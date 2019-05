Benzema se mostra insatisfeito com Rafa Benítez por conta de substituições

As câmeras flagraram o que seria exposto no dia seguinte ao dérbi: Benzema foi substituído aos 25 minutos do segundo por Rafa Benítez para a entrada de Kovacic, recuando o time para garantir o resultado - objetivo não alcançado, pois o Atlético empatou o jogo aos 30 minutos -. O francês claramente se mostrou infeliz com a subida de seu número na placa, e passou reto ao banco de reservas, sem cumprimentar o técnico. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (5), o artilheiro não escondeu a insatisfação com as seguidas substituições e garantiu que não sabe do motivo.

O atacante francês, apesar do gol, não ficou totalmente satisfeito após o término do clássico e desabafou: "As substituições são responsabilidade do treinador, eu estou cá para ajudar os meus companheiros de equipe. Se estou cansado? Sim, estou, mas também estou tranquilo e vou continuar a trabalhar para não ser substituído", disse o francês que fora substituído por Kovacic, por opção de Rafa Benítez.

Tentando entender o motivo de sua saída, Benzema mostrou-se ''injustiçado'' por ser sempre ele a sair quando o técnico quer fazer uma mudança tática na equipe: "O treinador tirou-me do jogo por causa do resultado, para ter mais consistência na defesa. Sou sempre eu a sair? Sim, é verdade, perguntem porquê ao Benítez", afirmou.

Em contrapartida, Rafa Benítez também deu explicações de suas trocas já na segunda etapa, o técnico espanhol esclareceu a saída de Benzema: "Estávamos tendo problemas pela esquerda e precisávamos ajustar. Pensei que com Bale e Cristiano, poderíamos ameaçar o gol do Atlético. Assim (com Kovacic), equilibrávamos a equipe e conservávamos a marcação em cima", disse o treinador, dando a entender que a mudança foi tática, e não técnica.

Por fim, Benítez reafirmou, mais de uma vez, que Cristiano Ronaldo é o único jogador "indiscutível" do elenco de Madrid e que não se preocupa com o pequeno jejum do português no Campeonato Espanhol.