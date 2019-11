Resultado de River Plate x Huracán na Copa Sul-Americana 2015 (0-1)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre a Copa Sul-Americana 2015 e outras grandes ligas na VAVEL Brasil. Até a próxima e um abraço!

Com o 1 a 0 de vantagem, um empate servirá para a classificação do Huracán. O River, por sua vez, terá ganhar por dois gols de diferença, além de não levar nenhum. Caso contrário, precisará de três. Além de não poder empatar.

O Huracán derrota o atual campeão da Sul-Americana e da Libertadores em pleno Monumental de Nuñez e encerra sequência de invciblidade dos milionários dentro de casa.

48' Fim de papo! O Huracán faz história vencendo o River Plate em pleno Monumental de Nuñez!

47' Os passes errados definem o jogo do River Plate hoje: foram 66 equívocos

46' De novo o atacante faz boa jogada, mas dessa vez, ele quase marca um gol monumental: ele recebe sozinho na área, para, domina, olha para Barovero e toca por cobetura. A bola caprichosamente beija a o travessão, o que seria o segundo gol dos visitantes!

46' NA TRAVE! ERA O SEGUNDO DO HURACÁN!!!!! ÁBILA!

43' Huracán retem a bola e domina o River Plate

40' Substituição no Huracán:

Sai: Cristian Espinoza

Entra: Echeverría

39' Huracán segura completamente o River dentro de casa, deixando o jogo frio. Os milionários não conseguem acertar passes e causam nervosismo no torcedor

35' Substituição no Huracán:

Sai: Toranzo

Entra: Pablo Bruna

29' Que isso, Saviola? Boa jogada de Sanchez na direita, o uruguaio cruza rasteiro para o atacante que frente a o goleiro Díaz, isola a chance de empate dos milionários

25' River vem para o ataque e deixa espaços atrás. Huracán aproveita e o jogo fica movimentado

21' De novo Casco! Lateral recebe sozinho na grande área pega de primeira, mas a bola passa à esquerda do goleiro do Huracán

Passes errados: River Plate 52 x 24 Huracán

16' Substituição no River:

Sai: Rodrigo Mora

Entra: Javier Saviola

13' Huracán segue melhor que o River, que por sua vez, segue com erros de passes e insiste na bola aérea

8' Substituição no Huracán

Sai: Daniel Montenegro

Entra: Sotelo

5' River Plate insiste nos cruzamentos para a grande área, mas Casco erra seguidamente os levantamentos

0' Começa o segundo tempo no Monumental!

Substituição no River:

Sai: Driussi

Entra: Lucho González

Substituição no River:

Sai: Martínez

Entra: Viudez

Huracán foi melhor que o River durante todo o primeiro tempo. Os milionários parecem nervosos e não conseguem criar chances ou ao menos trocar passes. O Globo, por sua vez, aproveitou as chances e as falhas dos mandantes para abrir o placar

45' Fim do primeiro tempo! Huracán foi melhor que o River, que está irreconhcível dentro de campo

42' Pressão do Huracán! O time alviverde pressiona saída de bola dos milionários que é ruim, e vem levando perigo ao gol de Barovero. Ábila recuperou uma bol e chutou no gol, mas a bola passou rente à trave

39' Torcida começa a ficar impaciente com o time, que erra muitos passes

35' O River parece ter se abatido com o gol, e abusa dos lançamentos longos. Com isso, o Huracán tem mais facilidade para administrar o placar favorável

25' Jogo esfria, mas o River segue tentando criar, porém, com o uso da bola área

19' River tem dificuldades para armar as jogadas, parece nervoso em campo o time de Gallardo

17' Gol bizarro no Monumental para botar fogo no jogo. Com o gol qualificado, a tendência é que os alviverdes recuem ainda mais no jogo, e o River vá para cima dos visitantes

15' Casco foi afastar a bola, e chutou em cima de Espinoza, a bola bate no atacante e encobre o goleiro Barovero! O Huracán apronta dentro do Monumental! Gol qualificado fora de casa

14' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO HURACÁN! ESPINOZA NA FALHA DE CASCO!

13' Impedimento! Lançamento para Sanchez, que ia saindo de frente para o gol, mas a bandeira já estava levantada. Jogo equilibrado

7' A posse de bola é do River Plate, mas quem tem levado perigo em jogadas isoladas é o Huracán! Jogo começa agitado no Monumental

4' Opa! Escanteio a favor do Huracán, Ábila cobra na boca do gol e a bola passe na frente do gol de Barovero, levando perigo aos milionários

2' River tenta se impor jogando dentro de casa; Huracán vem para o empate e joga atrás da linha da bola

0' Rola a bola! River Plate x Huracán pelas seimifinais da Copa Sul-Americana na VAVEL Brasil!

