Campeonato Espanhol tem início mais equilibrado dos últimos anos

A disparidade no Campeonato Espanhol é uma coisa normal. Clubes como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid se sobressaem a outros "menores" por conta da quantidade de dinheiro que gira em torno do clube. Toda temporada estes times são os favoritos para o título e isso é normal, tendo em vista os elencos milionários e a força destes.

Entrou a temporada 2015/16 e sempre com estes três clubes entre os favoritos a vencer a taça. Mas clubes como Villarreal e Celta de Vigo, que sempre deram trabalho, além das equipes secundárias como Valencia e Sevilla, chegaram confiantes para o campeonato e com elencos bem preparados, além de técnicos inteligentes e que são muito bons taticamente.

O que várias pessoas não imaginavam eram um começo bem irregular dos três times mais fortes do futebol espanhol. O Real Madrid ainda não perdeu na competição, mas os empates contra Sporting Gijón, logo na primeira rodada, e contra o Málaga, em casa, ambos por 0 a 0, mostraram que a maioria dos jogos serão complicados, tendo em vista a qualidade tática destas equipes.

O Barcelona também vem com dificuldades neste início de campeonato. Mesmo com as contusões, as duas derrotas até aqui no campeonato foram de repensar os conceitos de jogo. O 4 a 1 contra o bom time do Celta de Vigo serviu de lição para a equipe de Luis Enrique, que parece ter "subestimado" um pouco seus adversários seguintes, já que sofreu para bater o Las Palmas no Camp Nou e perdeu para o Sevilla por 2 a 1.

A lição também vale para o Atlético de Madrid, que parece ser uma equipe com mais equilíbrio entre defesa e ataque nesta temporada. Mas alguns colapsos defensivos e perda de gols estão fazendo falta na campanha meio decepcionante dos colchoneros, que ocupam apenas a quinta colocação. Mesmo já tendo enfrentado Real Madrid e Barcelona, e ter pontuado apenas uma vez, o Atleti precisa se recuperar no campeonato.

As surpresas

O Celta de Vigo é, sem dúvida, uma das equipes mais tradicionais e que dá mais trabalho para os grandes no futebol espanhol. Mas o início de temporada dos comandados de Eduardo Berizzo é simplesmente fantástico. Na vice-liderança ao lado de Real Madrid e Barcelona com 15 pontos, o Celta ainda não sabe o que é perder no campeonato, tendo em vista que venceu quatro, dentre elas um 4 a 1 sobre os culés, e empatou outras sete.

Sobre a liderança de Iago Aspas, que retornou ao clube nesta temporada, e de Nolito, que interessa ao Barcelona, o Celta vem se mostrando uma equipe muito bem postada taticamente e com um ataque avassalador, tanto que é o melhor do campeonato, ao lado do Real Madrid, com 15 gols. Um belo começo de temporada.

O Eibar é, provavelmente, a grande surpresa deste início. Após não cair para a segunda divisão por conta de uma suspensão do Elche, a equipe José Luis Mendilibar faz um começo de campeonato muito bom, mostrando uma boa postura fora de casa e jogando com moral dentro de casa. A única derrota da equipe no campeonato foi para o Atlético de Madrid.

Borja Bastón, emprestado pelo Atlético ao clube, é o grande destaque neste começo, comandando um ataque marcou dez vezes no campeonato. A mão de Mendilibar também está nisso, já que a equipe ainda não perdeu fora de casa no campeonato, mostrando o quão arrumada é a equipe jogando fora de seus domínios.

Se já não bastasse o modesto Eibar estar surpreendendo, outra equipe que escapou por pouco do rebaixamento na última temporada e que começa muito bem é o Deportivo La Coruña. Victor Sánchez, técnico dos azuis, assumiu a equipe no final da temporada passada e ajudou a equipe a escapar o rebaixamento. Na nova temporada, Sánchez conseguiu dar sua cara a equipe.

O Deportivo se tornou uma equipe que passou a ficar mais tempo com a bola, trocando bem os passes e chegando com perigo a área adversária. Além disso, jogar fora de casa vem sendo bom para os azuis, que ainda não perderam fora de seus domínios. Com 12 pontos e na sexta colocação, será que o La Coruña segura a barra e visa algo maior?

Que o Villarreal sempre foi uma equipe que dava trabalho aos grandes, nesta temporada eles mostram que querem fazer mais barulho ainda. Líder do campeonato com 16 pontos e único com cinco vitórias, contra adversários como Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, o submarino amarelo faz um início de campeonato surpreendente, mantendo-se isolado na liderança.

Marcelino Garcia Toral já havia feito um bom trabalho na temporada passada. Mesmo com a saída do seu principal jogador, Luciano Vietto, os amarelos seguem mostrando um bom futebol com uma equipe bem jovem e que só tem a tendência de melhorar com o passar dos anos. Se eles irão manter eu não sei, mas que o Villarreal tem time para fazer um bom barulho, tem.

Outras equipes como Real Bétis e Sporting Gijon, que retornaram a primeira divisão nesta temporada, também merecem destaque. Além disso, os times "secundários", como Valencia, Sevilla e Athletic Bilbao, tentam se recuperar na temporada, tendo em vista que começaram bem abaixo do esperado, desperdiçando muitos pontos em casa, principalmente.

O texto serviu para mostrar que o campeonato espanhol evoluiu bastante e que os grandes não terão mais tanta moleza assim. Esse é, sem dúvidas, o início de campeonato mais equilibrado dos últimos anos, com muito equilíbrio nos confrontos e surpresas. Os clubes grandes podem até desgarrar em algum momento e ficarem mais "confortáveis" na briga pelo título, mas que isso será complicado, será.