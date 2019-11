Resultado Celta x Real Madrid na Liga 2015 (1-2)

Ainda hoje teremos Campeonato Brasileiro, em sua reta final. Fique ligado. Nosso muito obrigado e fica o convite para as próximas transmissões. Um grande abraço e até lá.

Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo. A VAVEL Brasil segue com as melhores notícias e transmite os melhores eventos para o mundo da internet. Siga no nosso site para saber ainda mais.

Vamos encerrando mais uma transmissão do Campeonato Espanhol. O Real venceu fora de casa e se isola na liderança. Com 21 pontos, aguarda o Barcelona para saber se estará só na ponta.

Nem o jogador expulso impediu o Celta de batalhar. Valente demais, merecedor dos aplausos de sua torcida. O placar de 3 a 1 talvez tenha sido exagerado pelo o que jogou, o time da casa.

95' Sob muitos aplausos, termina o jogo no balaídos. Um jogaço de bola. O Real vence fora de casa, mas precisou suar sangue,

95' PARA DEFINIR O JOGO! Contra ataque, já nem tinha mais defensor. Lançamento de Cheryshev, Marcelo dominou, foi tocar pra Cristiano Ronaldo, o goleiro foi fechar o cruzamento e deixou o canto aberto, livre para o gol.

94' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARCELO, PARA O REAL!

94' Volta final do ponteiro.

93' PERDEU, CRISTIANO RONALDO! Livre, livre, livre, tentou de cavadinha e recuou para o goleiro.

93' Bola muito fechada e Navas segurou firme.

92' Nolito buscou a segunda trave e Danilo manda pra escanteio.

91' Aspas sofre falta e vem bola na área do Real.

90' Mais cinco minutos!

89' Instantes finais de partida.

88' A torcida vem junto com o time. O Real troca passes em busca do fim da partida.

87' Os minutos finais serão de muita emoção. Celta é valente demais.

86' PRA FORA, GUIDETTI! Ataque fulminante, Guidetti mandou de primeira e a bola passou muito perto pelo lado direito do gol.

85' PEGA FOGO, O JOGO! Nolito recebeu na esquerda, trouxe pro meio, encheu o pé e mandou na forquilha! ela pegou no travessão e entrou. Uma pintura.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAÇOOOOOO, NOLITO, PRO CELTA!

83' Põe pressão, o time do Celta. Não se entrega e parte pra cima.

82' Na primeira do Planas no jogo, ele pisou na bola e saiu pela linha de fundo.

81' TROCA FINAL NO CELTA: Orellana sai e entra Planas.

80' MUDA O CELTA: Hernandez sai e entra Guidetti.

79' MUDANÇA NO REAL: Modric dá o lugar para Nacho.

78' Nolito tenta a jogada pelo meio, mas a bola sai dividida em linha de fundo. Apenas tiro de meta.

77' Tudo bem com Navas, a bola volta a rolar.

76' Goleiro do Real sentiu e o jogo está paralizado.

75' NAVAAAAAAS! Foi heróico, ao dividir nos pés de Aspas, o que seria o gol do Celta.

74' Nolito tenta mais uma jogada individual, mas a zaga travou bem o ataque do Celta.

73' Celta não desiste e se joga no ataque. Os contra ataques do Real virão ainda mais forte.

72' Cheryshev tenta jogada pela esquerda, a zaga trava, bate no merengue e sai em linha de fundo.

71' Celta é valente demais, ainda mais por ter um jogador a menos e perder por 2 a 0.

70' SALVA, MARCELO! Jogadaça impressionante de Nolito, driblando toda a defesa do Real, tirou de Navas, mandou no gol e o lateral salvou encima da linha!

69' TROCA NO REAL: Jessé sai e entra Cheryshev.

68' ISCO, NO TRAVESSÃÃÃÃÃÃÃÃO! Seria um golaço do meia, com dribles lindos pelo meio, pancada buscando o ângulo e a trave parando o gol.

67' MUDA O CELTA: Radoja no lugar de Wass.

66' Se salva a bem a defesa do Celta e afasa o perigo de sua área.

65' DE NOVO, ALVAREZ! Bola no primeiro pau, Varane escorou e o goleiro do Celta faz um milagre. Escanteio.

64' PEGA ALVAREZ! Contra ataque gigante do Real, Isco puxou, rolou pra Cristiano, que armou uma pedrada e parou no goleiro. Escanteio.

63' CRISTIANO PERDEU. Ele recebeu na entrada da área, girou e mandou de bico, pra defesa do goleiro.

62' Partida extremamente tensa. Jogadores do Celta estão perdendo a cabeça em campo.

61' MUDA O REAL MADRID: Isco entra e sai Vazquez.

60' AMARELO, NOLITO. Por simulação.

59' Orellana escapava bem pelo meio, mas Vazquez recuperou e tomou um tapa do jogador do Celta. Escapou de outro vermelho.

