Em jogo movimentado, Mainz 05 vence Darmstadt e sobe na tabela da Bundesliga

Nesta sexta-feira (2), Darmstadt e Mainz 05 se enfrentaram pela abertura da 8° Rodada da Bundesliga 2015/16, no Merck-Stadion am Böllenfalltor em Darmstadt. Os Liliens que empataram na ultima rodada e que vem fazendo uma boa campanha nesse inicio de campeonato enfrentou um time que faz campanha segura estável e queria o triunfo fora de casa.

O jogo foi movimentado e os visitantes venceram por 3 a 2, os gols foram marcados por Bell, Malli e De Blasis. Para a equipe casa fizeram Heller e Sailer. Com o resultado os Die Nullfünfer subiram para a quinta posição com 12 pontos. Já os Liliens estão em décimo com 10 pontos.

A próxima partida do Darmstadt será fora de casa conta o Augsburg na WWK Arena no próximo dia 17 de outubro. Já o Mainz 05 recebe na Coface Arena a equipe do Borussia Dortmund no dia 16 de outubro, pela abertura da 9° Rodada. Não terá rodada na próxima semana por conta da data FIFA.

Visitantes saem com a vantagem, mas Heller descontou com um golaço

As duas equipes que se enfrentavam pela primeira vez na elite do futebol, mesmo sendo cidades próximas que é separado apenas por trinta quilômetros. Os visitantes tiveram a primeira chance aos 15 minutos, com o primeiro gol da partida, Latza levantou a bola na área em cobrança de falta para o zagueiro Bell escorar de cabeça e abrir o placar.

O segundo gol saiu aos 24 minutos, tabelinha iniciada com Brosinski, o lateral tocou para Malli que passou para Muto, o japonês devolveu para o mesmo que arriscou de canhota, marcando um belo gol.

Mas o time da casa descontou aos 27 minutos, no bate rebate na defesa, Gondorf deu assistência de cabeça para Heller, o camisa 20 se livrou da marcação e bateu colocado, marcando um golaço para os Liliens na partida.

O gol deu animo a equipe que tentou com o grandalhão, Sandro Wagner que tentou de canhota, mas mandou pra fora. Depois o atacante teve outra chance e parou na defesa de Karius.

De Blasis decreta a vitória aos visitantes

Na segunda etapa a equipe da casa conseguiu o empate, aos 12 minutos, a defesa visitante sai jogando mal e Niemeyer escorou de cabeça para Rausch que cruzou da esquerda e Sailer de carrinho marcou, colocando os Liliens de volta na partida.

Só que aos 19 minutos, os visitantes fizeram o terceiro gol em grande jogada de Malli, o jogador tocou para Muto que arriscou em de Mathenia, mas no rebote o argentino De Blasis mandou por cima do goleiro, colocando sua equipe novamente em vantagem.

No minuto seguinte quase marcou o quarto, com outra participação de Malli que deixou Muto de frente com Mathenia, o atacante arriscou em cima do goleiro que fez boa defesa.

E os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor nos acréscimos da partida, o assistente viu pênalti do chileno Jara em cima de Caldirola. Na cobrança, Sandro Wagner bateu e isolou para a longe, a chance de empatar a partida que deu a vitória aos Die Nullfünfer.