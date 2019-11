Del Bosque convoca Espanha com ausência de Diego Costa e presença de Nolito

O técnico da seleção espanhola, Vicente Del Bosque, divulgou nesta sexta-feira (2) a lista de convocados para os jogos das Eliminatórias para a Euro 2016. As partidas serão diante de Luxemburgo e Ucrânia nos dias 9 e 12 de outubro. A Espanha é líder do grupo C, com 21 pontos, dois a mais que a Eslováquia.

Del Bosque justificou a ausência do brasileiro naturalizado espanhol não só pela sua suspensão que o deixa de fora da partida contra a Luxemburgo, mas também pelos seus últimos jogos e seu comportamento dentro de campo. O técnico da Fúria deixou claro que rejeita esse tipo de atitude: "Ele não poderá jogar o primeiro jogo e preferimos não trazê-lo. Não está jogando mal e contamos com ele para o futuro. Já pensamos nisso desde que ele foi suspenso na partida contra a Macedônia. O que aconteceu na Premier League não foi agradável, mas não influenciou. Mas é claro que eu não gostei do que aconteceu", disse.

Por outro lado, a principal novidade da lista é o meia-atacante Nolito, que atualmente joga no Celta de Vigo, e vem comandando a equipe celeste com uma boa campanha no Campeonato Espanhol, deixando o time de Vigo dentro do G-4 e tendo boas atuações, como as duas assistências e o gol marcado diante do Barcelona, na vitória por 4 a 1. As voltas de Thiago Alcântara e Morata também são vistas, uma vez que os jogadores não vinham sendo convocados.

Confira a lista completa dos convocados por Del Bosque

Goleiros: Iker Casillas (FC Porto), David De Gea (Manchester United) e Sergio Rico (Sevilha)

Defensores: Daniel Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sérgio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Juanfran (Atlético Madrid), Marc Bartra (Barcelona), Íñigo Martínez (Real Sociedad), César Azpilicueta (Chelsea)

Meias: Sérgio Busquets (Barcelona), Bruno Soriano (Villarreal), Cesc Fábregas (Chelsea), Isco (Real Madrid), Santi Cazorla (Arsenal), Thiago Alcântara (Bayern Munique), Juan Mata (Manchester United), David Silva (Manchester City)

Atacantes: Álvaro Morata (Juventus), Pedro (Chelsea), Paco Alcácer (Valencia) e Nolito (Celta de Vigo)