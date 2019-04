Malmö vence Shakhtar e complica situação do time ucraniano na Champions League

Nesta quarta-feira (21), o Swedbank Stadion foi palco da partida cujo resultado foi considerado a maior surpresa da terceira rodada da Uefa Champions League 2015/2016. Diante de sua torcida, o Malmö venceu o Shakhtar Donetsk pelo placar mínimo e, além de somar seus primeiros pontos na competição continental, deixou a equipe da Ucrânia na última colocação do Grupo A.

O único gol do embate foi marcado pelo atacante Markus Rosenberg quando eram decorridos 17 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo Pa Konate foi à linha de fundo e deu passe na medida para o centroavante mirar com sucesso o canto direito do goleiro Pyatov e levar os adeptos locais ao delírio.

Ciente do desastre que seria o resultado, o Shakhtar partiu para cima em busca de uma reviravolta. Entretanto, os Mineiros esbarraram no forte ferrolho imposto pela equipe sueca. Cinco brasileiros estiveram em campo: o lateral-esquerdo Ismaily, o volante Fred e o trio de meio-campo formado por Marlos, Alex Teixeira e Bernard. Os meias Dentinho e Wellington Nem ficaram no banco de reservas.

Na etapa complementar, o time da casa desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar a vantagem no marcador. No momento em que o relógio marcava 10 minutos, Srna derrubou Berget na área, e o árbitro marcou pênalti. O atacante Nikola Djurdjic cobrou mal, nas mãos de Pyatov. Mas nada que tirasse a vitória das mãos do Malmö.

Com o triunfo, os Himmelsblått foram a três pontos, quatro a menos do que os líderes Real Madrid e Paris Saint-Germain, que ficaram no empate sem gols em Paris. Já os Kroty seguem sem pontuar na Champions League.

Confira os resultados da terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2015/2016:

Terça-feira, 20/10

Grupo E

BATE Borisov (Belarus) 0 x 2 Barcelona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha) 4 x 4 Roma (Itália)

Grupo F

Arsenal (Inglaterra) 2 x 0 Bayern de Munique (Alemanha)

Dínamo Zagreb (Croácia) 0 x 1 Olympiacos (Grécia)

Grupo G

Dynamo Kiev (Ucrânia) 0 x 0 Chelsea (Inglaterra)

Porto (Portugal) 2 x 0 Maccabi Tel Aviv (Israel)

Grupo H

Zenit (Rússia) 3 x 1 Lyon (França)

Valencia (Espanha) 3 x 1 Gent (Bélgica)

Quarta-feira, 21/10

Grupo A

PSG (França) 0 x 0 Real Madrid (Espanha)

Malmö (Suécia) 1 x 0 Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Grupo B

Wolfsburg (Alemanha) 2 x 0 PSV Eindhoven (Holanda)

CSKA Moscou (Rússia) 2 x 2 Manchester United (Inglaterra)

Grupo C

Atlético de Madrid (Espanha) 4 x 0 Astana (Cazaquistão)

Galatasaray (Turquia) 2 x 1 Benfica (Portugal)

Grupo D

Juventus (Itália) 0 x 0 Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Manchester City (Inglaterra) 2 x 1 Sevilla (Espanha)