Resultado Sevilla x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (2-1)

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais uma transmissão. Te esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Fique de olho no nosso site para acompanhar mais transmissões do mundo dos esportes. Ainda terá muito futebol internacional e Brasileirão.

Vamos ficando por aqui em mais uma transmissão do Campeonato Espanhol. Nesta manhã, você acompanhou o minuto a minuto da vitória do Sevilla sobre o Barcelona.

Sergio Rico se tornou uma parede e salvou. A trave também tirou três gols do Barça, que lutou demais, mesmo sem vários jogadores.

Um grande jogo. Sevilla aproveitou o cochilo do Barça no início do segundo tempo pra abrir vantagem, mas teve Neymar buscando jogo e diminuindo.

Segunda vitória do time de Unai Emery. Segunda derrota do time da Catalunha. Partida muito disputada.

94' Fim de papo em Sevilla. Termina o jogo e o time da casa vence o Barcelona em uma partida sensacional.

93' Volta final do ponteiro.

92' Ninguém na defesa do Barça. Todos dentro da área do Sevilla.

91' Segura a bola no ataque, o time da casa. Gasta o tempo.

90' Mais quatro minutos!

89' Instantes finais. Que jogo!

88' Sandro atropela Krohn-Dehli e o Sevilla respira.

87' MUDA O SEVILLA: Sai Tremoulinas e entra Mariano.

86' Rakitic recebe na boca do gol, mas se perde no domínio.

85' Reta final. A hora não passa pro torcedor do Sevilla.

84' PRESSÃO TOTAL!!! Todo mundo chuta! Sergi, Alba, Rakitic, Suarez. Sempre encontra alguém para tirar. Incrível!

83' Bombardeio na área do Sevilla. Barça não consegue o empate.

82' Neymar atuando em todo o cmapo. Chamando a responsabilidade.

81' Jogo é em metade do campo. Sevilla todo recuado.

80' Sai de maca, Tremoulinas. Mas deverá voltar ao jogo.

79' Na sequência, Rico atinge a cabeça de Tremoulinas e o jogo está parado.

78' NA TRAAAAAAAAAAAAAVE, SANDRO! Neymar enfia a bola na medida pra Suarez na esquerda. O uruguaio cruza fechado e Sandro manda debaixo do gol, travado, no poste!

77' O jogo esquenta ainda mais. Vem blitz catalã. Ataque x defesa.

76' AMARELO, LLORENTE. Por reclamação.

75' PRA SAIR A ZICA! Bateu forte, rasteiro, com personalidade. Rico caiu no canto certo, tocou na bola e quase pega. Vai pegar fogo!

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, PRO BARÇA!

73' AMARELO PRA TREMOULINAS. Chute de Sandro, toque de mão do defensor. Lance polêmico. Neymar na bola.

72' PÊNALTI PRO BARCELONA!

71' MUDA O SEVILLA: Aplaudido de pé, Gameiro dá lugar à Llorente.

70' Cruzamento de Daniel Alves, mas Coke evita a bola chegar em Neymar.

69' Barcelona se joga todo no ataque. Sevilla aguarda em seu campo.

68' MUDA O SEVILLA: Sai o aplaudido Iborra pra entrada de Reyes.

67' A zaga do Sevilla vai tirando de todas as formas possíveis.

66' A pressão do Barça só aumenta. Chance de contra ataque é enorme.

65' É impressionante a fase do Neymar. Não consegue marcar, mesmo quando atua bem. Hoje, Rico para o brasileiro, além do time catalão.

64' SERGIO RICO 2X!!!!!! Escanteio batido, a sobra fica com Neymar que chuta e vê outra grande defesa. A bola saiu da área, mas Alba ligou Neymar, que mandou de fora colocado e Rico voou pra espalmar!

63' SERGIO RIIIIIIIIICO! Jogadaça individual de Neymar, trazendo da esquerda pro meio e batendo no canto pra um milagre do goleiro.

62' N'Zonzi toma uma bolada na cara e o jogo está parado.

61' Bate rebate na área do Sevilla, mas Sergi Roberto não aproveita a sobra.

60' Barcelona abatido em campo. Expressões desanimadas e muitos erros.

59' MUDANÇAS NO BARÇA: Mathieu e Munir saem e entram Daniel Alves e Sandro.

58' AMARELO, ALBA. Por reclamação.

57' PRA EXPLODIR O ESTÁDIO! Jogada de Krohn-Dehli pela esquerda, corte pro meio, tapa por elevação na pequena área, surgiram Iborra e Gameiro pra finalizar. O primeiro desviou de cabeça e tirou o gol de bicicleta do amigo. Festa total.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, IBORRA, DO SEVILLA!

