Resultado Atlético de Madrid x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/16 (1-1)

Obrigado a todos que acompanharam este grande clássico conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre o Campeonato Espanhol e outras grandes ligas na VAVEL Brasil. Sigam nossa página no Twitter e no Facebook. Um abraço e até a próxima!

Com o empate, o Atlético de Madrid continua fora da zona de classificação à Uefa Champions League, mas agora com 13 pontos, na 5° colocação. Já o Real Madrid pulou uma posição. Agora com 15 pontos, os merengues ficam na 3° posição. Villarreal continua líder, com 16.

93' Final de jogo no Vicente Calderón! Grande clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Igualdade no placar de 1x1. Gols de Benzema no início e Vietto no fim.

91' Pressão do Atletico! Real Madrid epsera encaixar um contra ataque. Exclentes minutos finais no Vicente Calderón.

90' KEYLOR NAVAS SENSACIONAL! Contra golpe rápido do Atleti, Vietto rolou para Jackson Martínez que de frente para o gol mandou no canto de Navas, que espalmou para a linha de fundo.

89' Minutos finais de um grande jogo no Vicente Calderón, ambas as equipes buscam os três pontos. Teremos 3 de acréscimos.

83' Jackson Martínez saiu da área e caiu na esquerda para cruzar para a área, a Greizmann desviou de letra, Navas tocou na bola, mas ela sobrou para Vietto, que saiu do banco para empatar a partida! Comemora Diego Simeone e explode o Vicente Calderón!

83' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID! VIETTO!!!!

81' Tudo indica que teremos fortes emoções nestes últimos 10 minutos de jogo. Atlético vem em busca do empate, Real Madrid tenta liquidar com a partida.

80' UUUUUUUUUH! Olha o Atleti de novo! Carrasco corta pro meio e cruza da esquerda para Vietto, que se estica todo para cabecear, mas a bola passa à esquerda do gol de Navas.

76' Substituição no Real: autor do gol, Benzema dá lugar à Kovacic, que preencherá o meio campo dos merengues.

74' Resposta rápida do Real! Cristiano Ronaldo recebe na direita e corta pro meio já chutando; a bola passa a esquerda da meta de Oblak, levando perigo.

73' UUUUUUUUUUH! Jackson Martínez recebe sobra de cruzamento na esquerda, e cruza rasteiro para área; Keylor Navas segura firme.

70' Real Madrid volta a trocar passes em seu campo para amenizar a intensidade do Atleti, que busca o empate.

65' Substituição no Real Madrid: Isco sai para a entrada de Gareth Bale.

62' Substituição no Atlético de Madrid: Fernando Torres sai para dar lugar à Jackson Martínez no ataque.

58' Atlético de Madrid pressiona! Time colchonero troca passes na intermediária, vira jogadas, cruza na área, mas esbarra no ferrolho defensivo montado por Rafa Benítez que vem se saindo bem na partida até aqui. Varane e Casemiro fazem grande jogo.

52' Partida muito igual neste instante. Atlético tenta o gol de empate e o Real Madrid tenta aproveitar os espaços deixados na defesa.

49' Quase, Torres! Atacante recebe na direita e bate cruzado frente à Navas, mas a bola acaba saindo pela linha lateral do campo.

48' Cristiano Ronaldo faz boa jogada individual pela esquerda mas cruza muito forte para Benzema, que não alcançou.

45' Boal rolando para a segunda etapa de Atlético de Madrid 0x1 Real Madrid!

Já o Atleti tem dificuldades para criar, e esbarra na boa marcação efetuada no campo de defesa dos merengues, que formam um tripé no meio com Modric, Casemiro e Kroos. Greizmann perdeu um pênalti que Keylor Navas fez uma bela defesa.

O Real Madrid começou melhor que o Atleti, dominando a posse de bola e criando chances para marcar. Já no início, após uma bela jogada de Carvajal, Benzema cabeceou para o fundo das redes abrindo o placar para os merengues.

