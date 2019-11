Jogo Venezuela x Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo (0-1)

Agradeço todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil! E espero todos para os próximos jogos, um grande abraço.

Paraguai vence a Venezuela fora de casa por 1-0 com gol de González aos 39 min do segundo tempo e estréia as Eliminatórias com vitória importante.

48 min: FIM DE JOGO!

46 min: Rosales chuta da entrada da área fraco e sem direção

43 min: UUUUUH! No contra-ataque paraguaio, Benitez dribla o goleiro venezuelano e com o gol livre chuta para fora

39 min: GOOOOOL DO PARAGUAI! González aproveita falha de Vizcarrondo e abre o placar no final da partida.

36 min: Lucena recebe cartão amarelo

36 min: Na Venezuela sai Jeffren e entra Murillo

33 min: Paraguai segue sem ameaçar o gol venezuelano

28 min: Substituição na Venezuela, sai Falcón e entra Martinez

25 min: Mais uma bola alçada na área pela Venezuela, mas a zaga paraguaia afasta

17 min: Substituição no Paraguai, sai Ortiz e entra Cáceres

16 min: Agora é a vez do Paraguai chutar de fora e assustar o goleiro Baroja

13 min: Seijas avança sozinho e arrisca da meia lua mandando para longe do gol

10 min: Rincón chuta de fora mas Silva defende com tranquilidade

6 min: Barrios da belo drible na entrada da área mas o chute explode na zaga venezuelana

3 min: Seijas cruza na área e Silva sai de soco na bola afastando o perigo

2 min: Falta de Valdez em González próximo da área

Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: Falta em Santander no meio-campo

37 min: Ortiz mata o contra-ataque venezuelano com falta e recebe o primeiro amarelo da partida

32 min: Seijas arrisca de fora da área e quase inaugura o marcador da partida

29 min: Rondón pensa que é futebol americano e isola bisonhamente a falta

25 min: Venezuela bate a falta frontal por cima do gol do goleiro Silva

20 min: Em cruzamento na área jogador venezuelano desvia a bola mas sem direção, jogo segue pegado.

13 min: Bruno Valdez recebe livre na area e chuta cruzado para longe do gol

12 min: Falta no ataque de Lucas Barrios

10 min: Jogo é truncado nesse começo de partida.

5 min: UUUHH! Santander aparece sozinho na área e na hora de finalizar se atrapalha com a bola e ela sai pela linha de fundo.

2 Min: Rondón recebe na entrada da área mas chuta torto pela lateral

COMEÇA A PARTIDA!

Vai começar a partida!

Nem por isso o técnico Noel Sanvicente deixará de contar com jogadores rodados. Continuam no elenco o zagueiro Oswaldo Vizcarrondo, que defende o Nantes, o volante Tomás Rincón, do Genoa, e os atacantes Salomón Rondón, do West Bromwich, e Jéffren Suárez, atualmente no Eupen (Bélgica).

Em busca de uma classificação inédita para a Copa, a Venezuela vem passando por um processo de renovação. A principal novidade é a saída do ídolo local Juan Arango, que se aposentou da 'Vinotinto' no mês passado.

Díaz manterá a estrutura usada durante a Copa América, em que o Paraguai foi quarto colocado. Sem Valdez e Santa Cruz, o ataque deverá ser formado por Lucas Barrios, do Palmeiras, e Federico Santander.

Quem tem a missão de dirigir os paraguaios rumo à classificação para a Rússia é o argentino Ramón Díaz, que, pelo menos para o jogo no estádio CTE Cachamay, em Puerto Ordaz, terá desfalques importantes. O treinador não poderá contar com três atletas experientes, o goleiro Justo Vilar e os atacantes Haedo Valdez e Roque Santa Cruz, todos machucados.

Já a seleção venezuelana ficou em 6°, apenas uma posição atrás dos cinco primeiros que foram para a Copa do Mundo.

A seleção paraguaia ficou em último nas eliminatórias para a Copa de 2014 no Brasil, e espera começar com o pé direito para voltar a disputar a maior competição entre seleções do planeta. A 'Albirroja' vinha em grande fase, com quatro Copas seguidas e o vice-campeonato da Copa América de 2011.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Venezuela x Paraguai, partida válida pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, fique ligado em todos os lances por aqui.