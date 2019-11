Resultado Barcelona x Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol 2015 (5-2)

A VAVEL Brasil agradece sua presença. Esperamos na próxima transmissão. Um grande abraço e até a lá!

Agradecemos à todos por acompanhar esta partida no tempo real. Siga no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Vamos encerrando a transmissão de mais uma partida do Campeonato Espanhol 2015/2016. Nesta tarde, você acompanhou um grande jogo e grande vitória do barcelona pra cima do Rayo Vallecano por 5 a 2.

92' Fim de jogo na Espanha. O Barcelona vira e vence o jogo contra o Rayo Vallecano.

91' Volta final do ponteiro.

90' Mais dois minutos de partida.

89' Recuo quase vira gol do rayo! Jordi mandou curto e Bravo dividiu no carrinho pra tirar.

88' PERDEU, SUAREZ! O escanteio foi tirado pela defesa catalã, Neymar ligou o uruguaio, que poderia mandar de cobertura, sem goleiro, mas tentou Munir e a zaga tirou.

87' O Rayo segue apertando no ataque e tem escanteio da direita.

86' VALEU A VALENTIA! Cruzamento de Bebé da esquerda, Jordi travou com Guerra e a bola sobrou pra Jozabed, que girou e fuzilou a rede.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JOZABED, PRO RAYO!

84' Outra vez Lass, que tabela com Trashorras mas na hora do chute de trivela, é travado pela zaga.

83' Lass faz um carnaval pela direita, rola pra Guerra, mas é travado por Mathieu.

82' Mesmo com goleada, o Rayo não desiste e dificulta a saída de bola do time catalão.

81' PRA FOOORA, GUERRA! No contra ataque do contra ataque, Guerra recebeu na pequena área, mas isolou o chute. Jogo é uma correria.

80' Lance trabalhado, mas Trashorras mandou de primeira muito por cima.

79' Piqué perde o lance e dá um carrinho forte em Bebé. Chance de gol do Rayo.

78' MEXE O BARCELONA: Douglas entra no lugar de Dani Alves.

77' PRESENTE DEVOLVIDO. Neymar recebeu na canhota, cruzou no segundo pau e o uruguaio mandou de primeira sem chances de defesa.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

75' MUDA O BARÇA: Busquets sai aplaudido pra entrada de Gumbau.

74' Jogo reinicia com bola ao chão pro Rayo.

73' Jogo finalmente para com dois jogadores caídos no gramado. Suarez e Castro.

72' É a primeira vez que Neymar marca quatro gols com a camisa do Barcelona. Um monstro.

71' COM DANCINHA E TUDO. O Rayo tentou sair, Busquets afastou de cabeça e sobrou no pé de Suarez. O uruguaio arrancou de frente à meta, mas preferiu tocar pra Neymar, que chegou livre e só deu um tapa na humildade pra marcar seu quarto gol no jogo.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

69' HAT TRICK! Neymar começou a jogada pela esquerda, traz por dentro, rola pra Suarez que manda uma bomba. Toño pega e Neymar manda no rebote sem chances de defesa.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARCELONA!

67' Sempre no lado esquerdo da defesa que o Barça sofre.

66' O time do Rayo pressiona em busca do empate. Jogo está aberto.

65' LASS DE NOVO! Nas costas da zaga, ele corta Jordi Alba, que se recupera bem e manda pra fora de sua área.

64' Lass mandou na área, mas o juíz marcou falta no ataque.

63' Outra vez Lass pela direita. Na hora da finta, Piqué manda pra escanteio.

62' LASS, PASSA PERTO. Alba dá espaço, Lass manda forte e a bola bate na rede pelo lado de fora.

61' Outra chegada de Suarez pelo meio do ataque e outra vez impedido.

60' Neymar pra Munir, mas a zaga cortou encima do lance.

59' Batida por Bebé, a bola foi alta demais e a zaga afastou.

58' BRAVO, BRAVO... Goleiro se perde na saída de bola e quase entrega um gol. Escanteio.

57' Llorente manda de fora da área e Bravo pega bem.

56' Neymar sai na cara do gol e prefere passar pra Sergi Roberto ao invés de bater.

55' E o Sandro saiu jogando tudo pro alto no banco de reservas.

54' MUDA O BARCELONA: Munir entra e sai Sandro.

53' Neymar tenta arrancar pela esquerda, mas escorrega e sai com bola.

52' Bebé cruza da canhota pra Guerra, mas a bola saiu forte demais.

51' Segue ataque x ataque. Os meio-campos não fecham os espaços e as defesas sofrem.

50' Suarez recebe na frente do ataque, mas foi marcado impedido. Bem marcado.

49' A partida recomeçou à todo vapor!

