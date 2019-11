Resultado Jogo Argentina x Equador pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (0-2)

Esperamos você na próxima transmissão. Novamente, nosso muito obrigado, um grande abraço e até próxima!

Encerramos aqui mais uma transmissão das Eliminatórias 2018. Nesta noite, a Argentina se viu derrotada perante ao Equador em pleno Buenos Aires.

O próximo jogo argentino será contra o Paraguai, no Defensores del Chaco, terça-feira.

Hermanos decepcionam, estreiam em casa perdendo e são os sétimos.

Equador abre a Eliminatória com ótima vitória. Termina a primeira rodada em 4º lugar.

Muita festa, comemoração e emoção no lado vitorioso. Argentinos sem reação.

94' Termina o jogo em Buenos Aires. Muitas vaias e o Equador faz história ao bater a Argentina. 2 a 0.

93' AMARELO, TEVEZ. Matou contra ataque.

92' Defesa argentina perdida demis. Não consegue armar uma jogada e nem dar sequência nos passes.

91' Argentina ataca pelo meio e fica muito embolado para criar. Equador bloqueia bem.

90' Mais quatro minutos!

89' Equador gasta o tempo, troca passes, valoriza a posse. Vitória épica!

88' Argentina ainda tenta a pressão final. A hora passa rápido demais para os hermanos.

87' Gritos de "Olé!" em pleno Monumental de Nuñez.

86' Reta final de partida. A história acontece em Buenos Aires. Primeira vitória equatoriana na Argentina.

85' PRA FOOOOOORA, TEVEZ!! Pibe fez tudo sozinho pela direita, driblando dois marcadores, mas chutou forte e alto demais, por cima do gol.

84' MUDA O EQUADOR: Caicedo marca e sai para a entrada de Mena.

83' PRA SELAR A VITÓRIA! Contra ataque mortal com Valência aberto na direita. O jogador cruzou na marca do pênalti e Caicedo dá um carrinho pra ampliar o placar!

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CAICEDO, PRO EQUADOR!

81' A ZEBRA PASSEIA EM BUENOS AIRES! Batida de escanteio da direita, desvio no primeiro pau de Ayovi, Erazo completa livre no segundo poste para abrir o placar!

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ERAZO, DO EQUADOR!

79' Torcida argentina vaia a demora equatoriana para sair jogando.

78' Más arranca pela esquerda, só que para na marcação rival. No rebote, Tevez arrisca, mas manda por cima do gol.

77' Erros argentinos na defesa quase dão a chance do gol equatoriano.

76' MEXE O EQUADOR: Sai Monteiro e entra Fidel Martinez.

75' BIGLIA, BIGLIA.... Bateu colocado e mandou quase na Casa Rosada, sede do governo argentino.

74' MUDA O EQUADOR: Quiñonez dá lugar à Castillo.

73' Jogo reiniciado e Tevez sofre falta à dois passos da grande área. Frontal.

72' O volante sente o joelho direito e sai de maca. Parece não dar mais pra ele.

71' Agora, o jogo está parado por contusão de Quiñonez.

70' MEXE A ARGENTINA: Lavezzi entra e sai Pastore.

69' AMARELO, NOBOA. Matou contra ataque argentino.

68' ROMERO. Falta longa no meio do gol e o goleiro apenas confere pra escanteio.

67' PERDEU, DI MARIA! Meia é lançado, tenta de cobertura, mas manda fraco nas mãos do goleiro.

66' QUAAASE, MASCHERANO! O volante surgiu pelo meio da zaga, desviou fraquinho e o goleiro conseguiu se esticar pra pegar.

65' Pastore faz fila pela esquerda, mas Erazo despacha.

64' Na capital chilena, a partida termina. A Seleção Brasileira estreia com derrota. 2 a 0.

63' Miller Bolaños é lançado, mas em impedimento.

62' Argentina levanta mais a sua torcida. Jogo esquenta mais.

61' DI MARIA! Chute da direita, forte, assustando o goleiro do Equador.

60' No Chile, Sanchez amplia o placar contra o Brasil. 2 a 0.

59' Boa jogada de Biglia pela direita, a bola cruza a área equatoriana, mas ninguém manda na rede.

58' Cruzamento argentino da esquerda, dividem Erazo e Tevez, mas o jogo segue.

57' NOBOA.... Biglia escorregou, o jogador do Equador avançou livre, tentou de cavadinha por cobertura de longe, mas mandou longe.

