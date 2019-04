Pjanic considera empate com Bayer Leverkusen inaceitável e aponta maior problema da Roma

Depois do empate em 4 a 4 com o Bayer Leverkusen pela terceira rodada do Grupo E da Uefa Champions League, o bósnio Miralem Pjanic, principal jogador da equipe na partida, desabafou aos microfones do canal italiano Mediaset Premium. Autor de um belo gol de falta e de uma assistência para o segundo gol de Daniele De Rossi na partida, Pjanic afirmou que empatar partidas como a disputada contra o Bayer é algo que não deveria acontecer jamais e criticou a postura da equipe, considerando que o time perdeu dois pontos na Alemanha.

A Roma sofreu dois gols em menos de 20 minutos, reagiu ainda no primeiro tempo, chegando ao empate, e virou na segunda etapa. Os giallorossi venciam por 4 a 2 até os 38 minutos da segunda etapa, cedendo dois gols em três minutos.

"Não se pode empatar um jogo como esse. Tivemos o jogo nas mãos e levamos dois gols no fim", disse Pjanic, visivelmente abatido pelo empate sofrido no fim do jogo. No entanto, Pjanic viu um ponto positivo na partida contra o Bayer, em relação ao jogo anterior, onde a Roma havia sido derrotada pelo BATE Borisov na Bielorrússia.

"Comparado com o jogo contra o BATE, hoje nós entramos em campo e fomos realmente superiores ao nosso adversário. Mas quando temos um 4 a 2 e apenas dez minutos restando, você não pode levar dois gols", afirmou o meia.

Além disso, Pjanic fez uma crítica a uma postura recorrente da equipe, que pode ser comprovada com as estatísticas. Dos oito gols que a Roma levou na Uefa Champions League, seis deles foram marcados na primeira etapa. Para o camisa 15, esse é um dos maiores problemas do time.

"Nosso problema é que nós só reagimos e não tomamos a iniciativa e nem comandamos o jogo desde o início", disparou Miralem, que ainda finalizou reiterando mais uma vez que a reação do Bayer foi inaceitável: "Não poderíamos ter permitido uma reação dessas, perdemos dois pontos".