48' BRAVO POR DUAS VEZES MILAGROSO! Cruzamento na marca do pênalti, Lass mandou, Bravo pegou e no rebote, Bebé mandou pra outro milagre de Bravo com uma só mão!

47' AMARELO, RAT. Pegada forte em Suarez.

46' BRAAAAAAAAAAAAAAAAVO! Lançamento de Lass pra Guerra, em posição legal, deu um tapa rasteiro e faz um milagre.

45' Autoriza o árbitro. A bola rola no segundo tempo.

Equipes vão retornando para o segundo tempo.

O genial lance de Neymar que gerou o segundo pênalti.

Neymar mandou no outro canto com muita calma pra virar.

Neymar marcou o primeiro no canto direito do goleiro.

Guerra abriu o placar da partida após cruzamento de Bebé.

45' Encima da hora, fim da primeira etapa. Um show de Neymar, 2 a 1 de virada para o Barcelona.

44' Lass faz lindo lance individual e é deslocado, mas o juiz manda seguir a partida.

43' Suarez... Chance de chute do uruguaio, que preferiu passar de letra e perdeu a posse.

42' OOOPAA, JUIZ! Neymar faz mais uma jogada genial pela esquerda, traz pra dentro, entra na área, corta a marcação, sofre um carrinho frontal e o árbitro ignora. Seria o terceiro penal e claro.

41' Reta final do movimentado primeiro tempo.

40' Neymar cobra buscando Piqué, mas a bola sai forte demais.

39' TOÑOOOOO!!!! Mais um milagre, após passe de Neymar, chute de primeira de Sergi Roberto e defesa espetacular do goleiro no pé da trave esquerda. Escanteio.

38' Não há tática. Tanto, que neste momento, o Rayo tem maior posse de bola do que o Barcelona.

37' Suarez se enrosca com a bola e perde bom ataque do time da casa.

36' Rayo não se intimida e parte pra cima. Só que deixa espaços pra contra ataque rápido catalão.

35' Trashorras cabeceia no gol, mas o árbitro marcou falta em Jordi Alba.

34' O jogo não para! Não tem meio campo e é ataque x ataque!

33' AMARELO, NACHO. Pelo pênalti cometido.

32' O CARA DO JOGO! Bola na esquerda e goleiro na direita. Virada catalã no Camp Nou.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, PRO BARCELONA!

30' PENALIDADE MÁXIMA EM NEYMAR DE NOVO! Jogadaça genial, com uma pedalada e caneta contrária em Nacho e mais um penal.

29' Cabeçada de Guerra e Bravo pega firme. São 9 escanteios até aqui. 5/4.

28' Piqué fez uma engrossada enorme e cede escanteio para o Rayo.

27' A partida que o brasileiro faz é incrível. Todo lance de ataque passa por seus pés.

26' NEYMAR, PRA FOOOOORA! Suarez, pra Neymar, em velocidade pela esquerda. Cortou pra direita, o zagueiro caiu duro, ele levou pra canhota e chutou cruzado perto da meta.

25' O jogo não para! Impressionante a qualidade da partida. Mas o ataque catalão se resume à Neymar. Luisito e Sandro erram muito.

24' SANDRO RAMIRES, MEU DEUS! Passe genial de Rakitic, nas costas da defesa e o atacante sai de cara ao gol e manda de canhota quase fora do estádio.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR. Mas não valeu. Pressão total, o brasileiro chutou cruzado, a bola passou entre as pernas de Suarez e entrou. O juiz marcou impedimento.

22' QUE CATEGORIA. Pouca distância, tapa na bola rasteiro no canto direito e goleiro no lado esquerdo. Tudo igual.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

20' JOGADAÇA! Individual, pela esquerda, driblou pela linha de fundo e sofreu o calço. Bem marcado.

19' PÊNALTI!!!!!!!! DESSA VEZ FOI EM NEYMAR!

18' Os dois meio-campos estão abertos. Há um buraco enorme para as duas equipes trabalharem. Rayo foi mais feliz na finalização.

17' É um ótimo jogo no Camp Nou. Equipes abertas e boas chances aparecendo.

16' E AGORA, JUIZ? Contra ataque catalão com Neymar pela esquerda. O brasileiro cortou pro meio, levou pro chute, mas sofreu um leve puxão, caiu na área, pediu pênalti, mas o jogo segue.

15' QUEM NÃO FAZ... Escanteio curto pela esquerda, Trashorras rolou pra Bebé na linha de fundo. Piqué deu condições, o português mandou forte na pequena área e Javi Guerra afunda a bola no barbante.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JAVI GUERRA, PRO RAYO!

13' MATHIEU SALVOU! Tabela bem feita e Bebé sairia na cara do gol, mas o zagueiro francês salvou! Escanteio.

