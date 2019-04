Com belos gols de Rakitic, Barcelona confirma favoritismo e vence BATE Borisov fora de casa

A rodada final dos jogos de ida da fase de grupos da Uefa Champions League teve o Barcelona confirmando o favoritismo ao visitar Belarus e vencer o BATE Borisov por 2 a 0, com belos gols de Rakitic. Mas o destaque, novamente, foi Neymar. O brasileiro chamou a atenção com velocidade, habilidade e muito jogo coletico, já que foi o brasileiro responsável pelas duas assistências para os gols do croata.

O time bielo-russo ainda não se vê eliminado, ainda que o grupo seja difícil. Isso porque, Bayer Leverkusen e Roma empataram e deixam o time de Belarus vivo no torneio. No entanto, a próxima rodada é de mais um jogo contra o Barcelona.

A equipe catalã sobe aos 7 pontos, lidera o grupo e pode ter perdido mais um jogador por lesão. Sergi Roberto saiu mais cedo e preocupa a comissão técnica. O próximo jogo será novamente contra o BATE, dessa vez contando com a torcida, no Camp Nou.

Pressão catalã e mais um contundido

A esperada superioridade técnica do Barcelona foi logo vista nos início de jogo. Mesmo sem os importantes Lionel Messi e Andrés Iniesta, Luis Enrique seguiu sua rotina de rodar seus jogadores e escalou alguns reservas, como Bartra, Munir e Sergi Roberto. Já o time da casa, contou com sua força máxima, além do apoio da torcida para dimiuir o abismo técnico entre os dois times.

Mais uma vez apoiado em Neymar, a equipe catalã impôs forte ritmo no jogo, trabalhando bem pelas alas e marcando forte em seu campo de ataque. A marcação forte na metade ofensiva dificultava ainda mais a qualidade de jogo do time da casa. Dependendo muito dos avanços de Polyakov e Velodko, o BATE não conseguia imprimir seu estilo e quase não levava perigo. Nem na sempre temida bola aérea na área catalã era uma arma. Faltava qualidade.

Do lado espanhol, sobrava em mais uma ótima partida de Neymar. Sempre pela esquerda, alternando velocidade e um pouco mais de cadência, o camisa 11 ditava o ritmo. Suarez era o apoio e ponto de tabela e finalização rápida. Só que o placar não foi aberto por uma junção de falta de qualidade pra finalizar e ótima atuação do goleiro Chernik. Por duas vezes, o arqueiro parou o ataque do Barça. Primeiro em cabeçada de Luizito e depois numa pedrada de Munir após escanteio ensaiado.

A defesa do BATE facilitava a chegada do Barcelona e assistia o trio de frente aparecer com os dois laterais no apoio. Em um bom avanço de Daniel Alves pela direita, a equipe catalã triangulou bem e no chute de Munir, a bola passou por todo mundo quase na linha do gol e ninguém aproveitou.

A única parte para o torcedor espanhol se lamentar foi no ponto fraco da equipe neste começo de temporada. Mais uma vez, um jogador se contundiu e preocupa Luis Enrique. Dessa vez, foi Sergi Roberto, com um problema na perna direita, que deu sua vaga para Rakitic. O rodízio do treinador perdeu um jogador, já que o croata precisou entrar antes do previsto. Ainda que o Barcelona tenha sido muito melhor, o placar foi zerado para o intervalo.

Rakitic e Neymar pra decidirem

Se os gols não saíram na primeira parte do jogo, logo no começo do segundo tempo, o Barcelona abriu o placar e se tranquilizou na partida. Em ótimo arranque de Neymar pela esquerda, a defesa do BATE se abriu, Suarez puxou a marcação para a diagonal esquerda e o brasileiro deu no meio para Rakitic. O croata dominou na meia-lua e mandou uma sapatada de fora de área, no ângulo de Chernik, sem defesa, para abrir o marcador.

Merecedor do resultado, o time catalão tratou de acalmar ainda mais a posse de bola. Sem encontrar resistência do time de Belarus, a troca de passes e movimentação dava resultado no ataque naturalmente, abrindo espaços e tendo chances de ampliar. Primeiro, com Suarez e depois com Neymar, batendo de primeira e tirando tinta da trave.

O brasileiro estava ditando o ritmo do jogo, novamente. Seus dribles abriam espaços na fraca defesa rival e seu companheiro de frente, Suarez, ajudava muito taticamente. Foi assim que o segundo gol saiu, de forma parecida com o primeiro, mas com mais profundidade de ataque e sutileza na finalização.

Neymar recebeu na esquerda, trouxe pro meio e a zaga se perdeu com a movimentação de Suarez. Novamente Rakitic apareceu livre na direita e o croata recebeu do camisa 11, dominou e teve muita calma pra dar um leve tapa de direita, por cobertura, na saída do goleiro, pra matar o jogo. Um belo gol no melhor estilo catalão, unindo velocidade, movimentação e qualidade técnica.

Se o BATE já estava morto após o primeiro gol, quando marcou o segundo, a partida se transformou num treino. O Barcelona não quis se arriscar. As várias lesões podem ter feito o visitante tirar o pé e poucos ataques seguintes incomodaram novamente, mas neste momento faltou presença de um terceiro homem no ataque, como na jogada que Suarez fez fila na direita, rolou pra quem chegava na marca do pênalti, mas ninguém surgiu pra matar o chute.

Com o final do jogo, o Barça fecha o primeiro turno na liderança, ajudado após o empate entre Bayer Leverkusen e Roma. Agora, a equipe culé volta suas atenções para o Campeonate Espanhol.