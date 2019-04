Agüero iguala marca de CR7 e Tévez após fazer cinco gols na vitória do Manchester City

Vinte minutos, nove toques na bola e cinco gols. Isso foi o que Sergio Kun Agüero precisou para virar o jogo a favor do Manchester City na goleada contra o Newcastle, por 6 a 1, neste sábado (3), no Etihad Stadium. Com os cinco gols, o atacante argentino chegou à marca de 84 tentos na Premier League, igualando os números de Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez quando atuaram na competição.

Agüero, que chegou ao Manchester City em 2011, precisou de quatro anos para alcançar os 84 gols. Cristiano Ronaldo, ídolo do Manchester United entre 2003 a 2009, necessitou de seis anos para chegar à marca. Tévez é quem levou mais tempo entre os três: sete anos, com passagens oscilantes por West Ham (2006 a 2007), Manchester United (2007 a 2009) e Manchester City (2009 a 2013).

Além disso, os cinco gols em 20 minutos que Agüero marcou diante do Newcastle fizeram com que ele se tornasse o quinto jogador a balançar as redes cinco vezes em uma partida da Premier League. Assim, o argentino entra para a lista de atletas que conseguiram tal feito, que contém Andy Cole (Manchester United), Alan Shearer (Newcastle), Jermain Defoe (Tottenham) e Dimitar Berbatov (Manchester United).

Agüero também quebrou um recorde com seus cinco gols em 20 minutos. Ele superou o inglês Defoe, que também anotou cinco tentos na vitória do Tottenham contra o Wigan, por 9 a 1, em novembro de 2009, só que em 36 minutos. Portanto, o camisa 10 do Manchester City tornou-se o jogador que marcou cinco gols numa partida da Premier League em menos tempo.

Agora, Agüero chegou a 115 gols, além de 43 assistências, em 175 partidas com a camisa do Manchester City. Se mantiver a excelente média de gols, não deve demorar a superar o maior artilheiro da história do clube, Eric Brook, que anotou 178 gols entre 1928 a 1939 defendendo os Citizens.