhor. São 71 vitórias para o Newcastle contra 64 do Manchester City. 38 empates completam os 173 jogos entre os dois times.

No último sábado (26), os Magpies receberam o Chelsea de José Mourinho e, após abrir 2x0 no placar, cederam o empate no final da partida e não conseguiram a sonhada primeira vitória. Perez e Wijnaldum fizeram pros alvinegros, enquanto Ramires e Willian empataram para os Blues.

Por outro lado, o Newcastle vem em um péssimo inicio de temporada. Figurando entre os últimos, a equipe do nordeste do país está na vice-lanterna com 3 pontos ganhos, em sete rodadas e é candidato à briga pelo rebaixamento. 3 empates garantiram esses pontos, enquanto perdeu as outras 4 e, obviamente, não venceu nenhuma.

Na última rodada, os Citizens foram até a capital da Inglaterra jogar contra o Tottenham Hotspur, no White Hart Lane, norte da cidade. A equipe de Manuel Pellegrini perdeu por 4-1, de virada, em um jogo emocionante. Dier, Kane, Alderweireld e Lamela deram a certeza da vitória do Spurs, enquanto De Bruyne abriu o placar para os visitantes.

O mandante da partida será o Manchester City, equipe que começou avaçaladora nas cinco primeiras rodadas, conseguindo cinco vitórias, mas que perdeu as últimas duas e isso custou a liderança da competição. Agora se mantem na vice-liderança com 15 pontos ganhos.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo entre Manchester City x Newcastle United pela oitava rodada da Barclays Premier League que será realizado no Etihad Stadium, em Manchester às 11h. Fique conosco!