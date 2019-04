Pré-jogo: Dortmund busca classificação dentro de casa diante do Paderborn na DFB Pokal

Nesta quarta-feira (28), Borussia Dortmund e Paderborn se enfrentam pela 2° Fase da DFB Pokal 2015/16, no Signal Iduna Park em Dortmund. Os aurinegros que venceram bem no ultimo final de semana o Augsburg, e com um Hat-trick vão enfrentar um time que está se recuperando na 2. Bundesliga e tem no comando o ex-jogador Stefan Effenberg. O arbitro da partida será Peter Sippel e o duelo começa as 16h00 horário de Brasília.

Na ultima partida entre as duas equipes os aurinegros venceram pelo placar de 3 a 0, os gols foram marcados por Mkhitaryan, Aubameyang e Kagawa, o jogo tinha sido realizado em Dortmund.

Aurinegros esperam repetir a boa atuação do final de semana e buscar a classificação:

O Dortmund que goleou na ultima rodada da Bundesliga a equipe do Augsburg por 5 a 1, com um Hat-trick de gabonês Aubameyang e se manteve na segunda colocação, volta suas atenções para a DFB Pokal, onde a equipe aurinegra perdeu na temporada passada para o Wolfsburg por 3 a 1 e buscará a classificação a próxima fase.

Thomas Tuchel manterá a mesma equipe que venceu no final de semana, apenas com duas mudanças, no gol o suíço Bürki será substituído pelo experiente Weidenfeller, na defesa Sokratis cede seu lugar a Subotic, no meio campo são duas mudanças, e terá a volta do armênio Mkhitaryan e do jovem Weigl e deixam a equipe Sven Bender e Gonzalo Castro.

O treinador aurinegro espera que a equipe consiga a classificação no torneio: “É um jogo importante e buscaremos a classificação a próxima fase, mas vamos respeitar o adversário que vem se recuperando na segunda divisão. Depois que mudou de treinador a equipe deles está mostrando um bom futebol nos últimos jogos. A nossa equipe está preparada para o duelo decisivo, se tivermos um descuido, podemos se complicar na partida”.

Para o volante Ilkay Gundogan o jogo não tem favorito: “Não podemos desmerecer o adversário, o Paderborn esteve na elite na ultima temporada, e nos deu trabalho quando o enfrentamos em duas oportunidades. A partida não será fácil, mas temos boas condições de conseguir a classificação à próxima fase e precisamos fazer nossa parte dentro de casa”.

Paderborn vem motivado pelas duas vitórias seguidas na 2. Bundesliga:

A equipe da Vestefália que vem se recuperando na 2. Bundesliga e mudaram recentemente de treinador, e trouxe o ídolo do Bayern de Munique, Stefan Effenberg para comandar a equipe, o novo treinador conseguiu duas vitórias seguidas e se afastou da zona de rebaixamento, mas agora vai em busca da classificação contra um grande adversário.

Em coletiva antes da partida, Effenberg falou sobre o conjunto do time aurinegro e dos cuidados que sua equipe deve ter: “O Dortmund tem um grande time e vem mostrando nesta temporada que vai brigar pelo titulo da temporada. A equipe deles tem um futebol refinado e que joga para frente, sei como é isso, quando fui jogador enfrentei por muitas vezes no Westfalen e não é fácil jogar lá. Espero que meus jogadores estejam cientes que a partida será importante para eles, mas vamos fazer o nosso papel”.

O experiente goleiro, Lukas Kruse disse que será um grande jogo: “Será a nossa chance de conseguirmos a classificação para a fase seguinte e tudo é possível. Jogaremos contra uma das melhores equipes do país e que faz boa temporada até o momento. Acredito nos meus companheiros para buscar a vaga, mas não será nada fácil enfrentar o Dortmund dentro de sua casa. Na temporada passada conseguimos dificultar o jogo deles, porém infelizmente perdemos naquele dia, agora é outra competição e será diferente”.