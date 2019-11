Ibrahimovic marca duas vezes contra o Marseille e se torna maior artilheiro do PSG

Neste domingo (04), o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 1, de virada, no Parc des Princes, em jogo válido pela nona rodada da Ligue 1. Além de aumentar a vantagem na liderança, o clube da capital também viu o recorde de principal artilheiro ser quebrado. Zlatan Ibrahimovic marcou dois gols e ultrapassou Pedro Pauleta.

O resultado foi importantíssimo para o PSG, que segue líder, invicto, e agora com 23 pontos na tabela de classificação. O segundo colocado é o Angers, recém-promovido da segunda divisão, com 18 pontos. No sábado (17), a equipe voltará a campo contra o Bastia, fora de casa. Devido a data Fifa, o clube passará esse período sem atuar oficialmente.

Os gols saíram na etapa inicial, ambos de pênalti. O primeiro foi marcado após Mandanda atropelar Ibrahimovic. O sueco deslocou o goleiro e empatou na artilharia com Pauleta. Três minutos depois, Pastore cobrou escanteio, Ibrahimovic conseguiu cabecear, mas Rolando bloqueou com a mão. O camisa 10 cobrou no mesmo canto e bateu o recorde do clube. Agora com 110 gols. Na etapa final, Barrada desperdiçou uma penalidade marcada para o Marseille. Trpp pegou.

Pedro Pauleta se tornou artilheiro do PSG durante 2003 e 2008, quando marcou 109 gols em 211 jogos. Por outro lado, Ibrahimovic alcançou a marca de 110 gols em apenas 137 partidas, desde 2012.

Com o pé direito, Pauleta marcou 74 gols, contra 76 de Ibra. Com o pé esquerdo, o português fez 13 gols e o sueco 22. De cabeça, o ex-jogador fez 22 tentos, já o atual artilheiro apenas 10 com mais dois de peito. Em cobranças de pênalti, Pauleta converteu 16, Zlatan 27 gols.

O ex-artilheiro, Pauleta, comentou a quebra do recorde em entrevista ao site do PSG: “É agora, em minha opinião, um dos três maiores jogadores do mundo, com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No ano passado, ele também me privou de um recorde: o número de golos marcados com a equipe nacional de Portugal. Sendo destronado por esses jogadores é bastante lisonjeiro!”

Zlatan Ibrahimovic também falou sobre o recorde e analisou a partida contra o Olympique de Marseille: “Isso não foi um jogo fácil. Estávamos um pouco desorganizados. Em seguida, retornamos rapidamente com dois pênaltis. Uma vitória é sempre importante, especialmente contra o Marseille. Eu também não me lembro da última vez que perdemos contra eles. Sobre o meu gol 110, é sempre bom quebrar um recorde, mas não vai parar aí. Eu quero continuar e tentar fazer ainda melhor. Vivemos em um momento extraordinário para o clube e vamos fazer de tudo para manter esta dinâmica e fazer história.”