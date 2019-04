Bordeaux arranca empate do Sion no fim e segue sem vencer na UEL

Na tarde desta quinta-feira (5), o Bordeaux não conseguiu sair de um simples empate diante do Sion, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. O gol dos Les marine et blanc foi marcado pelo atacante Thomas Touré, aos 22 minutos da segunda etapa. Contudo, quando parecia que nada iria tirar o triunfo do clube francês, no minuto 93, Clément Chantôme marcou contra, e a equipe da casa conseguiu evitar a primeira derrota na competição, se mantendo na liderança isolada da chave B. O Bordeaux ocupa a terceira colocação no grupo, tendo três pontos, três atrás do vice-líder Liverpool, que conseguiu sua primeira vitória na Europa League diante do Rubin Kazan.

A penúltima rodada será providencial para todas as equipes da chave, mas principalmente ao Bordeaux e Liverpool, que se enfrentarão no dia 26 de novembro no Estádio Anfield, na Inglaterra. Os franceses vão precisar dos três pontos para conseguir encostar na zona de classificação para a próxima fase, já os Reds para confirmar de vez a vaga para a fase seguinte. Para o Sion, a classificação dependerá somente de um simples empate contra o lanterninha Rubin Kazan, da Rússia, já que a equipe tem oito pontos e é líder.

O jogo começou em ritmo lento no estádio Tourbillon, em Sion. Poucas oportunidades de gol e bastante toque de bola e chutões, foram as principais características dos primeiros 45 minutos. Mesmo jogando fora de casa, o Bordeaux teve uma leve vantagem ante o Sion, mas as finalizações e investidas com Diabaté, Touré e Jussiê não estavam dando certo. O principal jogador do elenco, Jaroslav Plasil, estava muito bem marcado, impossibilitando o tcheco conseguir criar jogadas ou finalizar de fora da área, como é sua principal função no elenco comandando pelo ex-lateral Willy Sagnol.

A equipe da casa, Sion, não mudava tanto sua postura. Com poucas chances de gols, os chutes que deram foram muito pouco para bater o bom goleiro francês Carrasso. O atacante senegalês Konaté tentou, mas não conseguia arranjar espaços para finalizar ou ter uma boa chance de marcar. Travado no meio campo, os cinco meias do Sion distribuídos no gramado também não conseguiram desempenhar bem seus respectivos papéis, tendo o time da casa um péssimo poder ofensivo.

Emoção na partida aconteceu somente no segundo tempo, e na parte final dele. Aos 67 minutos, Chantôme deu belo passe para Touré, que invadiu a área e fuzilou o goleiro letão Vanins, abrindo o placar para o Bordeaux. Após o objetivo conquistado, tudo estava perfeitamente encaminhado para uma vitória do clube francês, a primeira no torneio, mas aos 93 minutos, uma bola alçada na área pelo Sion, Chantomê foi afastar e afastou para o próprio gol, marcando contra e cedendo o empate para o time da casa.