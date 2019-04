Fora de casa, United derrota Everton com autoridade e se recupera na Premier League

Tentando se recuperar do passeio sofrido contra o Arsenal na última rodada, o Manchester United visitou o Everton neste sábado (17) no Goodison Park. O confronto foi válido pela 9ª rodada da temporada 2015/16 da Premier League.

Com domínio total e autoridade, os Red Devils venceram por 3 a 0 mesmo jogando fora de casa. Os gols foram marcados por Schneiderlin e Herrera no primeiro tempo, enquanto Rooney aumentou a vantagem no período final. Agora, os comandados de Van Gaal chegam a 19 pontos e seguem na cola do líder, enquanto o Everton cai para a 8ª posição com 13 pontos conquistados.

Na próxima semana, o United faz o clássico municipal contra o Manchester City. A partida ocorre no domingo (25) no Old Trafford às 12h05, horário brasileiro de verão. Já o Everton tem mais uma parada difícil: enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium no sábado (24), às 14h30, horário brasileiro de verão.

United domina apático Everton e vai para o intervalo em vantagem

Louis van Gaal decidiu fazer mudanças no time titular após a atuação apática de seus jogadores contra os Gunners. Schneiderlin, Ander Herrera e Rojo começaram nos onze iniciais, alterando o desenho tático no setor central. Aos 10', uma boa trama de passes entre o meio campo do United e Rooney arriscou de fora da área. A bola passou à direita da meta defendida por Howard.

Sete minutos depois, ótima triangulação entre Bastian, Rooney e Ander Herrera, que finalizou firme para ótima defesa do arqueiro do Everton. Na cobrança de escanteio, os visitantes abriram o placar. A zaga afastou mal, Rojo encontrou Smalling que com o peito, ajeitou para Schneiderlin, finalizando com perfeição no canto rasteiro do goleiro norte-americano. 1 a 0 para o time de Manchester.

A forte marcação dos comandados de LVG impedia a criação no meio campo do Everton, que acabava insistindo em ligações diretas com Lukaku, anulado pela dupla de zaga formada por Jones e Smalling, juntos pela primeira vez na temporada. Aos 22', o United aumentou o placar aproveitando do largo volume de jogo apresentado até o momento. Rojo realizou um cruzamento perfeito na cabeça de Ander Herrera, que livre de marcação bateu Howard com facilidade.

Apenas aos 37' os Toffees chegaram com perigo. Cruzamento de Galloway para a pequena área, e a zaga do United conseguiu afastar o perigo. Três minutos depois, Jagielka arriscou chute de fora da área, mas a finalização passou longe de De Gea. Na sequência, quase o terceiro dos Red Devils. Darmian enfiou para Rooney com precisão, que encontrou Martial na grande área. O atacante francês conseguiu tirar de Howard, mas a zaga do Everton estava atenta e eviitou o tento que praticamente mataria o confronto.

O primeiro tempo se encaminhava para o fim quando Jones afastou mal e Barkley, mesmo sem ângulo, finalizou para ótima defesa de De Gea apenas com a mão direita. Foi a última chance na primeira metade do confronto, que chegou ao intervalo com domínio total dos visitantes.

Everton pressiona mas gol de Rooney encerra pretensões de reação

O Everton iniciou o segundo tempo de forma completamente diferente do primeiro período. Aos 47', Barkley cruzou no segundo pau e Lukaku desviou para fora. Quatro minutos depois, Kone arriscou mas Jones bloqueou a finalização. Na sequência, Lingard realizou um desvio preciso, evitando finalização de Barkley.

Os Toffees seguiam na busca do primeiro gol, mas pararam em grandes defesas de De Gea. Na primeira, Lukaku chutou da grande área no contra-pé de David, porém o arqueiro espanhol esticou o pé esquerdo, salvando o United. Cinco minutos na sequência, Barkley bateu falta com perigo, mas o goleiro afastou o perigo.

O gol do Everton era questão de tempo, porém uma falha de Jagielka resultou no terceiro dos visitantes. Schneiderlin interceptou o passe do zagueiro, encontrou Herrera que enfiou para Rooney. Livre de marcação, o camisa 10 do United tirou Howard com tranquilidade, dando fim ao seu longo jejum de gols na Premier League. Foi o 187º gol de Rooney no campeonato inglês, igualando Andrew Cole como segundo maior artilheiro, atrás apenas de Alan Shearer.

A reação do Everton era complicada, mas a equipe não desistia de partir para cima. Novamente Barkley testou De Gea, que fez mais uma defesa difícil após chute rasteiro do jogador dos Toffees. No contra-ataque, quase o segundo de Rooney e o quarto do United na partida. A finalização do camisa 10 parou em boa defesa de Howard.

Aos 79', quase Martial deixou sua marca com um golaço. O atacante francês driblou toda a zaga do Everton e finalizou da pequena área, mas novamente Howard salvou os donos da casa. Os donos da casa tentavam diminuir o placar, enquanto o United valorizava o contra-ataque. A partida dominante chegou ao fim com autoridade total dos Red Devils, que jogaram priorizando o gol desde o início do confronto, mesmo atuando longe de Old Trafford.