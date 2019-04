Pogba se lesiona em treino da seleção francesa, mas não deve desfalcar Juventus na próxima rodada

Na tarde desta sexta-feira (9), a equipe médica da Juventus anunciou oficialmente que o francês Paul Pogba ficará uma semana fora de combate. A causa da lesão do meio-campista foi um entorse no tornozelo direito, deixando o jogador de fora do amistoso contra a Dinamarca, neste próximo domingo (11). A seleção francesa já esta automaticamente classificada para a Eurocopa de 2016, por justamente ser o país sede do torneio.

O ocorrido aconteceu em um treino, e rapidamente Pogba foi liberado pelo treinador Didier Deschamps, deixando a cidade de Nice rumo a Turim para ser melhor avaliado. O francês não atuou no jogo contra a Armênia, realizado nesta última quinta-feira (8), partida que a seleção francesa goleou por 4 a 0. Contudo, Pogba poderá voltar sem preocupações à próxima rodada do Campeonato Italiano, quando a Juventus irá enfrentar a embalada Internazionale, em Milão, no domingo do dia 18.

Em nota no site oficial da Vecchia Signora, o clube explicou a seus torcedores as atuais condições do meio campista.

"Paul Pogba voltou para Vinovo ontem à noite, depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo direito. O jogador foi visitado pela equipe médica da Juventus, que confirmou o diagnóstico de seus médicos colegas da seleção francesa.O retorno às atividades desportivas será possível em cerca de sete dias.", afirmou o clube.

Por ser sede da próxima Eurocopa, a França não necessita jogar as eliminatórias para o torneio, por tanto, os Bleus estão disputando apenas amistosos nesta temporada. De março até outubro, a seleção francesa disputou sete amistosos, conseguindo quatro vitórias e três derrotas. A campeã mundial de 1998 derrotou a Dinamarca, Portugal, Sérvia e Armênia, mas perdeu diante do Brasil, Bélgica e Albânia. No próximo domingo, a Frannça voltará a encarar a seleção dinamarquesa, mas desta vez o jogo será em Copenhagen, capital do país escandinavo.

Faltando duas rodadas para acabar as eliminatórias para a Eurocopa de 2016, Islândia, República Tcheca, Espanha, Inglaterra, Irlanda do Norte e Áustria, já estão classificadas para o torneio.