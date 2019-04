Pré-jogo: Dortmund duela com lanterna Augsburg para seguir na vice-liderança

Neste domingo (25), Borussia Dortmund e Augsburg se enfrentam pela 10° Rodada da Bundesliga 2015/16, no Signal Iduna Park em Dortmund. Os aurinegros, que venceram na rodada do meio de semana da fase de grupos da Uefa Europa League, voltam suas atenções ao campeonato enfrentado uma equipe que também venceu, pela mesma competição, mas não vive um grande momento no campeonato.

A equipe que foi a sensação da temporada passada está na lanterna da competição e faz uma campanha ruim nessa atual edição.

O arbitro da partida será Manuel Gräfe e o confronto começa as 11h30 horário de Brasília. No ultimo encontro entre as duas equipe ocorreu neste ano, no mês de fevereiro na casa do time aurinegro e os bávaros venceram por 1 a 0, o gol foi marcado por Bobadilla.

Dortmund espera não perder a liderança de vista e vai em busca de mais um triunfo

Os aurinegros venceram o Qabala por 3 a 1, pela Uefa Europa League e lideram o seu grupo. Agora, voltam suas atenções à rodada desse final de semana, mesmo não ter apresentado um grande futebol na ultima partida no Azerbaijão. O técnico da equipe Thomas Tuchel terá o meio-campista armênio Mkhitaryan de volta à equipe, o jogador não atuou por contra os azeris, por conta de problemas diplomáticos entre os países.

Em coletiva antes do jogo o treinador aurinegro, espera que sua equipe mostre uma postura diferente: “Espero uma postura de meus jogadores nesta partida, não tivemos bem no ultimo jogo que atuamos de forma muito exposta. Isso foi um alerta a todos, para não se descuidar, enfrentaremos uma boa equipe que não vive um grande momento na temporada, mas vamos em busca de um resultado positivo para ficarmos distantes do líder do campeonato. Temos condições de sair com a vitória e precisamos impor respeito ao adversário que vem com outro animo a partida”.

O zagueiro grego Sokratis disse que todo cuidado é pouco contra o adversário: “Nos últimos jogos não se saímos bem contra esse adversário, dentro da nossa casa. O Augsburg é uma equipe qualificada e com bons jogadores, a partida que jogaremos contra eles é muito importante para as pretensões da equipe, é um jogo duro, mas não podemos vacilar contra um adversário duríssimo e acredito que consigamos a vitória”.

Após vitória inédita na UEL, Augsburg espera se recuperar na Bundesliga

Depois da inédita vitória em competições internacionais sobre o AZ Alkmaar fora de casa, o Augsburg espera dias melhores na Bundesliga. O time do sul da Alemanha está na ultima colocação com apenas 5 pontos, e venceu um jogo em nove disputados.

A mudanças estão na lateral esquerda e no meio de campo. Sai Philipp Max e Feulner retorna, a outra mudança conta com o sul-coreano Koo-Ja-Cheol cedendo seu lugar a Kohr, outros retornos são do turco Halil Altintop e de Esswein, e deixam a equipe o brasileiro Caiuby e o experiente Trochowski que foi o autor do gol no jogo passado.

Para o treinador Markus Weinzierl, não será fácil enfrentar o Dortmund: “É uma grande equipe que iremos enfrentar. O Dortmund tem grandes jogadores que vivem um grande momento nesta temporada, mas vamos tentar fazer o nosso jogo diante de um adversário fortíssimo que luta pelo titulo e não será nada fácil. E o momento que estamos vivendo na Bundesliga não é o dos melhores, mesmo nas derrotas a equipe até que não joga mal e o resultado não aparece. Acredito nos meus jogadores para conseguirem um grande resultado”.

O experiente meio-campista André Baier espera que sua equipe saia com um bom resultado: “Será difícil jogar contra o Dortmund na casa deles é complicado, além disso, eles têm uma grande torcida que vai empurrar a equipe até o final. Na temporada passada vencemos a equipe deles lá, mas agora é diferente e mudou muita coisa nos últimos meses. Espero que a equipe faça um grande jogo e conquiste o resultado”.