56' Argentina tem uma dificuldade enorme na saída de jogo. Equador anula os mandantes.

55' Na batida, a bola foi forte demais e saiu em linha de fundo.

54' Pastore recebe o tranco e a Argentina tem boa falta.

53' Outro ataque vistitante, mas Bolaños atropelou o rival.

52' Ayovi manda de fora da área, mas explode em Biglia.

51' Equador começa mais presente no ataque. Se arrisca mais.

50' Roncaglia é lançado na direita, tromba, pede pênalti, mas o jogo segue.

49' A torcida argentina não é todo ânimo. Há muita vaia para a forma de jogo.

48' Bela bola de Mascherano para Tevez, mas Domingues estava atento pra agarrar.

47' Ayovi cruza na área argentina e Romero dá um soco na cara da bola.

46' Na tentiva de primeiro ataque hermano com Tevez, o jogo parou por impedimento.

45' E a bola volta a rolar em Buenos Aires.

No Chile, Vargas abre o placar contra o Brasil.

As equipes retornam e em instantes a bola vai rolar na Argentina.

A Argentina, sem Messi, ainda perdeu Aguero e sofre com a falta de criatividade para matar a marcação.

Equador se fecha bem, espera o erro rival e contra ataca com perigo, mas falta qualidade.

47' Fim da primeira etapa, no Monumental de Nuñez. Sem grandes emoções, o jogo fica 0 a 0.

46' Estamos por contra dos acréscimos do árbitro.

45' QUE SUSTO! Escanteio fechado, passou por todo mundo na pequena área e quase Ayovi mandou contra.

44' Batida fechada e Valência afasta. Escanteio.

43' Muita demora e briga entre Monteiro e Di Maria.

42' Ayovi atropela Di Maria e Argentina tem um mini-escanteio para cobrar.

41' Compactação equatoriana é muito boa. Não dá espaços para o ataque hermano.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' Jefferson Monteiro dá dor de cabeça enorme à Roncaglia. Jogador já cometeu várias faltas.

38' O time visitante segue apostando nos erros argentinos. Eles aparecem e é essa a brecha para atacar.

37' BOLAÑOS.... No contra ataque, Valência arranca e cruza da direita. A zaga hermana bate cabeça, mas o chute do equatoriano é isolado.

36' Di Maria é o mais acionado no ataque argentino, mas pouco cria e ataca.

35' O outro jogo do horário, Chile e Brasil começam a segunda etapa com empate em 0 a 0.

34' Cai um pouco o ritmo de partida. Muitos passes no círculo central e muita marcação.

33' Argentina troca passes no meio campo para arrumar uma brecha na defesa. Messi faz muita falta.

32' Jefferson Monteiro e Bolaños seguem dando muito trabalho ao time local.

31' Torcida argentina sente a dificuldade e grita forte para empurrar sua seleção.

30' Pastore recebe na esquerda, arma o chute cruzado, mas pega no bloqueio visitante.

29' Di Maria lança Más, só que o lateral argentino estava em posição irregular.

28' Pastore aparece bem para fazer a armação do time argentino. Mas é o único no setor.

27' Bola de Biglia pra Di Maria, na profundidade, mas longa demais e Dominguez pega.

26' Bolaños aparece de novo no ataque, cabeceando sem direção pra gol.

25' O Equador gosta do jogo e começa a atacar criando lances com mais homens no setor de ataque.

24' PEEEEEEEERDEU, BOLAÑOS! Vacilo de Más, Valência rolou pra Bolaños, que mandou de primeira e chutou por cima do gol.

23' MUDA A ARGENTINA: Tevez entra muito festejado, no lugar de Aguero.

22' Jogo fica mais truncado, parado no meio campo. Equador espera um erro hermano.

21' Já já, vem Carlitos Tevez na Argentina.

20' Fora de campo, o jogo reinicia sem Aguero.

19' Jogo parado para atendimento de Aguero. Sairá de maca.

18' Agora é a vez de Kun Aguero sentir a coxa esquerda. Tevez aquece.

17' Na batida do escanteio, Dominguez pegou e sofreu um encontrão forte. Parado o jogo.

16' SENSACIONAL, DOMINGUEZ! Jogada de Corrêa pela esquerda, chute de ora colocado, o goleiro espalna, Di Maria pega o rebote e toca pra Aguero vindo de trás. O chute encontra um milagre do goleiro equatoriano.

