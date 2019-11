Com show de brasileiros, Shakhtar Donetsk goleia Malmö e conquista primeira vitória na UCL

Demorou, mas veio a primeira vitória. Em partida realizada na Arena Lviv, na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk não tomou conhecimento e conquistou um triunfo convincente sobre o Malmö por 4 a 0. O duelo foi válido pela quarta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, e aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (03). Os gols do confronto foram marcados por Gladkiy, Srna e pelos brasileiros Eduardo da Silva e Alex Teixeira.

Com o resultado, os ucranianos conquistaram a primeira vitória na maior competição interclubes do planeta e somaram os três primeiros pontos no torneio. O time sueco também tem três pontos, mas perde nos critérios de desempate e ocupa a última colocação do grupo A.

A próxima rodada será realizada no fim deste mês de novembro, no próximo dia 25, às 17h45 (horário brasileiro de verão). O Shakhtar joga mais uma vez diante de seu torcedor, desta vez, contra o Real Madrid. Por sua vez, o Malmö enfrenta o Paris Saint-Germain, no Estádio Swedbank.

Shakhtar tem maior posse de bola e abre placar no primeiro tempo

Desde os primeiros minutos, os donos da casa exerceram pressão e procuraram o ataque logo cedo. O time não baixou a guarda e encurralou o adversário dentro de seu campo de defesa. Aos dois minutos, a primeira grande oportunidade. Fred avançou e deu ótimo lançamento para Bernard sair na cara do gol. Porém, o goleiro Wiland saiu para fazer a defesa.

A pressão continuou. O Shakhtar tentava de todas as formas. Ainda que muito pouco, o Malmö tentava sair e conseguiu levar perigo aos 22 minutos. Djurdjic tabelou com Rosenberg e chegou ao campo de ataque, mas o goleiro Kanibolotskiy interceptou a jogada com a intervenção que anulou o lance. Enquanto os suecos montavam um forte esquema defensivo, os ucranianos tentaram atacar de todas as formas.

A pressão do Shakhtar deu resultado. Aos 29 minutos, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo levantou bola na área e Gladkiy cabeceou. Wiland fez a defesa parcial e, no rebote, o próprio Gladkiy mandou a pelota na rede. Os mandantes continuaram a pressionar em busca do segundo gol, mas não conseguiram.

Brasileiros comandam goleada no segundo tempo

O segundo tempo foi bastante convincente por parte do Shakhtar. E o time logo conseguiu marcar nos primeiros minutos e aumentar a vantagem obtida na etapa inicial. Alex Teixeira deu linda caneta em Árnason, que derrubou o brasileiro na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Srna executou com perfeição o pênalti e marcou o segundo tento do jogo.

A partir daí, o controle ficou mais fácil para os ucranianos, que administraram o resultado, mas não deixaram de atacar, levar perigo e balançar as redes novamente. Aos 10 minutos, foi a vez de Eduardo da Silva deixar a sua marca. Após cobrança de escanteio executada, a defesa do Malmö afastou parcialmente o perigo. A pelota ficou com Bernard, que deu assistência para o centroavante assinalar de cabeça.

O Shakhtar dominou o jogo completamente, enquanto o Malmö não levou perigo nenhum no segundo tempo, o que impediu o clube de esboçar uma reação e ter um resultado positivo fora de casa. Mesmo com as modificações realizadas pelos dois treinadores, o panorama do confronto não mudou. Aos 28 minutos, Srna tocou a bola para Taison, que entrara há pouco. O brasileiro arriscou e Wiland fez a defesa. Na sobra, Alex Teixeira aproveitou para marcar o quarto gol e sacramentar a goleada ucraniana em Lviv.

Em segundo tempo frenético, Benfica vence Galatasaray e segue no topo do grupo C

No Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica enfrentou o Galatasaray, também pela quarta rodada, porém pelo grupo C. O confronto foi disputado até o fim, principalmente no segundo tempo, quando as equipes se intensificaram mais em busca do resultado positivo. Ao fim das contas, melhor para os encarnados. O time lusitano venceu por 2 a 1. Jonas e Luisão marcaram os gols do clube português, enquanto os turcos diminuíram com Lukas Podolski.

Os resultados da rodada não modificaram as posições das equipes na chave. O Benfica segue no topo, com nove pontos ganhos, enquanto os turcos seguem com campanha irregular e ocupam o terceiro lugar, com quatro pontos.

Na próxima rodada, a ser realizada no próximo dia 25, o Benfica encara o Astana às 13 horas, na Astana Arena, no Cazaquistão. Por sua vez, o Galatasaray tem outro páreo duro pela frente. Os turcos medem forças contra o Atlético de Madrid no Estádio Vicente Calderón, localizado na capital espanhola, às 17h45. Os jogos estão de acordo com o horário brasileiro de verão.