55' SALVA, RICO! Bola de Alba pra Suarez, que deu um passe espetacular pra Neymar, mas o goleiro afastou com os pés.

54' Na batida de escanteio, a zaga afasta com Jordi Alba.

53' SALVA, PIQUE! Vitolo pra Gameiro, nas costas da marcação, mas o defensor se jogou na bola pra afastar.

52' QUE JOGADA DE GAMEIRO! O atacante recebe na direita, escapa da marcação de Alba, avança pela linha de fundo, ganha de Mathieu, cruza fechado, a bola passa por todo mundo, mas não por Krohn-Dehli, que manda de primeira pro fundo das redes.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, KROHN-DEHLI, DO SEVILLA!

50' Krohn-Delhi manda de fora e a bola passa rasteira à direita.

49' Recomeço acelerado de partida. Boas chances e muita movimentação.

48' Suarez e N'Zonzi se matam pela bola e a posse é dos visitantes.

47' AMARELO, MATHIEU. Carrinho na defesa e o segundo amarelo do Barça.

46' E já tivemos dois ataques! Primeiro, Gameiro recebe em impedimento bem marcado e depois, Neymar chuta travado na marcação.

45' Sem mudanças, a partida reinicia.

Equipes retornam para o gramado. Em instantes, a bola voltará a rolar.

Neymar joga bem. Flutua na frente, sai pra buscar a bola, tenta arrancadas e já mandou uma bola na trave que incrivelmente andou por toda a linha do gol e não entrou.

O Barça supera os desfalques com boa movimentação. Suarez comanda o ataque, Rakitic surge bem para armar e as infiltralçoes acontecem.

Jogo muito legal, movimentado, com boas chances para os dois lados. Do lado do Sevilla, falta aproximação dos meias no ataque. Gameiro está muito isolado na frente.

45' Sem mais nada, fim de primeiro tempo, em Sevilla.

44' Cobrança na pequena área, Rico deu um soco na bola.

43' AFAAAASTA TREMOULINAS! Passe masgistral de Rakitic tinha Suarez livre na frente do gol, mas a defesa tirou na hora H.

42' Jordi Alba manda na grande área, mas Munir não alcança a bola.

41' Barça tenta por pressão nos instantes finais de primeiro tempo.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Suarez tenta fazer o pivô pro chute de Rakitic, mas o passe sai atrás do meia.

38' Ataque do Sevilla pela esquerda, mas Vittolo comete falta na grande área de ataque.

37' NO TRAVESSÃO, SUAREZ! Troca de passes na entrada da área, o uruguaio recebeu no bico da grande área pela esquerda, deu um tapa colocado e a bola pega na junção das traves esquerda.

36' Jogo fica mais cadenciado, físico. Muitas faltas e erros de passes.

35' Khron-Delhi cruza na boca do gol, mas sai forte demais.

34' Dividida forte entre Coke e Busquets, muita reclamação, mas o jogo segue.

33' Cabeçada de Gameiro na grande área, mas Bravo só acompanha a bola.

32' AMARELO, SEVILLA. Kolodziejczak agarrou Suarez e toma mais um cartão.

31' Contra ataque catalão se desenhava muito bom, mas Neymar furou e a bola é recuperada pela defesa.

30' N'Zonzi manda pro gol de fora da área e Bravo pega firme.

29' Gameiro muito isolado no ataque do Sevilla. Não tem o apoio de Vittolo.

28' Na cobrança da falta, Andreoli escora pela linha de fundo.

27' AMARELO, BUSQUETS. Pancada forte muito próximo da área em Coke.

26' Suarez recebe na área de Rakitic, mata no peito, mas na hora de mandar de canhota, perdeu o tempo da bola e furou o chute.

25' Levantamento na área catalã, mas a zaga tira como pode.

24' Apesar do placar zerado, a partida é muito movimentada e com grandes chances de gol.

23' Jogo pega fogo no Sanchez Pizjuan!

22' IMPRESSIONANTE O QUE ACONTECE EM SEVILLA! Neymar bateu, a bola pega no pé da trave, anda por toda a linha do gol e câmera lenta, pega na outra trave, Coke tira, Suarez chuta e explode na trave de novo!

21' AMARELO, ANDREOLI. No contra ataque após escanteio do Sevilla, Neymar arrancou, tocou pra Suarez, que marcou, mas impedido. Só que o brasileiro tomou uma pancada forte de Andreoli.

20' BRAAAAVO! Lançamento longo pra Gameiro, que dominou, tentou driblar Bravo, que fechou bem o ângulo e espalmou pra escanteio.

19' AMARELO, KRYCHOWIAK. Matou contra ataque em Rakitic.

18' Batida forte e Bravo pega firme.