15' Princípio de confusão entre Garay e Ayovi. Juíz precisa conversar.

14' Cruzamento na área equatoriana, mas Corrêa não alcança a bola. Posse visitante.

13' ROMERO! Passe longo no chão, obrigou o goleiro argentino a despachar com os pés.

12' Na cobrança, a bola ficou espirrada e Biglia rasgou como dava.

11' Erro de Corrêa dá contra ataque de 4 contra 2 para os visitantes. Otamendi manda pra escanteio.

10' Linda arrancada de Di Maria pela direita, mas o passe sai longo para Aguero e o goleiro tira com os pés.

9' Começo de partida com muitos erros e o Equador esperando uma bola para atacar.

8' Biglia manda por elevação, mas Corrêa não alcança.

7' Aguero recebe, manda de fora, mas Dominguez pega firme. Donos da casa começam arriscando mais na frente.

6' Corrêa arranca pelo meio, mas perde a bola e atropela Erazo. Posse equatoriana.

5' Bola longa para Kun Aguero, mas a bola sai forte demais e fácil para a defesa de Dominguez.

4' Chegada equatoriana pela direita, Valência divide com Otamendi, mas o jogo segue normal.

3' Equador adianta a marcação neste início de jogo e vai tirando a saída hermana.

2' Outro ataque argentino pela direita. Mas agora, Di Maria cometeu falta de ataque.

1' E Di Maria já mostra as credenciais, com chute cruzado e defesa de Dominguez.

0' Autoriza o árbitro. Começa a Copa do Mundo para Argentina e Equador.

A bola vai rolar.

Equador com camisa amarela, calção azul e meias vermelhas.

Argentina com seu uniforme principal. Camisa branca com listras azuis, calção azul e meias azuis.

Times postos, definidos e prontos. A bola vai rolar no lotado Estádio Monumental de Nuñez.

Equador com Domínguez: Paredes, Achillier, Erazo, Ayovi; Noboa, Quiñonez; Valencia, Montero; Bolaños, Caicedo. Téc: Gustavo Quintero.

Equipe argentina definida e escalada com Romero; Roncaglia, Garay, Otamendi, Mas; Biglia, Mascherano, Pastore; Di Maria, Correa, Aguero. Téc: Tata Martino.

Nesta quinta-feira (8), começa a caminhada das seleções sul-americanas em busca de uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Serão 18 rodadas com turno e returno para definir os quatros primeiros que irão à Rússia; o quinto lugar fará uma repescagem.

Visto isso, Argentina e Equador se enfrentarão no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aries pela primeira rodada da competição.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil, ambas as seleções se classificaram para a Copa do Mundo no Brasil; a Argentina chegou à final e foi derrotada pela Alemanha, já o Equador ficou na fase de grupos que tinha França, Suíça e Honduras.

Vencer e convencer após duas decepções em finais, e com ausência de Messi

Os argentinos ainda não digeriram os recentes vices campeonatos na Copa América, em que perderam a final para o Chile de Alexis Sánchez nos pênaltis.

Porém, a mais dolorosa fora a final da Copa do Mundo de 2014, em que os hermanos tiveram oportunidades para sair na frente dos alemães e vencer a Copa na casa do país rival, dentro do Maracanã, mas, o time pagou pelos gols perdidos, e tomou um gol no fim. Nas duas finais, o setor ofensivo argentino não vingou, e perdeu oportunidades de marcar.

Agora, com as eliminações entaladas na garganta, os hermanos querem mais do que uma simples vitória e uma classificação para à Rússia em 2018, o time de Tata Martino precisa além de vencer, convencer, e voltar a dar ânimo para o torcedor que já soma 24 anos sem títulos.

Na última eliminatória, que não teve a presença do Brasil, os argentinos se classificaram em primeiro com uma bela campanha liderada por Lionel Messi. Mas, com a lesão do argentino a equipe de Tata precisará de mais coletividade. Além da qualidade que o seu elenco tem.

Para o técnico argentino, o elenco não pode se abalar com a ausência do seu craque, e ele confia na força de seu elenco: "Há muito tempo imaginamos uma partida sem Messi.

