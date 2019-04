Pré-jogo: Após vitória fora de casa, Paraguai recebe a Argentina, que busca se reerguer

Partida válida pela 2° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a ser realizada no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, às 22h pelo horário de Brasília

A grande vitória do Paraguai fora de casa já ficou para trás, e os três pontos somados na tabela de classificação podem fazer uma diferença enorme para os comandados de Ramón Díaz, que pela segunda rodada, receberão a Argentina, no estádio Defensores Del Chaco, nesta terça-feira (13). Após uma dolorosa derrota em casa para o Equador, a Argentina busca a reabilitação, e ela terá de ser fora de casa. Sem Messi e Kun Aguero, o técnico Tata Martino vai ter que quebrar a cabeça para montar o time para o confronto

Com três pontos na tabela, o Paraguai anseia pela vitória e pela manutenção de um bom aproveitamento, para manter os objetivos de se classificar à Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Já os argentinos, apesar da derrota, e dos desfalques, esperam uma boa vitória fora de casa para reerguer a equipe que vem de dois recente vice campeonatos diante de Alemanha e Chile. A partida, que será disputada em Assunção, marcará o 100º confronto entre Paraguai e Argentina. Os paraguaios levaram a melhor apenas 15 vezes, com 30 empates.

Ramón Díaz promete time mais cauteloso, mesmo jogando em casa

Vindo de uma grande vitória diante da Venezuela fora de casa, a boa atuação dos paraguaios empolgou a torcida, mas não seu técnico, que por sua vez, pregou cautela e calma para o duelo contra a Argentina: “Nós sabemos que a Argentina é muito forte e para ganharmos essa partida vamos precisar estar em um grande dia, com tudo dando certo. Para que isso aconteça é importante sermos um time operário, apresentando um futebol solidário e com eficiência tática. O certo, porém, é que queremos os seis pontos nesses dois primeiros jogos”, avisou Ramón.

Assim como em todos os jogos de sua seleção, Ramón Díaz não divulga sua escalação para os jogos, mas, poucas mudanças devem ser necessárias na equipe, porém, o treinador pode reforçar a marcação, conforme esboçou no treino desta segunda-feira (12): Ivan Piris poderá entrar no lugar de Bruno Valdez na lateral direita, e Cáceres no lugar de Richard Ortiz. Já no ataque, Bobadilla pode substituir Frederico Satander, que apesar do bom rendimento, vem deixando a desejar com a bola no pé.

Tata Martino enfrenta a pressão da derrota passada e os desfalques

Não é somente a derrota na primeira rodada para o Equador que preocupa o técnico Gerardo Martino, que por sua vez, não terá dois de seus grandes craques. Lionel Messi, já declarada ausência desde setembro, está de molho, e Kun Aguero, após lesão ainda no primeiro tempo no Monumental de Nuñez, não estará presente diante dos paraguaios. O técnico argentino terá uma difícil missão de montar seu time e tentar recuperar os pontos deixados para trás ainda na estreia. Os desfalques por lesão são de jogadores importantes como: o zagueiro Garay, o volante Biglia e os meias Banega e Enzo Pérez

Precisando melhorar seu time, Martino poderá mudar quase toda a escalação do jogo passado. Pablo Zabaleta poderá assumir a lateral na vaga de Rocanglia, Otamendi pode ser substituído por Funes Mori, Lavezzi pode assumir o lugar de Pastore e Kranevitter e Tévez poderão entrar nos lugares dos machucados Biglia e Aguero. As mudanças nas estruturas da equipe podem ser sinais de que Tata não está contente do que sua equipe vem apresentando.

Demonstrando conscientização com a força do Paraguai dentro de seus domínios e a má apresentação de seu time contra o Equador, Gerardo Martino afirmou: “Nós fomos dominados pelo Equador em vários quesitos e por isso perdemos. O Paraguai tem um time bem armado e não podemos errar tanto”, avisou Martino.