Resultado de Sevilla x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2015/2016 (3-2)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco. Não deixem de acompanhar tudo sobre o Campeonato Espanhol e outras grandes ligas na VAVEL Brasil. Um abraço e até a próxima!

Time de Unai Emery pulou para a 10° posição, agora com 15 pontos. Equipe andaluz venceu líder e vice-líder da competição e está há 6 pontos dos quatros primeiros colocados

A derrota tira a liderança do Real Madrid, e deixa o Barcelona, agora isolado, na ponta da tabela, com 27 pontos. A derrota por três gols também tirou do time de Rafa Benítez a melhor defesa das ligas Europeias

93' Fim de papo! Sevilla 3x2 Real Madrid

92' Colombiano tirou Krohn-Dehli pra dançar, e com maestria, colcou no canto esquerdo de Sergio, descontando para os merengues

92' GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!! JAMES RODRÍGUEZ DESCONTA!!!

91' Torcida grita Olé e o Sevilla toca a bola

90' Teremos mais três minutos de acréscimos!

85' Sevilla retém a bola no campo de ataque e consegue neutralizar contragolpes do Real. Jogo parece bem encaminhado

82' Sevilla domina o jogo com toques de bola precisos no meio-campo. Torcida grita olé

78' Substituição no Real Madrid:

Sai: Kroos

Entra: Jesé

77' Substituição no Sevilla:

Sai: Banega

Entra: Krohn-Dehli

76' Casilla, Casilla, Casilla! Três vezes o goleiro madridista salvou o Real de uma goleada. Konoplyanka ganha de Danilo, chuta no canto e o goleiro espalma, no rebote, Banega de novo chuta para o gol, e mais uma vez Casilla, que em dois tempos, salvou o Real!

74' Centroavante que acabou de entrar recebeu cruzamento na área e cabeceou livre para ampliar o placar para os donos da casa!

74' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!! LLORENTE!!!!! ACABOU DE ENTRAR

71' Sergio Rico!! Goleiro sevilliano salva a cabeçada de Casemiro. Pressão do Real!

70' Substituição no Sevilla:

Sai: Immobile

Entra: Llorente

68' Cristiano Ronaldo! português recebe de Modric em boas condições de marcar, mas de novo, manda pra fora

66' James Rodríguez toca por cima para Cristiano Ronaldo, que de primeira, bate fraco nas mãos de Sergio Rico

62' Substituição no Real Madrid:

Sai: Isco

Entra: James Rodríguez

60' Konoplyanka faz ótima jogada na esquerda, tabela com Imobille, sai na frente de Casila e rola para Banega, que no meio da área bota pro fundo das redes. Vira vira virou o Sevilla!

60' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!! BANEGA!!!

57' Jogo é movimentado e bom na segunda etapa. As duas equipes buscam a vitória e tentam chutes de longa distância

56' Cristiano Ronaldo! Primeira aparição do craque no jogo, que de fora da área, mandou uma bomba rasteira que passou ao lado da trave esquerda de Sergio

55'Immobile recebe cruzamento dentro da área, mas bate mal e a bola sobra nas mãos de Kiko Casila

51' Konoplyanka! Meia ucraniano se livra de Danilo e bate de fora da área, mas manda pra fora

48' Kroos! O meia recebe de Modric e chuta forte de fora da área, mas a bola vai para fora

45' Rola a bola pra o segundo tempo!

O Real Madrid começou melhor no jogo, fez o seu gol e dominava a partida até então. Um escanteio isolado fez com que o Sevilla voltasse para o jogo com o gol de empate, e a partida ficasse quente na primera etapa. Lá e cá, a primeira parte do jogo terminou em igualdade no placar e campo.

46' Final da primeira etapa! Sevilla 1 x 1 Real Madrid. Grande jogo no Ramón Sánchez Pizjuán!

45' Isco faz jogada individual pela esquerda, bate em cima da marcação e consegue escanteio para o Real no último lance do primeiro tempo

43' Casemiro! Kroos escora para o brasileiro que vinha de frente para o gol. O volante soltou uma pancada que passou perto do gol de Sergio

40' UUUUUUUUUH! Immobile, denovo! Tremoulinas cruza pela esquerda e a bola chhega para o atacante, que desequilibrado, chuta para fora

39' Jogo esquenta após gol de empate do Sevilla. Ambas equipes em busca da vitória!

