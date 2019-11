Resultado Getafe x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (0-2)

Vamos ficando por aqui. Novamente o nosso muito obrigado e te esperamos na próxima. Uma boa noite e até lá.

93' Teeeermina o jogo, na Espanha.

92' Minuto final de partida.

91' Troca de passes em busca do fim da partida, em Madri.

90' Mais três minutos de jogo.

89' Barcelona vai assegurando sua vitória e segue na cola do Real Madrid.

88' Jogador é atendido fora do gramado e a partida reinicia.

87' E agora o jogo está parado para atendimento ao Mensah.

86' Arremate de fora de Jordi Alba e a bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta.

85' Reta final de primeiro tempo.

84' SUAAAREZ... Iniesta para o Pistoleiro, mas foi marcado o impedimento.

83' Getafe se solta mais e é mais presente no ataque, apesar do tempo restante.

82' Suarez buscou proteger para girar, mas a defesa do Getafe foi melhor para afastar o perigo.

81' Iniesta entrou bem no jogo, com boa mobilidade e passes precisos.

80' Jogo fica mais espaçado e com maiores chances. Mas Getafe peca na qualidade de finalização.

79' MUDA O GETAFE: Rodrigues dá a vaga para Mensah.

78' Lafita mata no peito, arrisca e isola de direita. Tiro de meta.

77' Jordi buscou Suarez que furou bizonhamente e perdeu o ataque catalão.

76' Batida de escanteio de Neymar, na marca do pênalti, mas Guaita pega firme.

75' MUDA O BARÇA: Sergi Roberto dá a vaga para Sandro.

74' DEFENDEU, GUAITA! Neymar mete uma caneta sensacional, dá pra Jordi Alba, que saiu cara-a-cara, mas o lateral explodiu a bola no goleiro. Escanteio.

73' Torcida do Getafe não gosta dos toques defnsivos e vaia a equipe.

72' Getafe não tem nenhuma inspiração para criar jogadas. Parece já esperar o fim.

71' Barça se acalma mais, mas segue errando muitos passes, principamente nos passes finais de ataque.

70' Sergi Roberto se perdeu na hora do passe e entregou de graça pra Guaita.

69' Lafita atropelou Jordi Alba e Getafe perde bom ataque.

68' MUDA O GETAFE: Gomez entra e Sarabia sai do jogo.

67' GOOOOOOL, NEYMAR, mas estava pouco avançado e o jogo parou.

66' Outra vez Daniel Alves cruza, mas dessa vez bateu mal na bola e isolou a chance.

65' Daniel Alves cruza da direita e Guaita pega firme na pequena área.

64' Jordi Alba manda de fora da área, mas acerta a rede do lado de fora.Mas Guaita estava na bola.

63' Neymar lança Daniel Alves na direita e o lateral arremata de voleio para boa defesa do goleiro Guaita.

62' Getafe vai precisar se abrir ainda mais, apesar que não tem muito poder de reação.

61' MUDA O BARCELONA: Iniesta retorna aos gramados no lugar de Munir.

60' MUDA O GETAFE: Lafita entra na vaga de Pedro Leon.

59' ARTILHEIRO DO ESPANHOL! Contra ataque gigante do Barça. Bravo pra Sergi Roberto, que lançou Neymar na entrada da área e o brasileiro mandou de primeira, sem deixar cair, no canto do goleiro.

58' GOOOOOOLAAAAAAAAAAAÇO, NEYMAR, PARA O BARÇA!

57' Sarabia mandou a cobrança nas mãos de Bravo.

56' Cruzamento na área catalã e Bravo deu um tapa na bola. Escanteio.

55' Jogo fica mais aberto e corrido. Getafe dá mais espaços.

54' Ótima tabela no ataque catalão, mas o bandeira pegava o impedimento de Neymar.

53' Getafe buscou por uma pressão no ataque, mas a zaga catalã se livrou do perigo.

52' Na cobrança de Sarabia, Piqué afastou de cabeça.

51' Damian manda na área e Mathieu afastou para escanteio.

50' GOOOOOL, MUNIR, mas estava impedido. Dessa vez, bem marcado.

49' Agora foi Dani Alves que surgiu bem na direita, cruzou par Jordi Alba, mas Damian afastou para escanteio.

48' Boa chegada de Jordi Alba, mas o cruzamento saiu fechado para fácil defesa de Guaita.

