Em jogo equilibrado, Hamburgo sai na frente, mas permite empate do Darmstadt

Neste sábado (7), Darmstadt e Hamburgo se enfrentaram pela 12° Rodada da Bundesliga 2015/16, no Merck-Stadion am Böllenfalltor em Darmstadt. Os liliens que vem em queda na competição queriam a reabilitação diante de um time perdeu na rodada passada, mas faz campanha irregular na temporada.

A partida foi equilibrada e terminou empatado em 1 a 1, o gol do time da casa foi marcado por Heller e para os visitantes Lasogga fez de penalti. Com o resultado os liliens estão em décimo terceiro com 14 pontos. Já os dinos estão em décimo primeiro com 15 pontos.

O próximo jogo do Darmstadt será fora de casa contra o Ingolstadt no Audi-Sportpark no dia (21). Enquanto que o Hamburgo recebe no Volksparstadion a eequipe do Borussia Dortmund no dia (20). Não haverá rodada na próxima semana por conta da data FIFA.

Etapa inicial equilibrada e dinos saíram na frente do placar:

As duas equipes que vinham de derrota na competição queriam a reabilitação nesta partida, o time do norte da Alemanha teve sua primeira oportunidade, aos 2 minutos, Muller tabelou com Lasogga, o atacante arriscou sem direção.

Mas os Liliens responderam em cobrança de falta batido por Rausch, o jogador mandou no travessão quase abrindo o marcador. Depois o meio-campista cruzou na cabeça de Niemeyer que mandou por cima.

Os dinos tiveram uma grande oportunidade, aos 21 minutos, outra descida de Muller que tocou para Gregoritsch, o austríaco foi bloqueado e a bola sobrou para Díaz que arriscou de fora da área e Mathenia fez grande defesa.

Só que aos 29 minutos, a equipe visitante teve um pênalti a seu favor, Niemeyer derrubou Gregoritsch dentro da área. Na cobrança, Lasogga bateu e converteu para os dinos.

Antes do intervalo os Liliens quase empataram a partida, Sandro Wagner fez o pivô e rolou para Niemeyer que arriscou em cima de Adler que espalmou para tiro de canto, evitando o empate do time da casa.

Liliens voltaram melhor e empataram a partida:

Logo no começo da segunda a equipe da casa empatou a partida, aos 2 minutos, Gondorf foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Heller que livre mandou para o fundo do gol de Adler. Em seguida quase virou a partida com Rausch que cobrou a falta, a bola passou foi indo e mansinho e Adler espalmou.

Os hamburgueses saíram em contra ataque, aos 9 minutos, Schipplock deu assistência a Muller, o jogador cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para desviar ao gol de Mathenia.

A pressão do time da casa continuou em busca de virar o placar, aos 13 minutos, Rausch levantou na área e Caldirola cabeceou e a bola passou rente a trave do time hamburguês. Depois a camisa 34, recebeu de Rosenthal e arriscou, assustando o goleiro visitante.

O time visitante teve outra chance, Sakai desceu em velocidade e colocou na cabeça de Lasogga que mandou pra fora a chance de colocar sua equipe de volta na frente. Minutos depois foi à vez de Muller mandar uma bomba, obrigando Mathenia fazer grande defesa.

No final da partida os liliens tiveram duas chances de virar o jogo, aos 43 minutos, Kempe tentou do meio da rua, mas a bola foi por cima. E outro com Heller que tentou de puxeta, mas Adler estava atento e fez a defesa.