36' Cartão amarelo! Immobile é punido após tirar a camisa na comemoração

35' Escanteio cobrado com perigo, a bola passa por todo mundo, bate em Nacho, e sobra livre para Immobile, sem goleiro, marcar. 1 a 1 e festa no Ramón Sánchez Pizjuán!

35' GOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!!! IMMOBILE!!!

31' Zagueiro merengue não resistiu as dores no ombro direito após a queda no lance do gol, e pediu para ser substituído

31' Substituição no Real Madrid:

Sai: Sergio Ramos

Entra: Varane

30' Time de Unai Emery parece finalmente se impor dentro de campo, e pressiona o Real Madrid com a bola dominada no meio-campo

28' UUUUUUUUH! Primeira chance do Sevilla! Pepe salvou um cruzamento vindo da esquerda que iria chegar no pé de Immobile, que frente ao gol, estava pronto para marcar. Sergio Ramos botou para escanteio

26' Danilo cruza da direita para Bale cabecear por cima da meta de Sergio

24' Sergio Ramos reclama de dor no ombro após a queda no lance do gol. Rafa Benítez, preocupado, põem Varane para aquecer

23' PRESSÃO DO MADRID! Bale recebe em profundidade e bate forte para o gol de Sergio Rico, que espalma pra linha de lado

20' Isco cobra escanteio á meia altura, a bola chega em Sergio Ramos, que de meia bicicleta faz um lindo gol para abrir o placar em Sevilla

20' GOOOOOOOOLAÇO DO REAL MADRID! SERGIO RAMOS!!!

15' Real domina o Sevilla por completo e está mais próximo do primeiro gol

10' NA TRAVE!!! Pressão do Real tem efeito e após cobrança de escanteio, Nacho pega a cobra e dispara pro gol, a bola beija a trave esquerda do goleiro Sergio! Quase gol dos merengues de novo!

9' UUUUUUUUUUH! Cristiano Ronaldo recebe lançamento de Pepe. O português sai da marcação de Mariano e bate fraco no canto direito de Sergio. A bola vai pra fora com desvio. Escanteio pro Real!

5' Cartão amarelo! Primeiro cartão do jogo é para Nacho, que fez falta em Vitolo para obstruir o contra-ataque andaluz

4' Bale cobra direto e a defesa andaluz afasta

4' Isco faz jogada individual na direita, cai, e o árbitro marca falta perigosa a favor do merengues

3' Os primeiros minutos são de posse de bola merengue. Sevilla marca atrás

0' Rola a bola no estádio Ramón Sánchez Pizjuán!

17h30 | Abas equipes já estão em campo. Tudo pronto para Sevilla x Real Madrid! Você confere todas as emoções aqui, na VAVEL Brasil!

17h10 | Real Madrid escalado: Casilla; Nacho, Pepe, Ramos, Danilo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale e Cristiano Ronaldo. Técnico: Rafa Benítez.

17h10 | Sevilla escalado: Sergio Rico; Tremoulinas, Andreolli, Rami, Ferreira; N'Zonzi, Krychowiak, Banega, Koonplyanka, Vitolo; Immobile. Técnico: Unai Emery

17h | O palco da partida de hoje será o estádio Ramón Sánchez Pizjuán, casa do Sevilla. Com capcidade para 42.500 pessoas, deverá receber lotação máxima para incentivar o time andaluz para a vitória

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante: Não tem como não ser ele: O português que sempre quer balançar as redes! O camisa 7 chegou recentemente a marca de 500 gols na sua carreira, e passou Raúl como maior artilheiro do Real Madrid com mais de 324 gols, Ronaldo irá com toda a confiança do mundo para enfrentar a equipe andaluz.