17' AFAAAASTA, MATHIEU! Cruzamento da esquerda, o defensou afastou mas quase mandou contra. Escanteio.

16' Torcida do Sevilla tenta animar a equipe. As melhores chances até aqui, foram do Barcelona.

15' Iborra surge no ataque pela direita, mas Mathieu afastou como deu.

14' No escanteio, Pique cabeceia por cima do gol, sem perigo.

13' QUASE, SUAREZ! Jogadaça de Neymar pelo meio do ataque, abriu bem pro uruguaio que chutou mascado e saiu desviado pela defesa. Escanteio.

12' ANDREOLI ASSUSTA. Leve desvio na pequena área para assustar os rivais.

11' MAIS SEVILLA. Tremoulinas parte pra cima de Pique e sofre falta dura. Vem bola na área.

10' BRAVO. Na batida de escanteio, a bola é desviada no primeiro pau, Gameiro escora no segundo poste e Bravo estava atento.

9' Gameiro aparece pela primeira vez e arruma escanteio pro Sevilla.

8' Boa trama do ataque catalão, Neymar abriu pra Rakitic, que rolou pra Sergi mandar na seguna trave. Neymar escorou e Munir completou de primeira, mas por cima do gol.

7' Pela direita, Coke manda na boca do gol, mas passou por toda área.

6' Sevilla aperta na marcação na saída de bola e Barça perde o ritmo.

5' Pressão inicial do time catalão. Sevilla acuado neste momento.

4' ESPALMA, RICO! Neymar recebe com espaços na esquerda, acha um espaço, manda cruzado e obriga o goleiro à boa defesa.

3' TRAVADO, SERGI ROBERTO. Infiltração do lateral, tabela com Suarez, mas o chute saiu mascado.

2' Rakitic tira o cruzamento, mas Rico sai bem do gol pra segurar firme.

1' Coke surgiu no ataque, tentou de fora da área, mas passou por cima da trave.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Sevilla.

Barça com o uniforme princicpal. Camisa azul-grená na horizontal, calção grená e meias azuis.

Sevilla com o uniforme principal. Camisa, calção e meias brancas com detalhes vermelhor.

O árbitro da partida é Gil Manzano, com Fernandez Miranda e Nevada Gutierrez.

Times no gramado e festa da torcida do Sevilla.

Sem sol, mas com 25ºC, o Ramon Sanchez Pizjuan recebe grande público. Em instantes as equipes sobem ao gramado.

Novidades no time catalão. Bravo retoma a titularidade após contusão, Sergi Roberto deixa Daniel Alves no banco, Busquets ficará na função de Iniesta, machucado e Munir ocupará a vaga de Lionel Messi.

Sevilla definido com Sergio Rico, Coke, Andreolli, Kolodziejczak, Trémoulinas, Krychowiak, N'Zonzi, Krohn-Dehli, Iborra, Vitolo; Gameiro. Téc: Unai Emery.

Barcelona escalado com Bravo; Sergi Roberto, Pique, Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Busquets, Rakitic; Munir, Neymar, Suarez. Téc: Luis Enrique.

Equipes escaladas e definidas para o grande jogo de daqui a pouco.

O palco do confronto é o Ramon Sanchez Pizjuan, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade em busca da recuperação.

FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante. O jovem brasileiro dispensa apresentação, mas vive má fase após o governo brasileiro prender mais de 180 milhões de reais por fraude. Depois disso, até pênalti perdeu. Hoje pode ser a chance de dar a volta por cima.

FIQUE DE OLHO: Reyes, atacante. Experiente atacante espanhol, tem passagens por equipes expressivas, como Real Madrid e Arsenal. Ótima visão de jogo, bom nas bolas paradas, pode decidir o jogo.

No último confronto entre as duas equipes, um épico aconteceu. Foi na final da SuperCopa da Uefa, com show de Messi e vitória na prorrogação.

Atualmente, o Villarreal é o líder, surpreendendo a todos. O primeiro jogo da rodada teve empate sem gols entre Celta de Vigo x Granada.

O time de Sevilla vem na força da torcida para dificultar ao máximo o time do Barcelona.

Por outro lado, o Sevilla também não vive grande fase. Apenas o 16º, conseguiu a primeira vitória na rodada passada, numa difícil partida contra o Rayo Vallecano, no Ramon Sanchez Pizjuan.

Na rodada passada, o time do Barça recebeu o Las Palmas e bateu por 2 a 1, no jogo que ficou marcado pela contusão de Messi, obrigando-o a ficar ausente por 2 meses.

2º colocado, o Barcelona vem com altos em baixos neste começo da temporada. O trio MSN tem Messi machucado, Neymar em má fase e apenas Luis Suarez decidindo.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Sevilla x Barcelona pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!