47' AMARELO, DAMIAN. Neymar ia arrancando para receber na frente e sofreu um tapa no rosto.

46' E Neymar fica no chão sentindo e há um tumulto no gramado.

45' Sem mudanças, começa o segundo tempo.

Equipes estão de volta e a partida vai reiniciar.

Ainda que o jogo seja fraco, a vitória parcial é justa, já que o Barça é mais ativo no campo ofensivo.

Um jogo sem muita emoção, com vários erros de passes, pouca infiltração e sem muita criatividade. Num lampejo, Suarez abriu o placar.

A vitória, se confirmada, vai colocar o Barcelona novamente no topo da tabela, com os mesmos 24 pontos do Real Madrid.

O Barcelona vai vencendo o Getafe com um belo com de Luis Suarez, seu oitavo gol no campeonato, dividindo a artilharia com Cristiano Ronaldo e Neymar.

46' Fim de papo no primeiro tempo.

45' Mais um minuto apenas.

44' Neymar mandou na bagunça e Guaita afastou o perigo.

43' Agora foi Luisito Suarez que tomou um carrinho por trás. Vem bola na área do Getafe.

42' AMARELO, RODRIGUES. Rasteira fora da bola em Neymar.

41' RAKITIC.... Foi cruzar da direita e mandou quase fora do estádio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' A falta é batida por Mathieu e Guaita pega firme no canto esquerdo.

38' AMARELO, ALEXIS. Bateu por baixo, acertou cotovelada, bateu no meio... Pancadas totais no Pistoleiro.

37' Rakitic lança Neymar na área, mas o goleiro do Getafe saiu bem na meta.

36' UM GOLAÇO DO ARTILHEIRO DO ESPANHOL! Neymar escapou da marcação pela esquerda, lançou no meio, Sergi Roberto deu de puxeta pra Suarez, que chegou entre a defesa, dominou, saiu de frente para o goleiro e o uruguaio foi muito frio, pra apenas dar um toquinho e matar a jogada.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

34' Lassen buscou uma caneta em Rakitic, cai, o jogo segue, mas o jogador ficou sentindo no gramado.

33' Suarez tromba com toda a defesa do Getafe, reclama de penalidade, mas o jogo segue.

32' Muitos erros de passes, pouca infiltração e criatividade. Jogo fraco na Espanha.

31' Neymar bateu forte demais e Busquets não alcançou a bola. Só tiro de meta.

30' Suarez faz boa jogada pela esquerda, cruza rasteiro e a zaga manda pra escanteio.

29' Getafe se solta mais nestes minutos de partida. Arrisca mais no ataque.

28' DAMIAN.... Saída de Bravo na intermediária sobrou para o lateral que mandou do meio campo. Bravo defendeu e ainda tirou onda com o rival.

27' Cruzamento de Damian, mas Scepovic não alcança a bola e a defesa do Barça sai jogando.

26' Carnaval de Neymar pela esquerda, fintando 3 marcadores, mas Suarez se complicou todo na jogada e perdeu ótimo ataque.

25' Sempre importantes e muito ofensivos, Dani Alves e Alba estão mal no jogo.

24' OPA! Lançamento de Buquets acha Suarez livre, na cara do gol, mas o bandeira marca impedimento. E ele errou. Tinha condições, o uruguaio.

23' Equipe azul erra passes demais e quebra totalmente o ritmo ofensivo.

22' Torcida do Getafe busca apoiar seu time, mas falta ataque para levantar a galera.

21' Barça tem duas finalizações, contra uma do Getafe.

20' Luis Enrique libera os dois laterais para surgirem mais opções no ataque. Falta movimentação e chegada dos meias.

19' Até a dupla Mathieu-Piqué no campo de ataque. Getafe é todo defesa.

18' Equipe de Madri não tem muita ousadia e nem criatividade para armar ataques.

17' Catalães cruzando muito na área e facilita demais a defesa do Getafe. O toque de bola encontra forte marcação e não muito movimento do ataque.

16' Sergi Roberto surge bem pela esquerda, mas cruza fraco pra trás e facilita a defesa.

15' Barcelona é mais ataque e encontra um muro total do Getafe.

14' Chegada por trás de Sergi Roberto e sua cabeçada saiu sem força para fácil defesa do goleiro.

13' Rakitic buscou o chute de direita, de fora da área, mas isolou a batida. Só tiro de meta.