Tudo pronto para rolar a bola no Monumental de Nuñez!

River Plate escalado: Barovero; Mercado, Maidana, Mammana e Casco; Sánchez, Kranevitter, Diriussi e Gonzalo Martínez; Mora e Alario

Huracán escalado: Díaz; San Román, Nervo (C), Mancinelli, Balbi; Bogado, Vismara, Toranzo; Montenegro; Espinoza y Ábila. DT: Domínguez.

Pela semifinal da Copa Sul-Americana, duelo argentino para decidir quem será o representante do país na final da competição. O River Plate, atual campeão e que passou pela Chapecoense nas quartas, ou o Huracán, surpresa do torneio e que, ao chegar entre os quatro melhores, já garantiu presença na Copa Libertadores de 2016.

O primeiro jogo é nesta quinta-feira (5), às 21h45 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O River é o favorito ao bicampeonato, mas precisa confirmar isso dentro de campo. No campeonato nacional, as colocações dos que disputam são bastante opostas: os atuais campeões são 7º, enquanto o Huracán é somente o 24º colocado de um total de 30 clubes.

River quer seguir ainda mais dono da América

Os millonarios vivem grande fase em conquistas internacionais. Após a Sul-Americana de 2014, houve também a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a atual Copa Suruga.

Após ser o primeiro clube a vencer a Sul-Americana e a Libertadores de um ano para o outro, a proposta do bicampeonato da atual copa, é igualar o feito do Boca nas temporadas 2004 e 2005, quando os xeneizes as venceram em sequência.

A principal peça que retorna ao River para a disputa de ida da semifinal é o goleador Lucas Alario, recuperado de uma luxação no ombro, sofrida ainda no duelo com a LDU, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

A volta de Alario, após a lesão, ocorreu na vitória dos millonarios sobre o Vélez, no último sábado, em gol anotado pelo próprio artilheiro. Diante do Huracán, ele estará em campo ao lado de Rodrigo Mora.

Já na defesa, o lateral Leonel Vangioni se recuperou de um estiramento na panturrilha direita. O atleta treinou durante a semana e fica disponível para a utilização do técnico Gallardo.

Ainda no setor defensivo, o treinador cogita a entrada de Emanuel Mammana na vaga do criticado Éder Balanta, que teve imensa dificuldade de conter os ataques da Chapecoense na fase anterior da copa.

Para o jogo em casa, o River Plate deve ir a campo com: Marcelo Barovero; Mercado, Maidana, Emanuel Mammana e Vangioni; Sánchez, Kranneviter, González e Martínez; Mora e Alario. Técnico: Marcelo Gallardo.

Tratado como zebra no confronto, Huracán busca título inédito

Vencedor da Copa Argentina de 2014, o Huracán quer disparar agora ao seu primeiro título internacional. Presente apenas na Libertadores de 1974 e na do presente ano, a chance de conquista através da Sul-Americana é bem mais viável para tal feito almejado.

Na última fase, nas quartas, os argentinos eliminaram os uruguaios do Defensor com o magro placar agregado de 1 a 0.

Em contrapartida à tentativa de escrever uma rica histórica nas páginas do clube, o Globo ainda precisa confirmar permanência na primeira divisão argentina.

A situação incômoda e que divide as atenções de elenco e torcedores, é a de necessitar de um empate diante do Belgrano para não correr riscos de rebaixamento no Campeonato Argentino.

Na última rodada, em revés sofrido para o Quilmes, o técnico do Huracán, Eduardo Domínguez poupou o volante Ezequiel Vismara e o atacante Ramón Ábila, pensando na semifinal da Sul-Americana.

"Estamos desfrutando de estar nas semifinais. Não foi fácil, é a primeira vez na história do clube e devemos continuar trabalhando", advertiu o técnico Domínguez.

O provável Huracán vai a campo com: Díaz; San Román, Mancinelli, Nervo e Balbi; Vismara, Toranzo, Cristian Espinoza e Bogado; Montenegro e Ábila. Técnico: Eduardo Domínguez.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre River Plate x Huracán, válida pela Copa Sul-Americana 2015! Fique conosco nesta grande partida!