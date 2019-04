Pré jogo: Real Madrid recebe PSG em disputa pela liderança do Grupo A da Champions League

O Real Madrid receberá o Paris Saint-Germain no Estádio Santiago Bernabéu, na tarde desta terça-feira (3), em partida válida pela quarta rodada da Uefa Champions League. É o inicio do returno da fase de grupos e a segunda partida seguida entre essas equipes. Ambas dividem a liderança de seu grupo e brigam pelo primeiro lugar.

No dia 21 de outubro, o PSG recebeu o Real Madrid, e mesmo com o encontro dos maiores artilheiros dos clubes, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, o placar não foi alterado. Os parisienses ocupam a primeira posição com sete pontos, já os espanhóis estão com o mesmo número de pontos, mas na segunda posição, pois levam a pior nos critérios de desempate.

As equipes se enfrentaram cinco vezes. O histórico de confronto é favorável aos franceses: duas vitórias do PSG, dois empates e uma vitória do Real Madrid. A partida desta terça-feira pode definir a primeira posição do Grupo A, o que, na teoria, aumentam as chances de pegar uma equipe “mais fraca” no sorteio da próxima fase.

Com desfalques, Real tentará bater concorrente direto em casa

O lateral brasileiro Marcelo falou em entrevista coletiva sobre o PSG. Para ele, o Real não deve pensar no adversário como um único jogador. Além disso falou do reencontro com Di Maria: “Toda a equipe é muito boa. Di María, Matuidi… Não devemos pensar num único jogador, mas em todo o conjunto. Para mim é uma grande honra jogar contra Di María ou jogar com ele. Creio que o Bernabéu vai recebê-lo bem, pois deu tudo no Real Madrid e deixou aqui a pele. É um grandíssimo jogador, um grande amigo e desejo-lhe sempre o melhor.”, comentou.

O técnico Rafael Benítez diz que respeita os parisienses: “O PSG está entre as melhores equipes, sem duvidas. A chegada de jogadores de alto nível como Di Maria faz crescer ainda mais. Espero não ver esse nível na partida, pois que significa que estamos fazendo bem. Temos muito respeito por uma das melhores equipes da Europa.”

Questionado sobre os lesionados, Rafa Benítez comentou sobre as ausências e o retorno de James: “Benzema, Arbeloa e Bale não estão na lista. Falta a eles esta confiança para disputar uma partida de intensidade como esta. A primeira coisa que fazemos é perguntar ao jogador e, em seguida, para os fisioterapeutas e médicos para entender a situação com precisão. James passou bastante tempo sem treinar com a equipe, mas está bem e a disposição da equipe. Não quer dizer que ele vá jogar os noventa minutos ou começar como titular.”

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 24 pontos, assim como o Barcelona. Estão invictos na temporada, com quatro empates e nove vitórias em 13 jogos.

PSG domina a França e busca expansão europeia

Em entrevista coletiva pré-jogo, o treinador Laurent Blanc analisou o adversário de logo mais: “Antes da primeira partida, todo mundo via o Real Madrid como uma equipe bastante defensiva adepta a contra-ataques. Eles provaram o contrário no Parc des Princes. O povo de Madrid usou bem a bola e têm contado com jogadores muito rápidos. Ficamos surpresos com a sua filosofia, mas vai ser um jogo diferente.”

“Este é um jogo de prestígio. Vencer aqui seria uma coisa muito boa, mas oferece-nos a garantia de alcançar as oitavas de finais. Dois critérios serão importantes para ganhar: domínio técnico e intensidade física”, disse Laurent Blanc.

Blaise Matuidi comentou que respeita o adversário: “Nós temos um grande respeito para a equipe que está acostumada a desempenhar um papel de liderança na Europa. Do nosso lado, já faz três anos desde que chegamos as quartas-de-final e esperamos ir ainda mais alto. Temos grandes jogadores, que podem causar dificuldades ao Real Madrid.”

O Paris SG é o líder com folgas na Ligue 1. Estão com 32 pontos, dez a mais que o segundo colocado Lyon. O time também está invicto nesta temporada. Em 15 jogos, empataram três e venceram 12 vezes. A larga vantagem no campeonato francês dá ao PSG mais liberdade para focar na Champions League, onde o objetivo inicial é passar das quartas de finais.