58' O que se desenhava difícil, fica quase impossível para o Celta.

57' AMARELO, FERNANDEZ E ASPAS. Festival de amarelos para o Celta. O primeiro por puxar Sérgio Ramos e o segundo por reclamação.

56' AMARELO E CABRAL ESTÁ EXPULSO! Por reclamação de falta anterior. Seu segundo e está fora.

55' ORELLANA, LOOOOOOOOOOONGE! Escapada de Nolito pela esquerda. Ele parou, olhou pra quem chegava e rolou pra Orellana, que mandou de primeira quase fora do estádio.

54' Jogo fica mais físico e com entradas duras.

53' Pegada forte de Marcelo em Aspas. Fica a reclamação de todos em Vigo, mas o juíz só deu a falta.

52' CR7 DE NOVO. Cruzamento da esquerda, o português subiu com estilo, mas mandou fraco e por cima do gol.

51' AMARELO, VAZQUEZ. Entrada forte fora do lance de bola.

50' Bola foi longa demais e se perdeu em linha de fundo.

49' CR7 faz das suas pela direita, arma a pancada, mas a bola desviada na marcação. Escanteio.

48' VASQUEZ... O jovem recebeu livre na direita, teve um corredor, partiu pra cima da defesa, fintou, ficou de cara para o gol, mas mandou uma cavadinha bisonha...

47' Wass arriscou de muito longe e desperdiçou bom ataque do Celta.

46' Orellana recebe na meia-lua, manda de direita, mas a bola passa à esquerda de Navas.

45' Com posse do Celta, a partida recomeça.

Equipes retornam e a bola vai rolar para o segundo tempo.

Com esse placar, o Real vai se isolando na liderança, à espera do jogo do Barcelona, amanhã. Caso o time culé vença, igualará os merengues na ponta.

Apesar do placar favorável, Keylor Navas é o nome do jogo. O arqueiro fez, ao menos, três impressionantes defesas.

O placar é de 2 a 0 Real, com gols de Cristiano Ronaldo, logo no começo do jogo, e de Danilo, numa falha de marcação incrível.

45' Sem nenhum tempo adicional, fim da primeira etapa.

44' Ataque era bom pela direita, mas Mallo tropeçou com a bola e perdeu ótimo ataque celta.

43' O bombardeio celta se vê parado em outra atuação mágica de Keylor Navas.

42' NAAAAAAAAAVAAAAAAS! Falta longa da esquerda, desvio de Orellana e o goleiro pegou no pé da trave esquerda.

41' Real Madrid vence, mas o melhor jogador é o goleiro Navas.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Outro ataque merengue pela direita, Cristiano divide com o goleiro, que afasta com o soco.

38' NAAAAAAAAAAAAVAS! Jogadaça de Nolito pela esquerda, driblando Danilo e Modrid. O atacante rolou na marca do pênalti, Aspas dominou e chutou pra outro milagre de Navas.

37' Marcação do Real é boa neste momento. Consegue tirar os espaços.

36' AMARELO, CABRAL. Pancada fora da bola em Marcelo.

35' Jogo fica mais truncado no meio campo. Real tira os espaços e Celta troca passes sem muito fundamento.

34' Real se posta todo na defesa e espera a chegada do Celta para sair em contra ataque.

33' Escanteio curto ficou fácil pra defesa merengue afastar.

32' NAVAS! Bola pingando no canto do goleiro, ele foi lá e dá um tapa na bola. Escanteio.

31' São 27 metros da bola ao gol. Frontal na meta de Navas. Quem sabe na bola parada.

30' Saída errada mais uma vez do Real, Celta retoma e Aspas sofre falta frontal ao gol de Navas.

29' Real cadencia mais o jogo e tenta dominar a posse de bola e o time rival.

28' Aspas não domina, na meia-lua da grande área, e perde bom ataque para o Celta.

27' Há uma estrada enorme no lado direito de ataque do Real. Não há marcação do Celta no setor.

26' Falha na saída do Celta, Cristiano arrancou livre, mas sofreu o bote certeiro.

25' Se Nolito surge bem no ataque, faz falta na defesa, dando muito espaço e não ajudando na cobertura.

24' NAVAS! Pancada de fora de Nolito, a bola quicou e o goleiro espalmou pro lado.

23' O prejuízo do Celta é enorme. O Real é mais eficiente e consegue abrir boa margem no marcador.

22' QUE FALHA DA DEFESA! Jogada na canhota entre Kroos, CR7 e Jessé foi boa, mas o lado esquerdo da defesa do Celta estava na lua e a bola foi passada no setor, onde Danilo surgiu extremamente livre, para dominar, olhar o goleiro e dar um tapa sem chances de defesa para o goleiro.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DANILO, DO REAL MADRID.

20' Disputa Kroos e Orellana, o juíz marcou cama-de-gato do jogador de Vigo.

19' Real sente a pressão e recua suas linhas. Só da Celta.