46' Se encerra a primeira etapa no Vicente Calderón! Real Madrid vai levando a melhor sobre o Atlético.

40' Substituição no Real Madrid: Carvajal lesionado dá lugar à Arbeloa

37' UUUUUUUUUH! Cristiano Ronaldo, de novo ele! O português cobrou falta de longe, mas que levou perigo à meta de Oblak, passando por cima de seu gol.

35' Opa! Fernando Torres é lançado e sai na frente de Keylor Navas, mas, o assistente Roberto Díaz marcou o impedimento do atacante espanhol.

32' UUUUUUUUH! Boa troca de passes do Madrid na intermediária; Isco escorou para Cristiano Ronaldo, que mandou forte por cima do gol de Oblak.

30' Meia hora de intensa marcação por parte de ambas as equipes, que fazem um belo confronto até aqui.

27' Real Madrid tenta reter mais a bola para amenizar a pressão dos colchoneros, que sentiram o pênalti perdido por Greizmann

24' Atlético segue pressionando o Real Madrid, que tenta explorar os contra ataques e se defende muito bem.

21' DEFENDEU KEYLOR NAVAS!!!!! Greizmann chuta à meia altura no canto esquerdo do goleiro merengue, que espalma para escanteio, mantendo a vantagem para o Real Madrid!

20' Sérgio Ramos errou na saída de bola e Tiago recuperou, na sobra, o zagueiro fez pênalti no meio campsita! Greizmann na bola.

20' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO DE MADRID!

16' Atlético pressiona, mas não consegue criar chances para marcar. Real Madrid se defende muito bem.

12' Com a vitória parcial do Real Madrid e a derrota do Villarreal para o Levante, os merengues estão assumindo a liderança do Campeonato Espanhol.

10' UUUUUUH! Correa tabela com Oliver e sai em diagonal frente à Navas, mas o argentino mandou para fora, raspando a trave! Atlético responde!

8' Carvajal recebe de Casemiro, faz boa jogada na direita e cruza para Benzema, que como um legítmo centroavante, cabeceia para o fundo da rede! Belo gol do Madrid!

8' GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BENZEMA!

6' Real Madrid em cima, pressionando a saída de bola colchonera e retendo a posse de bola no campeo de ataque

4' Atleti chega com perigo pela primeira vez no jogo. Gabi recebe dentro da área e bate forte, mas sem direção ao gol.

3' Cristiano Ronaldo é vaiado a cada instante que toca na bola no Vicente Calderón.

3' Modric recebe em profundidade de Marcelo na esquerda e cruza para Cristiano Ronaldo que cabeceia sem perigo à esquerda do gol de Oblak.

2' Real Madrid troca passes no seu campo defensivo

0' Rola a bola no Vicente Calderón! Todas as emoções de Atlético de Madrid x Real Madrid agora, na VAVEL Brasil!

15:27 Equipes no gramado. Vai começar o dérbi de Madri! Torcidas fazem uma grande festa no estádio Vicente Calderón.

15:20 Equipes encerram seus aquecimentos no campo e voltam para o vestiário para em seguida, dar início ao clássico!

15:00 delegação do Atlético de Madrid foi recebida com festa pela torcida colchonera que estava esperando do lado de fora do estádio.

14:52 Real Madrid escalado! Rafa Benítez optou por Bale no banco, e Modric titular: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Isco, Cristiano Ronaldo e Benzema.

14:50 Atlético escalado! Diego Simeone vai à campo com: Oblak; Juanfran, Godin, Giménez, Filipe; Tiago, Gabi, ÓIiver, Correa; Griezmann e Torres.

14:45 Palco do clássico, o Vicente Calderón tem capacidade para quase 55 mil pessoas. Ele é conhecido por ser um verdadeiro caldeirão, e que sempre ajudae joga junto com o Atlético de Madrid. A torcida colchonera com certeza apoiará o time 90 minutos neste domingo (4)

Desfalques Real Madrid: Já os merengues sofrem com grandes ausências para o confronto de hoje: o zagueiro Pepe, o lateral Danilo e o meia James Rodríguez já estão no departamento médico há algum tempo, e serão ausências certas para o clássico.

