Lyon vence Troyes fora de casa e assume a vice-liderança da Ligue 1

Neste sábado (31), Troyes e Lyon se enfrentaram pela 12° rodada da Ligue 1, no Stade de l’Aube, em Troyes. O ESTAC, que vem mal das pernas e amarga a última colocação, encarou uma equipe que vem crescendo na competição e buscava chegar ao G-3. Em partida movimentada, os visitantes venceram por um magro 1 a 0. O gol foi marcado por Beauvue, de pênalti.

Com o resultado os gones subiram para a segunda colocação com 22 pontos. O ESTAC, por sua vez, continua na lanterna com apenas quatro pontos.

O próximo jogo do Troyes será fora de casa contra o Lorient, no Yves Allainmat, no próximo sábado (7/11). Já o Lyon fará o clássico do Du Rhône contra o seu arquirrival, Saint-Étienne, no estádio Gerland, no proximo domingo (8/11). Antes, porém, os gones recebem a equipe do Zenit na próxima quarta pela fase de grupos da Uefa Champions League.

Lyon dominam, mas não conseguem o gol

Os visitantes foram para cima logo no início da peleja. Aos oito minutos, Valbuena recebeu assistência e dominou, o jogador bateu cruzado, assustando o goleiro Bernardoni. Depois, o mesmo jogador tentou surpreender o goleiro, após ajeitada de Lacazette, e quase abriu o marcador.

A equipe da casa, mesmo com suas limitações, até que tentava, mas esbarrava em seu próprios erros. Ayasse recebeu passe de Martins-Pereira, porém isolou para longe uma boa chance de gol para sua equipe, aos 28 minutos.

O time de Hubert Fournier continuou em cima, buscando o seu gol. Aos 34 minutos, Tolisso arriscou de fora da área, a bola bateu no defensor, mas Bernardoni estava atento e espalmou para escanteio.

No contra-ataque rápido, a equipe do ESTAC perdeu outra chance para abrir o placar. Aos 35 minutos, Nivet deu na medida para Darbion, o jogador dominou e mandou fraco para a defesa tranquila de Anthony Lopes. Ainda a equipe perdeu seu atacante, Jean por falta dura em cima de Sergi Darder.

Com um jogador devido à expulsão Jean aos 36 minutos, equipe visitante teve mais espaço para trabalhar. Valbuena levantou na área e Ferri mandou um sem pulo em cima de Bernardoni. Antes do intervalo, eles quase abriram o placar com Lacazette. O artilheiro da temporada passada ganhou dos defensores e bateu sem ângulo.

Beauvue marca de pênalti e Lyon soma os três pontos

No início da segunda etapa, os donos da casa, mesmo com um jogador a menos, tiveram sua chance. Aos quatro minutos, Mavinga lançou da defesa e a bola chegou até Darbion, que saiu de frente com Anthony Lopes, mas Morel conseguiu cortar na hora exata.

Depois foi a vez de os visitantes responderem. Valbuena arriscou em cima do defensor, a bola chegou para Sergi Darder, que pegou a sobra e também chutou, mas novamente bateu no defensor. A bola sobrou para Lacazette, que perdeu uma boa chance de abrir o placar.

Em cobrança de escanteio curta batido por Camus, o tunisiano rolou para Darbion, que mandou de canhota, obrigando o arqueiro português a fazer grande defesa.

A equipe visitante buscava o seu gol, aproveitando que tinha um jogador a mais. Aos 21 minutos, Ferri tocou para Tolisso, o volante arrematou de fora da área por cima da meta de Bernardoni. O mesmo jogador obrigou o arqueiro da casa fazer boa defesa, após chutar colocado.

Os visitantes continuaram pressionando: Valbuena cobrou escanteio e Jallet se antecipou aos marcadores e cabeceou para fora. Mas, aos 30 minutos, tudo mudou com um pênalti. Mavinga derrubou Lacazette dentro da área. Na cobrança, Beauvue bateu e converteu o arremate para sua equipe.

O zagueiro Mavinga tentou se redimir do pênalti, e quase empatou a partida em cabeçada perigosa após cobrança de falta batida por Darbion. No último lance da partida, Karaboué bateu cruzado, a bola desviou em Yanga-Mbiwa, mas Anthony Lopes salvou a equipe de sofrer o empate.