Real Madrid joga mal, mas bate PSG e avança às oitavas de final da Uefa Champions League

Nesta terça-feira (3), Real Madrid e PSG duelaram pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2015/16. Em partida realizada no Santiago Bernabéu, o PSG foi melhor durante quase todo jogo, mas um gol de Nacho, em falha de Trapp, deu a vitória aos merengues por 1 a 0.

Com este resultado, o Real Madrid chegou aos 10 pontos em quatro partidas e se classificou para as oitavas de finais da competição. Com 7 pontos, o PSG ainda tem chances de não se classificar, mas caso vença na próxima rodada, se junta aos merengues.

Na próxima rodada, quinta da fase de grupos, o Real Madrid, já classificado, vai até Lviv encarar o Shakhtar Donetsk no dia 25 (quarta-feira), às 17h45. Ainda não classificado, o PSG vai até a Suécia encarar o Malmö, também no dia 25 e no mesmo horário.

PSG domina, mas sofre gol bizarro

Diferente do jogo realizado no Parc des Princes, Real Madrid e PSG trocaram os papéis no Santiago Bernabéu. Ao invés de se segurar mais atrás, os franceses saíram para o jogo e foram com tudo para cima dos espanhóis, que, por outro lado, pareciam nervosos em campo, sem conseguir trocar muitos passes ou finalizar à meta de Kevin Trapp.

Após 20 minutos fracos em Madri, o PSG decidiu atacar com muita intensidade os merengues. As primeiras duas chances foram em seguida. A primeira foi quando Di María fez linda jogada e acionou Aurier. O lateral francês cruzou e Matuidi, livre na entrada da área, pegou de primeira, mas a bola foi nas mãos de Navas. Depois foi a vez de Ibrahimovic receber na esquerda e bater colocado. A bola passou rente à trave de Navas. E a pressão francesa continuou, quando aos 29', Ibrahimovic cobrou falta muito bem e a bola passou rente à trave de Navas mais uma vez.

Mas na primeira chegada, mesmo que involuntária, os merengues abriram o placar, e de maneira meio bizarra. Aos 35', Kroos recebeu no meio e arriscou. A bola pegou na defesa e ficou pendurada. Trapp saiu pensando que dava para abafar, mas Nacho, que tinha acabado de entrar, foi mais rápido e pegou de primeira, sem goleiro, abrindo o placar no Santiago Bernabéu: 1 a 0 Real Madrid.

Mesmo com o gol, os franceses seguiram dando uma grande pressão nos donos da casa. Dois minutos após o gol, Rabiot recebeu de Cavani, matou no peito e soltou a perna, mas a bola foi na trave de Navas. E na útlima chance da primeira etapa, Di María puxou contra-ataque, driblou Navas e acertou lindo passe para Cavani, que saiu na cara de Navas, mas pegou mal na bola e Varane afastou, dando números finais ao primeiro tempo.

Real Madrid equilibra ações e garante triunfo

O Real Madrid voltou mais concentrado e mais "à vontade" na segunda etapa. O PSG tentava manter a mesma intensidade do primeiro tempo, onde foi totalmente dominante, mas parava em um Real Madrid mais espero na segunda etapa, que ia marcando bem e conseguindo ficar mais tempo com a bola que na primeira etapa.

Mas assim como nos primeiros 45 minutos, o PSG era quem ficava mais tempo com a redonda, tentando envolver os merengues e arranjar um espaço para empatar o jogo. Só que o jogo era muita pressão e pouca objetividade, tanto que o primeiro bom arremate do segundo tempo só aconteceu aos 29', quando Danilo passou para Lucas Vazquez, que cruzou, a bola passou por toda a área e chegou para Isco, que dominou e soltou a bomba, mas Trapp fez bela defesa.

A primeira boa chance dos franceses só aconteceu aos 32', e de maneira sensacional, quando Di María cobrou escanteio muito fechado, quase rasteiro, e a bola foi na trave de Keylor Navas. Os merengues queriam ampliar para ficar tranquilos na partida, e quase conseguiram, quando Kroos recebeu com espaço na direita, invadiu a área e finalizou, mas Trapp fez bela defesa.

Na última chance do confronto, Di María, ex-Real Madrid, teve a chance de empatar o jogo em cobrança de falta, mas o argentino cobrou no travessão. Os franceses até tentaram, mas os merengues confirmaram a vitória e a classificação.