Desfalques Atlético de Madrid: Diego Simeone terá apenas uma baixa em seu elenco para o clássico desta tarde: o meia Koke está lesionado, e não foi relacionado para o dérbi.

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, e os 500 gols. Não tem como não ser ele: O português que sempre quer balançar as redes! O camisa 7 chegou recentemente a marca de 500 gols na sua carreira, e igualou Raúl como maior artilheiro do Real Madrid com 324 gols, Ronaldo irá com toda a confiança do mundo para enfrentar os rojiblancos neste domingo (4).

FIQUE DE OLHO: Antoine Greizmann. O jovem meia-atacante francês está em grande fase. Vem mostrando seu grande potencial e vai se adaptando cada vez mais ao estilo de jogo do Atlético de Madrid e de Simeone. Ele é, junto com Fernando Torres, a esperança de gols do ataque do Atleti.

O técnico Rafa Benítez falou sobre o confronto e as expectativas entorno de seu primeiro clássico: "A ideia é ganhar, de uma forma ou de outra, mas é para ganhar. Sei que o Atlético de Madrid é uma grande equipe, bem gerenciada e está indo muito bem nas últimas temporadas. Precisamos estar concentrados. Será um jogo de caráter e paixão. Eles são bem ordenados, jogam com intensidade e possuem jogadores de qualidade. Devemos responder com personalidade e um bom futebol.", disse.

Sobre como planeja parar o poderoso ataque dos merengues e aproveitas as chances na frente, o técnico Diego Simeone afirmou: "A verdade é que não é uma preocupação ter ou não a bola, e quando tiver temos que ser verticais e aproveitar da melhor maneira os minutos que tivermos com a bola, não considero que seja determinante ter ou não a bola", disse o técnico argentino.

O último clássico entre as duas equipes de Madrid não trás boas lembranças para o Atleti. Em jogo disputado pelas quartas de finais da Uefa Champions League 2014/2015, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid bateu o Atlético pelo placar de 1 a 0 - gol de Javier Hernández -, eliminando os colchoneros da competição internacional, e dando a classificação às semi-finais para os merengues, que perderiam a vaga para a Juventus, de Morata.

Retrospecto dos confrontos entre Atlético de Madrid e Real Madrid:

273 Jogos Real Madrid Atlético de Madrid Vitórias 145 68 Gols 493 354

- 60 empates.

Pela rodada anterior, o time merengue não saiu do zero diante do Málaga, e Cristiano Ronaldo ficou no quase, pelo seu gol 500 - que chegaria na quarta-feira diante do Malmö, pela Champions League.

Com a polêmica troca de técnicos na temporada passada, o Real Madrid agora tem sob seu comando Rafa Benítez, e está na quarta colocação na tabela, com 14 pontos em 6 jogos; 4 vitórias e 2 empates. Mesmo com a série sem derrotas, o time merengue tem tido dificuldades para vencer e convencer sua torcida, que sempre espera um show do time estrelar. Liderados por Cristiano Ronaldo, os galáticos esperam sair com resultado positivo fora de casa.

Na última rodada, o Atlético perdeu para o Villarreal fora de casa por 1 a 0 - resultado que deixou o submarino amarelo com a liderança de La Liga.

Quinto colocado na competição, o Atlético de Madrid é quem recebe o clássico deste domingo (4). Os comandados de Diego Simeone somam 12 pontos em 6 jogos, com 4 vitórias e 2 derrotas. Apesar de ser conhecido por sua forte defesa, o Atleti tem se destacado nesta temporada também pela força de seu ataque, formado por Greizmann e Fernando Torres, que dão esperanças para os colchoneros neste confronto.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre o dérbi de Madrid válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016. Tudo sobre o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid! A bola rola às 15h30 pelo horário de Brasília, e você acompanha tudo conosco!