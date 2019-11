Guia VAVEL das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018: Bolívia

Com dois nomes conhecidos do futebol brasileiro, a Bolívia se prepara para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante Marcelo Moreno é o mais conhecido de todos, entretanto, Juan Arce, ex-Corinthians, também se destaca na lista do convocados do técnico Mauricio Soria.

Arce não deixou saudades para a torcida do Corinthians. Disputou 18 jogos e marcou 4 gols pelo clube. Fazia dupla de ataque com Finazzi, no ano em que o Corinthians foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois disso, Arce foi para o Oriente e chegou a defender o Sport Recife antes de retornar ao futebol boliviano.

Marcelo Moreno teve mais sorte que o compatriota em solo brasileiro. Foi campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2014 e vice-artilheiro da competição. O empréstimo com o clube mineiro terminou, ele retornou ao Grêmio e foi emprestado para o Changchun Yatai, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Chinês. Titular na Seleção, é a grande esperança de gols da Bolívia na competição.

O que esperar da Bolívia?

A expectativa boliviana é não ser lanterna das Eliminatórias. Em uma edição onde tantos países dispontam como candidatos à classificação, a Bolívia vai contra a maré e é uma das poucas que não apresenta grandes evoluções para o período que está por vir. Lutará contra Venezuela e Paraguai para não ficar na última colocação.

O craque: Marcelo Moreno

Bastante conhecido no futebol brasileiro, Marcelo Moreno é o grande nome da Seleção Boliviana. No Brasil, Moreno já jogou por Vitória, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. O atacante também já teve passagens pelo futebol europeu: Werder Bremen (Alemanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Wigan Athletic (Inglaterra).

Moreno foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2014 com 16 gols, dois atrás do artilheiro Fred. Mas, se não venceu a artilharia pelo menos Moreno foi campeão brasileiro com o Cruzeiro.

Além do Campeonato Brasileiro 2014, Moreno foi campeão mineiro no mesmo ano e em 2008, quando teve sua primeira passagem pelo clube. Além do título mineiro, foi artilheiro da Libertadores 2008 com 8 gols.

Pelo Vitória, Moreno conquistou o Campeonato Baiano em 2005 e 2007. Pelo Flamengo, teve uma pequena passagem em 2013 onde foi atrapalhado por lesão, mas conquistou a Copa do Brasil.

Mas não foi só em solo brasileiro que Marcelo Moreno conquistou títulos. Na Europa, conquistou a Copa Uefa 2008/09 e o Campeonato Ucraniano 2010/11 pelo Shakhtar Donetsk. Em 2009, pelo Werder Bremen, conquistou a Supercopa da Alemanha.

Fique de olho: Mauricio Soria

Ex-jogador boliviano, Mauricio Soria tem 48 anos e foi goleiro da seleção boliviana entre 1991 e 2002, tendo atuado por clubes como Jorge Wilstermann, Destroyers, The Strongest, Bolívar, Always Ready, Oriente Petrolero e Aurora, todos da Bolívia.

Atualmente é treinador de futebol, tendo começado no Jorge Wilstermann, em 2006. Comandou também Real Potosí e The Strongest.

Como jogador, Soria conquistou o Campeonato Boliviano quatro vezes: 1994 e 1996 (Bolívar), 2000 (Jorge Wilstermann) e 2003 (The Strongest). Como treinador, conquistou o Campeonato Boliviano em 2006 e 2011/12 (The Strongest) e Real Potosí (2007).