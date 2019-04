Bochum freia bom momento do Greuther Furth com uma goleada fora de casa pela 2. Bundesliga

Neste sábado (3), Greuther Furth e Bochum se enfrentaram pela 10° Rodada da 2. Bundesliga 2015/16, na Trolli-Arena em Furth. Os bávaros que vinham de quatro vitórias seguidas encarou uma equipe que também há quatro partidas não sabia o que era vitória.

Os visitantes foram logo marcando aos 2 minutos, Terrazzino levantou a bola na área e Terodde arriscou para o fundo gol, colocando a equipe azul e branca em vantagem, logo no inicio de partida. Depois fez aos 24 minutos, com assistência de Hoogland, o volante tocou para Terrazzino que girou e arriscou no canto de Mielitz que deu uma colaborada.

Ainda na etapa inicial marcaram o terceiro gol e foi contra, Terrazzino desceu pela esquerda, em seguida o jogador arriscou, mas a bola desviou no zagueiro e entrou para o fundo do gol, aumentando a vantagem da equipe visitante.

Na segunda etapa fizeram o quarto aos 9 minutos, no contra ataque rápido, contando com a participação de Terrazzino, o camisa 10 cruzou rasteiro a bola passou por Haberer, mas sobrou livre para Terodde marcar o segundo dele na partida.

Depois fizeram nos acréscimos com o togolês Mlapa, o atacante que entrou no decorrer da partida recebeu de Bulut, marcando um belo gol, decretando o triunfo para sua equipe e a liderança provisória. Com o resultado a equipe azul e branca voltou a liderança com 22 pontos, um a mais que vice-líder Freiburg que joga nesta rodada. Já os bávaros estão em quarto com 17 pontos.

A próxima partida do Greuther Furth será fora de casa contra o Freiburg no Schwarzwald-Stadion. Já o Bochum recebe no Rewirpower Stadion a equipe do RB Leipzig, as partidas serão no dia 18 de outubro

Sandhausen vence o St. Pauli fora de casa

No Millerntor-Stadion o St. Pauli recebeu o Sandhausen, os piratas de Hamburgo que vinham em um bom momento na competição queriam mais uma vitória diante de sua fanática torcida e se aproximar dos lideres, mas por outro lado tinha um adversário indigesto pelo frente que venceu na rodada passada.

Em jogo movimentado os visitantes venceram pelo placar de 3 a 1, os gols foram marcados por Kosecki, Jovanovic e Bouhaddouz de pênalti. Para os donos da casa o sul-coreano Choi descontou. Com o resultado os alvinegros subiram para a sexta colocação com 15 pontos. Já os piratas continuam em terceiro com 18 pontos.

A próxima partida do St. Pauli será fora de casa contra o Union Berlin no An der Alten Försterei no dia 17 de outubro. Já o Sandhausen recebe no Hardtwaldstadion a equipe do Kaiserslautern no dia 16 de outubro