FIQUE DE OLHO: Klonoplyanka, meio-campo: Os defensores do Real Madrid irão prestar atenção especial à Yevhen Konoplyanka. O jogador ucraniano é um dos melhores jogadores da liga espanhola, apesar de estreiar dicretamente na temporada, o jovem vem ganhando confiança com o passar das rodadas e sua importância no Sevilla aumenta em cada jogo que passa. Unai Emery tem confiança no jovem ucraniano que pode decidir uma partida.

As baixas ainda são dor de cabeça para Rafa Benítez, que em uma rara notícia boa do departamento médico, afirmando que James Rodríguez pode ser novidade na lista de convocados. Com Keylor Navas e Benzema lesionados, o treinador não quer correr riscos desnecessários, mesmo com uma possível possibilidade dos dois irem a campo, Benítez preferiu poupar os dois importantes atletas. Gareth Bale, que ainda não está 100% pode estar em campo, mas Benítez também não garantiu sua presença no jogo desta tarde. Marcelo, com fratura na coxa também não estará presente no campo.

Sobre o jogo, Benítez afirmou a maneira que pensa para entrar em campo diante de um ambiente hostil e contra um bom adversário: "Temos que impor nosso estilo de jogo, mas as dificuldades vão estar lá e precisamos de concentração máxima para evitar erros que eu espero que não seja nesse jogo que irão ocorrer..é uma partida muito difícil porque os elementos estão favoráveis ao Sevilla, além da equipe ser de alto nível", analisou.

Criticado por conta de alguns resultados negativos, Unai afirmou: "A situação dos treinadores é complicada, em apenas uma semana, podemos alcançar bons resultados e também ter momentos ruins. Os resultados estão abaixo das expectativas e dos nossos objetivos. Ainda há muito campeonato, mas a responsabilidade é assumida e sabemos que temos que fazer o time crescer. Amanha vamos ter outra oportunidade para mostrar o que sabemos", garantiu.

O treinador do Sevilla, Unai Emery concedeu entrevista coletiva antes da partida contra o Real Madrid neste sábado (7). A equipe da casa, que após uma boa série de vitórias voltou a perder e a ver os quatro primeiros colocados longe precisa vencer para não se distanciar ainda mais. O técnico sevilliano falou sobre o jogo que será realizado na casa dos rojiblancos: "É um jogo muito importante. Estamos com a responsabilidade e a necessidade de construir uma regularidade na competição, que ainda está abaixo do que queremos. Nós vamos jogar em casa contra o líder, e a dificuldades vão estar presentes", salientou.

Na última temporada, o Real Madrid venceu nos dois jogos em que dois times se enfrentaram. Os merengues venceram por 2-1 na capital da Espanha, com gols de James Rodriguez e Jesé, enquanto Iago Aspas marcou para os andaluzes. Na partida em Sevilla, o Real Madrid voltou a vencer com hat-trick de Cristiano Ronaldo. 3-2.

O Real Madrid vem de vitória sem muito esforço diante do Las Palmas, no Santiago Bernabéu. 3 a 1 com naturalidade para os donos da casa, que tornaram-se líderes de La Liga.

O Sevilla vem de derrota para o Villarreal. Pela décima rodada, no estádio El Madrigal, a equipe de Unai Emery sucumbiu a força do submarino amarelo dentro do seu estádio, e saiu derrotada por 2 a 1.

Já o Real Madrid é líder com o dobro de pontos do adversário desta tarde, mas divide a ponta da tabela com o Barcelona, e para se isolar, precisará vencer fora de casa. Rafa Benítez terá de quabrar a cabeça para definir a equipe que irá campo, uma vez que, Sergio Ramos, Keylor Navas, Marcelo e Benzema serão poupados.

Após as duras derrotas contra o Manchester City e o Villarreal nesta semana, o Sevilla volta a campo na tarde deste domingo (8) para receber o líder do Campeonato Espanhol. A equipe de Unai Emery vem oscilando muito neste início da temporada, e precisa de uma vitória para não desgarrar dos quatro primeiros colocados. Com 12 pontos, os sevillianos se encontram na 11° primeira posição de La Liga.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016. Tudo sobre o grande jogo entre Sevilla x Real Madrid! A bola rola às 17h30, e você acompanha tudo conosco!