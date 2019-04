Pré-jogo: Manchester United faz clássico com Arsenal buscando a liderança da Premier League

Partida válida pela oitava rodada da Barclays Premier League a ser realizada no estádio Emirates em Londres, Inglaterra

INCIDENCIAS : Partida válida pela oitava rodada da Barclays Premier League a ser realizada no estádio Emirates em Londres, Inglaterra

Na tarde deste domingo (4), Arsenal e Manchester United fazem o clássico que fecha a oitava rodada da Premier League. A partida que será realizada no Emirates Stadium, em Londres, às 12h (de Brasília), e vale a volta à liderança para os reds devils, enquanto para os gunners vale a entrada no grupo dos quatro primeiros da competição.

O último confronto das duas equipes terminou empatado. Em maio deste ano, na partida pela 37ª rodada da Premier League 2014/15, Ander Herrera abriu o placar para a equipe de Manchester e Blackett fez contra para o Arsenal.

Wenger segue com vários desfalques

O Arsenal vai para partida sem vários jogadores. O último a ir para o departamento médico foi o zagueiro Laurent Koscielny. O francês está com um problema na coxa e deve voltar no fim do mês de outubro. Outros que estão fora são Arteta e Flamini, que voltam ainda esse mês. Já Wilshere, Welbeck, Rosicky só devem voltar em 2016.

Quem estará a disposição da equipe é o francês Olivier Giroud. O atacante cumpriu suspensão na última partida da equipe, a derrota para o Olympiakos pela Uefa Champions League. Essa derrota foi tema da coletiva do técnico Arsene Wenger. Ele afirmou que a equipe não está com um ambiente ruim, apesar do resultado negativo.

"Eu não vejo por que devemos ficar para baixo", disse Wenger. "Estamos com bons resultados na Premier League. Tivemos uma decepção na Champions League, e nós temos que analisá-lo bem. Foi decepcionante perder, mas no geral, cada competição é diferente, você tem que ir em uma competição diferente em um estado de espírito diferente e temos que ir inspirado pelo que fizemos contra o Leicester."

Além disso ele comentou a escolha de Ospina para a partida do meio de semana. "Eu tenho dois goleiros de nível mundial. Eu acho que falta um pouco de criatividade na imprensa, todos vocês seguem um movimento que é muito chato", afirmou Wenger.

"É deprimente. Sim, o goleiro cometeu um erro, mas nós ainda poderiamos ter vencido o jogo. Aprendemos com a vitória e podemos aprender com a derrota. São três pontos de diferença [entre Arsenal e United], nós jogamos em casa, em um jogo grande. Acabamos de vir de uma grande vitória em Leicester e queremos continuar a nossa corrida."

Van Gaal conta com a volta de Carrick

Os reds devils contam a volta do volante Michael Carrick. Ele ficou de fora da vitória sobre o Wolfsburg pela UEFA Champions League no meio de semana por conta de uma lesão na panturrilha. Dúvida para partida é Ander Herrera. O meia não participou do jogo da Champions League e o treinador Louis van Gaal disse que vai consultar o médico de sua equipe antes da partida para ver se o espanhol tem condições de jogo.

O técnico não conta com seus laterais esquerdos. Rojo e Luke Shaw seguem no departamento médico. Com esses vários problemas, van Gaal comentou sobre a sexta partida de sua equipe em 18 dias.

"A solução é a recuperação. Recuperar, recuperar, recuperar. E é por isso que é tão difícil para se preparar para o jogo contra o Arsenal", disse. "Você quer preparar a equipe para o jogo, mas você não pode porque os jogadores precisam descançar. Então a outra solução é mudar o seu plantel. Então temos que ver como a avaliação do meu especialista em relação a fadiga."

Além disso, o técnico comentou sobre o adversário, fazendo vários elogios. "Eu acho que o Arsenal é uma das melhores equipes do campeonato, em sentido técnico e tático - talvez o melhor. Eu gosto da maneira como eles jogam", afirmou o gerente.

"Nós fizemos um jogo de muita sorte no Emirates na última temporada. Eu acredito que o Arsenal foi melhor, mas estávamos melhor no jogo da Taça de Inglaterra e perdemos. O futebol é assim. Você pode perder, mesmo quando você é o melhor time. Nós também empatamos em casa, de modo que mostra que estamos mais ou menos igual. Arsenal é um time muito bom com jogadores individuais, eu acho."