Apesar dos desfalques, não somente de Messi, temos muitos outros jogadores e acreditamos em uma boa atuação. Chegamos bem para partida", disse. Precisando rastaurar a confiança de seus torcedores, Tatá quer que seu time não apenas vença, mas que convença, e faça uma grande atuação frente à torcida:

"Desejo que a equipe faça uma boa apresentação, não somente o resultado. Sabemos que o mais importante é vencer, mas sempre buscamos que aconteça com um bom futebol. O triunfo dá tranquilidade, mas um bom jogo é importante pensando no futuro. Creio que as partidas são sempre para criarmos vínculo com a torcida.", afirmou.

Querendo voltar à Copa do Mundo e refazer a campanha passada, Equador espera surpreender

A seleção do Equador viajou na manhã desta quarta-feira (7) para Buenos Aires, onde pretende supreender a seleção atual vice campeã do Mundo e da América. Mesclando jovens jogadores com experiência, o técnico Gustavo Quinteros espera repetir feito das Eliminatórias de 2014, onde o time conseguiu a vaga para a Copa do Mundo se classificando diretamente em quarto lugar.

Mesmo sendo considerado uma das equipes 'azaronas' da competição, os canários não gostam de gerar expectativas, assim como em 2014.

O técnico Gustavo Quinteros não poupou a seleção argentina de elogios, mas também reforçou que o Equador não facilitará o confronto diante da vice-campeã mundial e da América: "A Argentina é a melhor seleção do continente, por mais que não conte com Lionel Messi para o jogo desta quinta. Pensar que eles dependem dele é puro desconhecimento.

Mas vamos buscar uma região do campo onde possamos nos sentir cômodos para pressionar e roubar a bola, cortar o jogo. Será em uma zona intermédia, mas afastada de nosso gol, para que ao roubar não tenhamos que fazer um percurso muito longo para ir à área adversária", disse o técnico boliviano.

A única dúvida de Gustavo está no seu miolo de zaga, onde o conhecido zagueiro Frickson Erazo disputará vaga com Gabriel Achilier e Jorgue Guaga.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida, à partir das 21h, horário de Brasília.

Casa do River Plate e palco da maioria dos jogos da Seleção Argentina, o Monumental de Nuñez será pequeno para o apaixonado torcedor hermano na partida de logo mais.

A Argentina foi líder e classificou-se para a Copa de 2014 sem muitos sustos. Já o Equador foi o quarto e levou a vaga direta, mandando o Uruguai para a repescagem, avançando também para o Mundial posteriormente.

FIQUE DE OLHO: Enner Valencia, atacante: o ainda jovem atacante equatoriano é a maior esperança e grande ídolo atual no país. Faro de gol, habilidade e velocidade são seus pontos fortes, motivo de preocupação para a defesa rival.

FIQUE DE OLHO: Kun Aguero, atacante: ainda que seja um dos melhores atacantes do mundo, falta a Aguero maior regularidade com a camisa alviceleste. Vive grande fase no Manchester City e é a esperança hermana após a contusão de Messi.

Será o reencontro do time argentino com sua torcida após a vice-colocação na Copa América. Além disso, os dois países voltam a se enfrentar numa competição oficial, já que as equipes não se encontraram no torneio continental.

As forças do Equador estão concentradas nos bons jogadores Enner e Antônio Valência. Ambos tem experiência internacional, além de serem as referências na equipe visitante.

A Argentina terá a força da torcida nesta primeira rodada. Mesmo sem Lionel Messi, com uma contusão no joelho e fora dos gramados até o meio de novembro, os hermanos terão o inspirado Sérgio Aguero, além do querido Carlitos Tevez.

Do outro lado, a mistura de juventude e experiência para levar a equipe equatoriana à mais uma Copa.

Duelo interessante e que opõe seleções distintas. Uma com poderio enorme e um dos melhores elencos do mundo, além de atual vice-campeã mundial e continental.

Do outro lado, uma das equipes emergentes no continente. O Equador quer surpreender e não tem nada a perder neste jogo inicial.

A cobertura especial da rodada inicial terá uma das principais equipes do mundo. Nesta noite, acompanhe a estreia da Argentina, em busca de uma vaga pra Copa 2018.

São 10 equipes, todas contra todas em turno e returno, 18 rodadas para os quatro primeiros avançarem do forma direta e o quinto ainda disputa com o campeão da Oceania, a vaga final. Esse é o caminho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018.

A partir de agora, vamos de Copa do Mundo. O Mundial está oficialmente aberto e primeira fase para as equipes sul-americanos começa hoje.

