Uefa processará Benfica e Atlético de Madrid por mau comportamento da torcida

Após a grande vitória do Benfica diante do Atlético de Madrid em pleno Vicente Calderón pela segunda rodada da Champions League, a Uefa anunciou nesta segunda-feira (5) a abertura de um processo disciplinar contra o clube português, depois que seus torcedores lançaram sinalizadores dentro do campo de jogo disputado na capital espanhola.

O ocorrido aconteceu após o gol de empate efetuado por Gaitán, aos 36 minutos da primeira etapa. Os torcedores portugueses comemoraram freniticamente o gol da igualdade acendendo sinalizadores para festejar e lança-los ao campo. A partida terminou com a vitória do Benfica por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, e deixou o Benfica com a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Em comunicado oficial, a Uefa explicou que o Benfica será investigado por "distúrbios públicos", ou seja, por lançar proibidamente sinalizdores no gramado. O Atlético de Madrid também não se safou, e está sendo investigado por um suposto "bloqueio de escadas". As situações dos dois clubes serão examinadas pela Comissão de controle, ética e disciplina, que se encontra na sede da Uefa em 15 de outubro.

Este tipo de infração é passível de multa ou até mesmo o fechamento parcial da arquibancada, que no caso seria o setor visitante, na parte superior do Estádio Vicente Calderón, onde ficaram os torcedores do Benfica. Em caso de punição total, todos os setores seriam parcialmente fechados.