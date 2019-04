Em duelo pelo topo do Grupo K, Schalke e Sparta Praga fazem jogo equilibrado e ficam no empate

Nesta quinta-feira (22), Schalke 04 e Sparta Praga se enfrentaram pela 3° Rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2015/16, na Veltins-Arena em Gelsenkirchen em jogo válido pelo Grupo K. Os azuis reais querem manter na liderança do grupo contra uma equipe que está na segunda colocação e também venceu na rodada passada.

A partida foi movimentada e terminou empatado em 2 a 2, para os donos da casa marcaram Di Santo e Leroy Sané, enquanto para os visitantes marcaram Fatai e Lafata. Com o resultado os azuis reais continuam na liderança com 7 pontos. Já os tchecos estão na segunda colocação com 5 pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia (05/11), na Generali Arena em Praga, começando o segundo turno. Pela Bundesliga o Schalke 04 jogará fora de casa contra o Borussia M’gladbach no Borussia Park. Já o Sparta Praga recebe a equipe do Bohemians Praga pela Liga Tcheca, as partidas serão no próximo domingo (25).

Azuis reais saíram na frente logo no começo da partida com Di Santo

O time de Gelsenkirchen foi logo abrindo o placar, aos 6 minutos, Ayhan cobrou na grande área na cabeça do argentino Di Santo que mandou no canto do goleiro Bicik, colocando a equipe azul em real em vantagem.

A equipe visitante tentou sair para a o jogo, mas encontrou dificuldades por conta da forte marcação que os donos da casa vinham fazendo. Aos 15 minutos, arriscou pela primeira vez com o experiente Matejovsky, sem direção.

Enquanto que a equipe da casa tinha sua principal arma a bola parada, aos 22 minutos, Ayhan novamente apareceu em cobrança de escanteio, o turco cobrou na medida para Choupo-Moting que mandou pra fora.

Mesmo em desvantagem o time tcheco levou perigo à meta de Fahrmann, que fez grande defesa no arremate de Dockal. Mas os azuis reais deram a resposta com Höjbjerg que parou em Bicik que evitou o segundo gol.

No final da primeira etapa os Zelezna que empatou com o zagueiro Costa, e deu trabalho a Farhmann que salvou sua equipe de levar o gol.

Tchecos viram na etapa final, mas Sané garante o empate para os donos da casa

No inicio da etapa final os visitantes chegaram ao empate, aos 5 minutos, Matejovsky lançou Konaté, o marfinense se livrou dos marcadores, Höwedes bateu a bola em cima do jogador e a bola sobrou para o nigeriano Fatai mandar no cantinho de Fahrmann colocando sua equipe de volta na partida.

A virada não demorou muito e saiu aos 18 minutos, em cobrança de escanteio curto Dockal levantou na área, Costa bateu para o meio da área e a bola sobrou para Lafata de canhota colocar para o fundo do gol, dando a vantagem a sua equipe.

Os azuis reais foram pra cima em busca do empate, Geis arriscou de fora da área, à bola passou por cima da meta de Bicik. Só que aos 28 minutos, chegou ao empate, a jogada começou com Farhmann, o goleiro lançou Di Santo que disparou em velocidade e rolou para Sané que se livrou do goleiro e mandou para o gol, empatando a partida.

Por pouco não voltaram a ter a vantagem no placar, e novamente com Sané que recebeu de Geis e arriscou para longe, uma grande chance para a equipe da casa. Outro que tentou foi Meyer, mas sem sucesso. E a partida terminou empatada.