18' Segue pressão enorme do time da casa, mas Nolito estava impedido.

17' Nolito joga na área, mas é marcado falta de ataque de Orellana.

16' SENSACIONAL, NAAAAAAVAS! Chegada forte do Celta pela direita, Orellana cruzou rasteiro, Ramos afastou nos pés de Aspas, que mandou uma pedrada cruzada e parou em um milagre do goleiro do Real. Escanteio.

15' NAVAS! Ataque pela esquerda, Hernandes mandou pra trás, Orellana jogou na área, Nolito e Aspas tentaram, mas a cabeçada saiu no meio do gol e Navas pgou.

14' Foi preciso levar o gol para o Celta avançar as linhas de marcação. A zaga do Real erra muito e vivem de chutão.

13' Aspas desaba na área, todos reclamam de pênalti, mas o jogo segue normal.

12' Cruzamento na área madridista, Aspas cabeceia, mas sobe demais e sai sem perigo.

11' Movimentação de Modrid é fundamental para a criação do Real e vem acontecendo muito bem.

10' Real não para. É todo ataque, o time merengue.

9' PERDEU NOLITO! A bola foi bem trabalhada, Nolito recebeu na canhota, tentou mandar na gaveta, mas bateu muito por baixo na bola.

8' SEMPRE ELE! O português recebeu na intermediária, armou a jogada e abriu pra Vazquez, que dominou e chutou cruzado, a zaga falhou, deixou a bola passar e chegou nos pés de CR7, mandando forte sem chances de defesa.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, PRO REAL MADRID!

6' Tabela cheia de estilo entre Marcelo e Lucas Vazquez, todos de letra e calcanhar. A zaga afastou.

5' Cristiano Ronaldo já começa a se centralizar no ataque do Real, assim como nos jogos passados.

4' Saída errada do time merengue, o recuo foi curto e quase Aspas recupera a bola. Navas cortou com os pés.

3' Chute de fora de Danilo passa à direita do gol. Apenas tiro de meta.

2' Kroos mandou na área e Mallo afasta o perigo.

1' Primeira descida do Real com Lucas Vazquez, que desloca um escanteio na direita.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola em Vigo.

Real Madrid com o terceiro uniforme. Uma linda camisa azul marinho, com calção e meias nas mesmas cores.

Celta com seu uniforme principal. Camisa azul celeste, calção branco e meias azuis.

Protocolo de entrada. Equipes no gramado. A bola vai rolar.

Ajustes finais. A bola vai rolar em minutos.

Em sete jogos, Cristiano Ronaldo tem seis gols e é a principal arma do time da capital.

O Balaídos está lotado. Tempo está fechado, com muito vento, em Vigo.

Time merengue segue com vários desfalques. James Rodriguez, Bale e Benzema ainda estão contundidos e permanecem de fora da equipe.

O Celta com Sergio; Jonny, Gomez, Cabral, Mallo; Wass, Fernandez, Hernandez; Nolito, Orellana, Aspas. Téc. Eduardo Berizzo.

Real Madrid com Keylor Navas; Danilo, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Jesé, Ronaldo. Téc: Rafa Benítez.

As equipes fazem o trabalho de aquecimento para a partida e estão definidas. Vamos às escalações.

O palco do confronto de Celta de Vigo x Real Madrid é o Balaídos, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade rumo ao topo.

FIQUE DE OLHO Celta de Vigo x Real Madrid: Iago Aspas, atacante. Já rodado, o veloz atacante é um dos destaques, ao voltar ao time que o revelou e mostra muita vontade, raça e dupla sintonizada com Nolito.

FIQUE DE OLHO Celta de Vigo x Real Madrid: Casemiro, meia: Fugindo um pouco das grandes estrelas, o volante brasileiro vem agradando, ganhando seu espaço e chamando a atenção da mídia espanhola com a personalidade que demonstra dominando o meio campo merengue.

No último confronto entre Celta x Real, o time merengue venceu por 4 a 2, com atuação decisiva de Cristiano Ronaldo.

Atualmente, o Celta divide a liderança com Real e Barcelona, todos com 18 pontos.

O Celta tentará usar a força de sua torcida e de seu futebol ofensivo para passar pelo Real, assim como fez contra o Barcelona, goleando na ocasião por 4 a 1.

Por outro lado, o Celta vem surpreendendo e na rodada passada bateu o Villarreal fora de casa, no lance final por 2 a 1.

Na rodada passada, o time do Real recebeu o Levante no Santiago Bernabéu e, ainda que tenha goleado por 3 a 0, seu futebol foi muito questionado, pela falta de criatividade.

2º colocado, o Real Madrid vem embalado no torneio, invicto, apesar de dois empates seguidos. É o vice-líder apenas pela ordem alfabética, já que na Espanha, o confronto direto é a forma de desempate e hoje poderá se isolar no topo.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Celta de Vigo x Real Madrid pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!