12' Getafe começa a se soltar mais no campo de ataque, mas não aproveita suas chances com qualidade.

11' SCEPOVIC.... Contra ataque do Getafe pela esquerda, nas costas do Dani Alves. Piqué falhou, o cruzamento teve endereço, mas Scepovic dominou e chutou todo torto pela linha de fundo.

10' Todo time visitante no campo de ataque, mas parece em marcha lenta, o time do Barça.

9' Barça joga com a marcação mais adiantada e dificulta a saída rival.

8' Jogo é parado por uma bolada em cheio no rosto de Sarabia. Parece que logo estará bem.

7' Partida começa mais parada, cadenciada e com poucas emoções.

6' Barça toca a bola e a torcida local vaia.

5' Neymar buscou o domínio na ponta esquerda mas a bola foi forte demais para o brasileiro.

4' Getafe tem uma postura mais defensiva e fica no aguardo do rival em seu campo.

3' Barça tem mais a bola neste começo e encontra o Getafe bem fechado.

2' Mais um ataque catalão. Cruzamento de Dani Alves pela direita, mas a zaga afastou do jeito que dava.

1' CARTÃO DE VISITAS. Neymar e Suarez tabelaram e o brasileiro mandou na pequena área, mas Munir perdeu debaixo do gol!

0' Autoriza o árbitro. Rolou a bola em Madri.

O Barça com seu uniforme dois. Camisa amarela com listras vermelhas nas costas, calção amarelo e meias amarelas.

Getafe com seu uniforme principal. Camisa, calção e meias azuis.

O árbitro da partida é Juan Martinez Munuera com Barbero Sevilla e Munoz Peres.

Equipes sobem ao gramado. Protocolo de entrada acontecendo neste momento.

A torcida se faz presente, mas há lugares vazios no Coliseum Alfonso Peres.

Andrés Iniesta será novidade no banco de reservas. Ele retorna após contusão ainda pela Liga dos Campeões.

Getafe vai à campo com Guaita; Damián Suárez, Alexis, Vergini, Lago; Lacen, J.Rodríguez, Pedro León, V. Rodríguez, Sarabia;Scepovic. Téc: Fran Escribá.

Culés buscam retornam a vencer fora de casa. A última foi na segunda rodada, contra o Atlético de Madrid.

Desde a contusão de Lionel Messi, apenas Neymar e Suarez marcaram no Campeonato Espanhol.

Barcelona escalado com Bravo; Alves, Piqué, Mathieu, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Munir, Suárez, Neymar. Téc: Luis Enrique.

Jogadores fazem o trabalho de aquecimento e em instantes, a bola vai rolar na cidade de Madri.

O palco do confronto entre Getafe x Barcelona é o Coliseum Alfonso Peres, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade rumo ao topo.

FIQUE DE OLHO Getafe x Barcelona 2015:Lafita, meia. Veterano meia espanho, já rodou por várias equipes e dá o tom no meio campo do Getafe com boa visão de jogo, controle e batida na bola.

FIQUE DE OLHO Getafe x Barcelona: Luiz Suarez, atacante. Sem Messi e Iniesta, o uruguaio tem chamado a responsabilidade, mostrando muita raça, habilidade e marcando gols importantes nas últimas partidas. Foi o responsável direto pela virada na rodada passada, ao marcar os três gols catalães.

No último confronto entre as duas equipes, o Camp Nou foi o palco de um show catalão, em uma goleada de.6 a 0.

Atualmente, o Getafe é o 13º, com 10 pontos, quatro a mais do que os ocupantes na zona de rebaixamento.

O Getafe quer a recuperação no campeonato e ganhar fôlego para brigar por uma vaga em torneios europeus.

Por outro lado, o Getafe visitou Sevilla e encarou o time vermelho. Pior para os visitantes, já que levaram um sonoro 5 a 0, sem dó e nem piedade.

Na rodada passada, o time do Barça recebeu o Eibar no Camp Nou e contou com noite inspirada de Luis Suarez. O uruguaio marcou os três gols da virada e o Barça saiu aliviado desse jogo.

2º colocado, o Barcelona vem numa gangorra neste começo de temporada. Várias contusões tiram as estrelas e a chance de um futebol vistoso por rodadas seguidas. Divide a liderança com o Real Madrir, com os mesmos 21 pontos, mas duas derrotas, enquanto os merengues estão invictos.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Getafe x Barcelona pela décima rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!