12' O jogo é muito bom, com os dois times marcando adiatado e dando espaços. Maior qualidade catalã faz a diferença.

11' Rayo não dá chutão e erra muito em sua intermediária. Barça, no entanto, não aproveita.

10' SUAREZ DE NOVO! Escanteio batido por Neymar e Suarez tentou de bicicleta, mas mandou por cima da meta.

9' TOÑOOOOOO! Vacilo gigante do goleiro, saindo muito mal com os pés, dando a bola no pé de Busquets, que rolou de primeira para Suarez mandar da marca do pênalti e obrigar Toño à um milagre com o pé direito!

8' Rayo marca mais adiantado e sofre quando o Barcelona passa da linha de marcação.

7' Barça começa bem, aberto e veloz. Pensa e toca bem a bola.

6' Neymar mandou na pequena área e Toño de novo soca a bola.

5' RAKITIC PERDEU O GOL IMPRESSIONANTE! Passe genial de Sergi Roberto pra Rakitic surgiu livre, leve e solto de frente à meta. Pensou, armou o chute e Toño faz um milagre! Escanteio.

4' Nacho mandou na marca do pênalti, mas Piqué cortou bem.

3' Time de Vallecas adianta a marcação e consegue escanteio para bater pelo lado direito.

2' Neymar bateu no canto do goleiro, houve desvio e sobrou para o goleiro do Rayo.

1' E já tem pancada forte em Neymar após lindo arranque do brasileiro. Falta frontal e muito perigosa.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Camp Nou.

O Rayo com um uniforme em alusão à batalha contra o câncer de mama neste Outubro Rosa. Camisa cinza com uma faixa diagonal rosa, calção e meias cinzas.

A bola vai rolar. Barça com o uniforme principal. Camisa azul e grená listrada na horizontal, calção grená e meias azuis.

O trio de arbitragem é de Perez Montero, com Martinez Serrado e Matias Caballero.

São esperados mais de 75 mil pessoas no estádio. E elas vibram porque os dois times sobem ao gramado ao som do hino catalão.

Ajustes finais das duas equipes para a partida de daqui a pouco. Em minutos, a bola vai rolar no Camp Nou.

Hoje, já tivemos a vitória do Real Madrid pra cima do Levante. 3 a 0 no Santiago Bernabéu e é líder até o jogo do Villarreal.

Caso seja assim, Messi perderá o SuperClassico contra o Real Madrid, jogos pela Champions League, além de não disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

Argentino, inclusive, segue tratamento para voltar antes do previsto. Expectativa inicial era metade de novembro, mas há quem diga que só retornará no ano que vem.

Time catalão com importantes desfalques. Rafinha e Iniesta seguem fora, além do melhor do mundo, Lionel Messi.

Rayo Vallecano com Toño, Nacho, Trashorras, Rat, Ze Castro, Lass, Ebi, Jozabed, Bebé, Javi Guerra, Llorente. Téc: Paco Jemez.

Barcelona escalado com Bravo; Alves, Pique, Mathieu, Alba; Rakitic, Busquets, S. Roberto; Suarez, Sandro, Neymar. Téc: Luis Enrique.

O palco do confronto Barcelona x Rayo é o Camp Nou, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade rumo ao topo.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Rayo Vallecano 2015: Luiz Suarez, atacante. Sem Messi e Iniesta, o uruguaio tem chamado a responsabilidade, mostrando muita raça, habilidade e marcando gols importantes nas últimas partidas.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Rayo Vallecano: Miku, atacante. Venezuelano é fonte de velocidade, habilidade e força física no ataque do time do Rayo. Com passagens por Celtic e Getafe, tenta por seu nome no seu atual clube.

No último confronto entre Barcelona x Rayo Vallecano, o Barça enfiou um sonoro 6 a 1, no Camp Nou, caminhando em passos firmes rumo ao título.

Atualmente, o Villarreal é o líder com 16 pontos. Barça e Real dividem o segundo posto, com 15.

O Rayo buscará aproveitar o mau momento do time culé para sair sem uma derrota do Camp Nou.

Por outro lado, o Rayo Vallecano vem caindo, com duas derrotas seguidas e inclusive, a partida anterior, em Vallecas, acabou derrotado para o betis, por 2 a 0.

Na rodada passada, o time do Barça visitou Sevilla e saiu derrotado pelo time da casa. 2 a 1 em um jogo sensacional, onde o Sevilla aproveitou as suas chances e se fechou como nunca, parando muito bem Neymar e Suárez.

2º colocado, o Barcelona vem numa gangorra neste começo de temporada. Várias contusões tiram as estrelas e a chance de um futebol vistoso por rodadas seguidas.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Barcelona x Rayo Vallecano pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!