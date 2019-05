Chelsea e Liverpool se enfrentam buscando melhora na Premier League

Chelsea e Liverpool se enfrentarão nesse sábado (31), em Stamford Bridge, em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League, às 10h30 (Horário de Brasília). As duas equipes não passam por boa fase e precisam do resultado positivo. O atual campeão ocupa a 15ª posição com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe de Klopp está na 9ª posição com 14 pontos.

O jogo de amanhã pode ser decisivo para Mourinho, muito se comenta na Inglaterra que o clássico pode ser seu último jogo, caso sua equipe seja derrotada. Já do lado vermelho, Klopp procura sua primeira vitória na Premier League, e um triunfo num clássico seria muito bom para o novo técnico.

No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pela Capital One Cup, a Copa da Liga, os Blues foram eliminados pelo Stoke City nos pênaltis e o Liverpool triunfou e avançou de fase com a vitória sobre o Bournemouth. E na rodada passada, o Chelsea chegou a quinta derrota, ao perder para o West Ham e o Liverpool empatou em casa com o Southampton.

Diego Costa lesiona costela diante do Stoke City e vira dúvida para o duela

O atacante brasileiro naturalizado espanhol lesionou-se mais uma vez nesta terça-feira (27), lesionando agora uma das costelas e pode ser destaque novamente.

Mourinho é punido e ficará longe do banco por 5 jogos

A fase não é realmente das melhores, além desse poder ser o seu último jogo no comando dos Blues, nem no banco de reservas o português estará devido a punição de 5 jogos, resultado mau comportamento na partida contra o West Ham, quando foi expulso.

Klopp elogia Firmino: 'Está preparado para a Premier League'

O técnico alemão acredita que o meia atacante brasileiro está preparado para ser um dos principais jogadores do seu time e depois desses elogios Firmino pode tornar-se peça importante no duela desse sábado (31). O brasileiro foi destaque no jogo do meio de semana, participando do gol da equipe e a comandando.