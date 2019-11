Erik Thohir revela que Internazionale está em negociação com o Milan pelo San Siro

Após o término do conselho de aprovação do balanço da Internazionale, na última segunda-feira (19), o presidente do clube nerazzurro, Erik Thohir, revelou as intensões em relação ao estádio San Siro. O mandatário afirmou que está investindo para a reformulação da casa dos times de Milão, cujo receberá a final da Uefa Champions League em 2016, e admitiu que está em negociações com o Milan, mas que espera uma sugestão do Diavolo que agrade a todos os times de Milão.

"Em 2016, Milão irá receber a final da Champions League e isso será muito benéfico para a cidade e para os dois clubes, até porque o estádio terá uma série de restruturações. San Siro é um templo do futebol e, em pouco tempo, se tornará um dos melhores estádios do mundo. Estamos há algum tempo investindo nele. Estamos negociando seriamente com o Milan, até para respeitar a histórica parceria entre os clubes, mas estamos aguardando uma ótima sugestão deles para que todos saiam satisfeitos", salientou o mandatário indonesiano, de 45 anos.

Erik Thohir falou também sobre o momento do futebol italiano como um todo, revelando que precisam ser feitas melhorias na federação italiana para que os clubes não fiquem mais atrasados em relação aos demais na Europa.

"A situação na Itália no geral precisa melhorar, não só os clubes. Se for feita uma comparação com o último lugar do Campeonato Inglês, já estamos atrás na questão das receitas. Se as coisas não mudarem para melhor, não existe futuro. Todos os clubes da Itália não conseguem viver com as suas receitas e precisam vender atletas. A Internazionale precisa de uma receita de 250 milhões e estamos trabalhando para isso acontecer, mas não adianta nada se os outros clubes não evoluirem nesse sentido. Esse interesse de melhor o futebol italiano deve ser mútuo entre a federação e os clubes", concluiu.

Internazionale e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 14h (de Brasília), no San Siro, em partida válida pelo Troféu Luigi Berlusconi.