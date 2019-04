Em jogo brigado, Olympique de Marseille vence Lille e se afasta do Z-3

No domingo (25), Lille e Olympique de Marseille se enfrentaram pela 11° Rodada da Ligue 1 2015/16, no estádio Pierre-Mauroy em Villeneuve d’Ascq na grande Lille. O LOSC que faz campanha abaixo do esperado nesta temporada teve pela frente um time que também não faz grande campeonato e queria a reabilitação para esboçar uma arrancada na competição.

Em um jogo brigado os visitantes venceram pelo placar de 2 a 1, os gols foram marcados por Batshuayi e Alessandrini. Para a equipe da casa o gol foi de Corchia. Com o resultado o OM subiu para a décima quarta colocação com 12 pontos. Já o LOSC está uma posição abaixo, com 11 pontos.

A próxima partida do Lille será na próxima quarta-feira (28), e recebe o Troyes pelas oitavas de final da Coupe de la Ligue. Já o Olympique de Marseille jogará fora de casa contra o Nantes no De la Beaujoire no próximo domingo (1/11).

Em primeira etapa muito brigada OM saiu em vantagem

A equipe da casa queria um grande resultado diante de seu torcedor e foi logo em busca do gol. Aos 4 minutos, Boufal foi acionado me seguida o meia-atacante rolou para Sidibé que entrou em diagonal, o lateral arriscou com perigo a meta de Mandanda.

Depois foi aos 11 minutos, Boufal foi lançado na esquerda, o jogador disparou em velocidade e tentou por cima de Mandanda que estava atento e abafou o arremate adversário.

O brasileiro Lucas Silva tentou em cobrança de falta, mas sem sucesso a bola ainda bateu em seu Balmont e saiu pela linha de fundo. Minutos mais tarde foi em N’Koudou, o jogador cruzou por baixo nos pés de Batshuayi, o belga girou e bateu em cima de Enyeama.

Só que aos 37 minutos, conseguiram abrir o marcador, Lucas Silva deu ótimo passe a Alessandrini que arriscou na trave a bola sobrou livre para Batshuayi mandar para o fundo do gol, colocando o OM em vantagem.

No minuto seguinte em contra ataque rápido, N’Koudou foi acionado, o jogador arriscou de canhota, obrigando o arqueiro nigeriano espalmar para escanteio.

Visitantes marcam mais um e conquistam os três pontos

Na segunda etapa os visitantes continuaram indo pra cima, aos 10 minutos, Alessandrini recebeu assistência de Diarra, em seguida arriscou para a boa defesa de Enyeama que pegou em dois tempos.

Só que um minuto depois fizeram o segundo, na saída errada da equipe da casa, Cabella armou o contra ataque e rolou para Batshuayi, o atacante passou para Alessandrini que mandou colocado marcando um golaço.

Em desvantagem o LOSC tentou esboçar uma reação na partida, aos 15 minutos, Balmont levantou a bola na área e Soumaoro que ganhou da marcação de dois jogadores e cabeceou em cima de Mandanda que fez a defesa com tranquilidade.

Mas aos 25 minutos, conseguiram o seu gol. Corchia desceu pela direita, o lateral invadiu e tentou cruzar, a bola bateu em Rolando, na sobra Civelli arriscou em cima do português e sobrou para o jogador que descontou para sua equipe.