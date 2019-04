Manchester City goleia Bournemouth com hat-trick de Sterling e segue líder

A equipe do Manchester City recebeu neste sábado (17) o recém-promovido à elite do futebol inglês Bournemouth, em seu estádio, o Etihad Stadium. A partida terminou em goleada para o time da casa pelo placar de 5 a 1, com três gols de Sterling, dois de Bony e com Glenn Murray descontando para o time visitante. Com o resultado, a equipe de Manchester atingiu a marca de 21 pontos na competição, dois de vantagem com relação ao vice-líder e rival local Manchester United. O Bournemouth por sua vez ocupa atualmente a décima-sétima posição com apenas oito pontos no campeonato.

Buscando manter a liderança, os Citizens não encontraram dificuldades e abriram o placar logo aos 7 minutos de jogo, em um lance onde Fernandinho fez um lançamento que contou com a participação do jogo aéreo de Zabaleta e desvio de Bony para que a bola sobrasse limpa para a conclusão do jovem de 20 anos, ex-Liverpool, Raheem Sterling. Quatro minutos depois, o atacante marfinense marcou seu primeiro gol na partida após cruzamento de Sagna e uma falha do goleiro Federici que resultou no placar de 2-0.

Aos 22 minutos Glenn Murray, atacante do Bournemouth, descontou para o time visitante com um chute de fora da área que contou com desvio por parte da defesa do City, tirando do lance o goleiro Joe Hart. Aos 28 minutos, o gol mais bonito da partida foi marcado pelo jovem Sterling em um lance originado por um belo lançamento de Kevin de Bruyne que encontrou o inglês livre para driblar o goleiro, deixar dois defensores no chão e marcar um golaço. Sterling estava sendo o melhor em campo no primeiro tempo e aos 48 minutos Navas recebeu um belo lançamento, driblou o goleiro duas vezes e chutou. Federici ainda conseguiu defender o chute mas a bola caiu nos pés do camisa 7, que fuzilou e marcou o seu terceiro gol no jogo.

No segundo tempo da partida, o técnico chileno Manuel Pellegrini abriu mão de alguns de seus titulares visando o confronto de quarta feira pela Champions League. Yaya Touré foi o primeiro a deixar o campo, seguido por Kevin de Bruyne e Raheem Sterling.Vencendo a partida por 4 a 1, o City não abriu mão de atacar e teve algumas boas chances para marcar o quinto gol que acabou saindo aos 89 minutos novamente com Bony que recebeu boa bola de Navas e marcou para fechar a goleada e assegurar a liderança do campeonato.

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira (21) em jogo válido pela Uefa Champions League quando receberá a equipe espanhola do Sevilla pela fase de grupos da competição. Já o Bournemouth receberá o londrino Tottenham em seu estádio, o Dean Court, em partida válida pela décima rodada da Barclays Premier League no próximo domingo (25).