Com gol de Cavaleiro, Monaco arranca empate do Qarabag no Azerbaijão

Em Baku, no Azerbaijão, na tarde desta quinta-feira (5), o Qarabag recebeu o Monaco em partida válida pelo Grupo J, da Uefa Europa League. Samuel Armenteros abriu o placar para o time da casa e Ivan Cavaleiro igualou o marcador para os monegascos na etapa final. O time do principado empatou a terceira na competição, já os alvinegros perderam a segunda.

Com o resultado, o Qarabag caiu para o quarto lugar do Grupo J com quatro pontos. O Monaco é agora o segundo colocado com seis pontos. O Tottenham venceu o Anderlecht por 2 a 1 e agora lidera este grupo. O time da Bélgica está em terceiro, com quatro pontos. O gol marcado por Cavaleiro foi o primeiro sofrido pelo clube do Azerbaijão atuando em casa, nesta Europa League. Já o ASM segue com a média de um gol por jogo na competição europeia.

No domingo (8), o Qarabag volta suas atenções ao campeonato nacional, onde enfrenta o Khazar Lenkoran, fora de casa. Já o Monaco, no mesmo dia, visita o Bordeaux. Os clubes voltam a campo pela Liga Europa na quinta-feira (26). Qarabag pega o Tottenham e o time do principado recebe o Anderlecht.

Qarabag abre o placar em etapa inicial equilibrada

A primeira boa chance da partida aconteceu cedo: o brasileiro Richard Almeida finalizou de fora da área com perigo e Subasic espalmou. Pouco depois, Almeida tocou em profundidade para Ismayilov que chutou rasteiro e a bola passou ao lado da meta. A defesa monegasca tinha dificuldades em interceptar passes do adversário.

Arriscando mais, o time do principado assustou com dois chutes de fora da área: Bernardo Silva cruzou, a defesa afastou mal e Pasalic arrematou de canhota, Sehic fez excelente defesa e mandou para escanteio. Lacina Traoré bateu colocado, por cima. O Qarabag apostava em cruzamentos: após bola lançada no tumulto, Quintana desviou na segunda trave, mas o toque não foi suficiente para a bola ir em direção ao gol.

Do outro lado, a defesa do time da casa estava bem postada, os monegascos tinham dificuldades em penetrar na área e buscavam os chutes de longe. A partida seguia equilibrada até que aos 39 minutos o Qarabag abriu o placar: Sadiqov passou para Armenteros, o sueco tocou com categoria por cima de Subasic e marcou um belo gol. Agolli avançou pela esquerda e soltou a bomba, a bola foi na rede pelo lado de fora.

Monaco empata com Cavaleiro e arranca um ponto do Qarabag

O Qarabag passou a valorizar a posse no inicio da etapa final, já o Monaco tentava empatar rapidamente: Fabinho cruzou e Pasalic testou fraco, Sehic encaixou. Em falta na lateral da área, Sadiqov chutou forte, em direção ao gol e Subasic mandou para escanteio. O jogo tinha mais espaços, os visitantes partiam em busca do objetivo e os mandantes tentavam aproveitar as brechas.

Fabinho entortou dois e tocou para Raggi, que estava livre na esquerda. O zagueiro improvisado de lateral chutou mirando o ângulo oposto, mas mandou por cima. Bernardo Silva cruzou, a bola quicou no meio da área e Ricardo Carvalho cabeceou na segunda trave. A bola passou na frente do gol, mas saiu pela linha de fundo. Falta cobrada pelo camisa 10, Wallace mandou de cabeça e Sehic defendeu.

Pressionando, os visitantes conseguiram o empate: Ivan Cavaleiro tabelou com Ricardo Carvalho, o atacante não dominou e o goleiro tentou afastar com um chute. A bola bateu no jogador do Monaco e entrou. Pouco depois, Traoré ganhou do marcador e arrematou forte, o goleiro espalmou. O torcedor do Qarabag estava impaciente, o clube não criava e os adversários defendiam bem. Nos acréscimos, os alvirrubros quase viraram. Bernardo cobrou falta e Wallace tentou cabecear, mas ninguém tocou na redonda e o goleiro segurou.