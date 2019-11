Mihajlovic credita derrota histórica do Milan para o Napoli a erros individuais

O Napoli passou por cima do Milan neste domingo (4) ao golear o clube milanês por 4 a 0, em pleno San Siro, em jogo válido pela sétima rodada da Serie A. A derrota entrou para a história do time rossonero, que nunca havia levado quatro gols dos azzurri partenopei. Até então, a maior vitória do Napoli sobre o Milan tinha sido em 1932, por 3 a 0.

Em entrevista à Mediaset Premium depois do jogo, o treinador milanista Sinisa Mihajlovic admitiu que o Napoli foi superior e mereceu a vitória, mas enfatizou que os erros individuais custaram caro para o Milan.

“Eu sei que é ruim dizer isso, mas é a realidade: perdemos para uma equipe melhor. Há pouco o que comentar. Fizemos uma partida equilibrada no primeiro tempo, mas não se pode cometer certos erros na Serie A, sobretudo contra atacantes daquele nível”, disse o comandante, exaltando o potencial do trio de ataque do Napoli: José Callejón, Gonzalo Higuaín e Lorenzo Insigne.

“Eu estou em dívida com [vice-presidente do Milan, Adriano] Galliani e [presidente do clube, Silvio] Berlusconi e estarei durante a vida inteira. Sou grato a eles e eu sinto muito. Sinto muito especialmente pelos jogadores. Foi uma derrota difícil, mas merecida. Parabéns ao Napoli e ao [treinador do Napoli, Maurizio] Sarri. Após o 2 a 0, não tivemos forças para reagir”, analisou.

Com a derrota, o Milan manteve os nove pontos, mas caiu para a 11ª colocação. Agora, o clube tem a segunda pior defesa da Serie A: 13 gols. Somente o Carpi tomou mais gols (16). “A equipe que nós enfrentamos era a melhor [da Serie A]. Eles são fortes e sabíamos disso. A diferença foi os atacantes deles e a nossa defesa”, explicou Mihajlovic.

O treinador afirmou que o Milan precisa evoluir e ressaltou a necessidade de pôr fim aos erros cometidos neste domingo. “Temos de continuar trabalhando. Evidentemente, o 100% não é suficiente, temos que fazer mais. Não devemos perder a serenidade e confiança; temos de melhorar os erros, que são mais individuais. Os jogadores estão treinando bem, temos que trabalhar mais”, finalizou.

Na próxima semana não haverá rodada nos campeonatos europeus devido à data Fifa. Portanto, o Milan só volta a jogar no dia 17 (domingo), às 15h45 (de Brasília), contra o Torino, em Turim, em jogo válido pela oitava rodada da Serie A.