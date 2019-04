Atacante Insigne se lesiona e Conte chama Bonaventura para jogos contra Azerbaijão e Noruega

A Seleção Italiana recebeu mais uma baixa nessa quarta-feira (7) e trata-se do meia-atacante do Napoli, Lorenzo Insigne que sentiu uma lesão no joelho e não terá condições de permanecer com o grupo italiano. Para o seu lugar, foi chamado o meia do Milan, Giacomo Bonaventura que não era convocado para a Azzurra desde o fim de 2014.

Insigne, de 24 anos, sofreu uma pancada no jogo entre Milan e Napoli e mesmo assim, se apresentou a Azurra. Mas o jogador continuou a sentir dores nas articulações e foi decidido preservar a condição física do jogador que retornou ao Napoli para tratar melhor dessa lesão. O meia-atacante vem disputando uma ótima temporada até o momento, em sete jogos na Serie A, Insigne marcou cinco gols e ainda deu três assistências e será um desfalque sentido, já que Conte tinha a idéia de colocá-lo como titular no jogo contra o Azerbaijão.

Substituto do jogador do Napoli, Bonaventura também disputa um bom início de temporada, mesmo com o começo irregular do Milan. Nos mesmos sete jogos, o meia já marcou dois gols e deu três assistências. O jogador de 26 anos volta a ser lembrado por Antonio Conte depois de quase um ano e o seu agente revelou que o seu assistido sonha em defender a Itália na Eurocopa em 2016:

"Do ponto de vista pessoal, ele vive grande fase que infelizmente, não estão acontecendo bons resultados. Mas o jogador sonha em jogar a próxima Eurocopa e ele sabe que só o seu desempenho pode levá-lo.", afirmou Giocondo Martolelli.

A Itália tem partidas importantes para o seu futuro contra Azerbaijão, fora de casa, no próximo sábado (10) e contra a Noruega, como mandante, na terça-feira (13). A seleção dirigida por Antonio Conte está muito próxima de garantir vaga na Eurocopa que será disputada em 2016 na França, basta uma simples vitória nesses dois confrontos para garantir a vaga no torneio.