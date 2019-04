Colônia vence Schalke 04 fora de casa e sobe na tabela da Bundesliga

Neste domingo (4), Schalke 04 e Colônia se enfrentaram pela 8° Rodada da Bundesliga 2015/16, na Veltins-Arena em Gelsenkirchen. Os azuis reais que estão em um bom momento e vem de seis vitorias juntado com as partidas da UEL, teve pela frente um time que faz boa campanha nesse inicio de temporada e que busca a zona de classificação das competições europeias.

A partida foi movimentada e os visitantes venceram por 3 a 0, os gols foram marcados por Modeste, Gerhardt e Zoller. Com o resultado os bodes subiram para a quinta colocação com 14 pontos. Enquanto os azuis reais continuam em terceiro com 16 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 será nesse mesmo estádio contra a equipe do Hertha Berlin no dia 17 de outubro. Já o Colônia recebe no Rhein Energie Stadion a equipe do Hannover no dia seguinte. Não haverá rodada na próxima semana por conta dos jogos da data FIFA.

Modeste marca no final da primeira etapa, colocando os bodes em vantagem

Na lotada Veltins-Arena a equipe visitante foi quem começou em cima, no primeiro minuto de partida, Leonardo Bittencourt foi lançado e cruzou na área, mas a defesa afastou para escanteio.

Os bodes esperou o contra ataque, aos 7 minutos, Gerhardt foi lançado por Hector, o jovem jogador arriscou de fora da área, levando perigo a meta de Farhmann.

Depois os azuis reais tiveram uma boa chance, aos 10 minutos, a jogada começou com Sané que rolou para Huntelaar, o atacante holandês foi bloqueado por Heintz. Minutos se passaram, e Sané arriscou em cima de Horn.

A equipe visitante foi perigoso no contra ataque, aos 26 minutos, Hector lançou Modeste, o atacante francês saiu de frente com Farhmann que fez grande defesa, evitando o primeiro gol da partida.

Mas os azuis reais também tiveram suas chances, o brasileiro Junior Caiçara cruzou na mediada para Huntelaar que cabeceou pela rede do lado de fora, quase colocando sua equipe em vantagem. E perderam oportunidades com Geis e Sané que arriscaram sem direção.

Só que no final da primeira etapa, os visitantes fizeram o seu gol, Leonardo Bittencourt acionou Modeste que recebeu e arriscou em na saída de Farhmann, colocando seu time na frente do placar.

No contra ataque, Köln marca mais dois gols e vence fora de casa

No inicio da segunda etapa os visitantes perderam a chance de aumentar, aos 2 minutos, Osako se aproximou e arriscou de fora da área, mas Farhmann estava no lance. A equipe da casa tentou na bola parada com Geis, o volante cobrou falta e a bola passou rente a trave de Timo Horn que só observou.

Os visitantes tiveram outra oportunidade, aos 23 minutos, Osako foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Modeste, o autor do gol na primeira etapa arriscou, mas Farhmann fez grande defesa.

Depois os azuis tentou incomodar na bola parada e sempre com Geis, o volante levantou na grande área e Matip cabeceou sem direção. Depois cobrou uma falta que exigiu uma ótima defesa de Horn.

Mas aos 34 minutos, os bodes fizeram o segundo gol, em grande jogada de Olkowski dentro da área, o lateral polonês deu assistência para Gerhardt que dominou e arriscou no cantinho de Farhmann.

Mas não demorou muito e conseguiu o terceiro aos 39 minutos, no contra ataque puxado por Vogt, o volante se livrou dos marcadores em seguida passou para Zoller que tinha axabado de entrar na partida, o atacante arriscou aumentando o marcador.