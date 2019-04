Napoli goleia Midjtylland fora de casa com dois de Gabbiadini e segue líder

Nesta quinta-feira (22), em Herning, na Dinamarca, o Midtjylland foi derrotado pelo Napoli por 4 a 1 em partida válida pelo Grupo D da Uefa Europa League. Gabbiadini foi o destaque, marcando duas vezes para os napolitanos, enquanto Callejon e Higuain completaram a goleada, e Pusic diminuiu para os dinamarqueses.

Na próxima rodada, no dia 5 de novembro, ambos se enfrentam novamente no estádio San Paolo pela quarta rodada do grupo. Enquanto isso, o Napoli irá no domingo pela Serie A enfrentar o Chievo, enquanto o Midtjylland enfrentará o Brondby, também fora de casa, pela Superliga dinamarquesa.

Napoli goleia na primeira etapa e praticamente garante a vitória

Os noruegueses começaram na frente, e até marcaram, aos 9 minutos, mas o gol de Sviatchenko foi anulado por falta na jogada. Mas aos 19, o Napoli saiu na frente: em lançamento em profundidade de Koulibaly, a bola encontra Callejon na entrada da área e ele, com extrema frieza, encobre o goleiro com uma cavadinha.

Os napolitanos continuaram no ataque, e marcaram novamente aos 31, quando Gabbiadini aproveita um cruzamento feito com perfeição por Allan para dentro da área e dispara um chute preciso. A bola toca na trave e entra no lado esquerdo da meta. 2 a 0 para os partenopei.

E os italianos continuam no ataque, e marcam o terceiro: em passe de Maggio, Gabbiadini domina um passe preciso e emenda de primeira, da entrada da área. A bola resvala na trave esquerda e entra no ângulo. Era o segundo gol de Gabbiadini na partida, e o Napoli passeava.

Nos minutos finais, o Napoli cochilou, e após escanteio o Midtjylland marcou, a bola sobra na entrada da área para Royer, que prepara a mira e dispara o chute, mas a bola desvia em Martin Pusic e vence o goleiro Reina, para diminuir o placar para os dinamarqueses.

Higuaín fecha a vitória na segunda etapa

O segundo tempo foi mais controlado. Os italianos tocavam a bola e apareciam no ataque, enquanto os noruegueses chegavam pelos contra-ataques. As melhores oportunidades do Midtjylland foram aos 32 minutos, quando Royer controla o belo passe que recebeu dentro da área. Ele encontra algum espaço para o chute e chuta na direção do canto inferior esquerdo. Infelizmente para ele o lance foi afastado por Koulibaly em cima da linha, o que impediu o gol.

No final do jogo, aos 46, Royer fez uma grande jogada individual, e logo disparou um chute preciso da entrada da área, direcionando o canto inferior esquerdo. Infelizmente para ele, Reina fez uma defesa espetacular e parou mais um. 2 minutos depois, o castigo aos dinamarqueses: Higuain recebeu um passe em profundidade de El Kaddouri e mostrou frieza dentro da área para finalizar no canto esquerdo, e fechou o placar em 4 a 1 para o Napoli.