Em evolução no Milan, Bertolacci mira jogar a Champions League como protagonista

Andrea Bertolacci chegou ao Milan na última janela de transferências com grande expectativa. Devido à boa temporada com o Genoa em 2014/15, o meia custou 20 milhões de euros aos cofres do Diavolo, mas ainda não conseguiu demonstrar seu grande futebol. Nesta sexta-feira (30), contudo, o camisa 91 mostrou ambição ao afirmar que seu sonho é ser protagonista na Uefa Champions League.

Em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, o italiano de 24 anos contou que sonha em ouvir a música da competição continental e ser um dos destaques do torneio, mas lembra de que o time precisa pensar de partida em partida: “Devemos pensar primeiramente jogo por jogo e conquistar o maior número de pontos antes da pausa da data Fifa. O meu objetivo é ouvir a música da Champions League e jogá-la como protagonista”, revelou.

Bertolacci também comentou sobre a continuidade do Milan na atual temporada, dizendo que o time precisa melhorar o seu desempenho em partidas fora de casa.

“Falta continuidade de resultados ao Milan. Precisamos de confiança, mas somente com resultados positivos poderemos calar os críticos. Devemos melhorar nas partidas fora de casa, a partir de domingo, mesmo sendo uma partida muito difícil diante da Lazio, mas devemos começar a vencer também longe de casa”, analisou o atleta, já citando a próxima partida do Diavolo, contra a Lazio, às 17h45 (de Brasília), no domingo (1º).

Por fim, o meio-campista explicou que historicamente ele demora um pouco mais para se condicionar fisicamente e que a transferência de Gênova para Milão teve certo impacto, mas que aos poucos, os torcedores rossoneri verão o verdadeiro Bertolacci.

“Eu sempre tive essa dificuldade de entrar em forma, mesmo quando eu já havia me habituado no clube e com certeza a mudança do Genoa para o Milan influiu nisso. Mas esse passo representa uma evolução na minha vida e o aspecto psicológico também conta. A partir de agora a minha forma física está muito melhor e eu poderei mostrar as minhas qualidades”, concluiu.