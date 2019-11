Resultado Barcelona x Villarreal pela Liga (3-0)

Muito obrigado, um grande abraço aos amigos e ótimo restante de domingo. Até a próxima!

E o terceiro gol... Uma pintura digna de quadro. Um chapéu de costas, chute de primeira e gol de Neymar.

Pra quem vê o resultado, pensa que foi um passeio, mas a verdade é que o Villarreal dificultou o máximo, não deixou chances, até Neymar aparecer e brilhar indivualmente. Em dois erros da defesa, o Barça matou o jogo.

Com o resultado, Barça se isola na liderança, à espera do resultado do Real Madrid.

Muitos aplausos, foco em Neymar, autor de dois gols e um deles, uma verdadeira pintura. Suarez marcou o outro.

92' Fim de papo na Catalunha.

91' PRA FORA, SUAREZ! Contra ataque, a bola cai no uruguaio, que finta de um lado e do outro, mas manda na rede do lado de fora.

90' Mais dois minutos.

89' Neymar e Suarez marcaram todos os gols do Barça desde a contusão de Messi.

88' Villarreal entregue. Barça garante mais 3 pontos.

87' A Fifa divulgou a premiação dos melhores gols, mas deveriam abrir novamente para colocar esse gol. Um golaço.

86' Reta final com aplausos para o brasileiro.

85' PARA PRÊMIO PUSKAS! Contra ataque pela esquerda, Neymar toca de cabeça, Suarez arranca e cruza na entra da área. O Brasileiro dominou e METEU UM CHAPÉU DE COSTAS para a defesa e mandou sem deixar cair. UMA PINTURA!

84' GOOOOOLAAAAAAÇO GENIAL DE NEEEEYMAR, PARA O BARÇA!

83' Villarreal não tem muita participação no campo ofensivo.

82' Três vezes Sergi Roberto e três erros. Agora foi em um ótimo contra ataque pela esquerda.

81' MUDA O BARCELONA: Piqué sai aplaudido e entra Bartra.

80' DE NOVO! Neymar faz bela jogada pela esquerda, cruza pra quem vem de trás e Sergi Roberto bateu novamente na lua.

79' SERGI ROBERTO......De frente para o gol, o espanhol mandou de fora e quase joga nas praias catalãs.

78' MUDA O VILLARREAL: Castillejo dá a vaga para Samuel Garcia.

77' MUDA O BARÇA: Munir sai e Sandro entra.

76' DE BICO! Ataque rápido pela direita e Suarez, dominou, girou e mandou de bico mesmo. Pegou Areola.

75' Torcida do Barça canta mais alto com mais uma vitória de seu time.

74' Essa vitória coloca os catalães na ponta da tabela, até o jogo do Real Madrid, que pode empatar e pontos.

73' AMARELO, BONERA. Uma rasteira em Neymar.

72' QUE CATEGORIA! Forte, rasteiro, no canto direito, deslocando Areola. Barça encaminha a vitória.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS SUAREZ, PARA O BARCELONA!

70' Vem Luisito Suarez!

69' PENAAAALIDADE MÁXIMA PARA O BARÇA. Jaumi Costa dá um carrinho sem bola em Munir e leva amarelo. Falta muito clara.

68' SOLDADO... Tropeçou de forma bizarra e o Barça sai jogando.

67' Barcelona precisa se acalmar de qualquer modo. Vários bons jogadores estão amarelados e o próximo jogo é o clássico contra o Real Madrid.

66' Neymar sofre falta, quase arruma confusão e já tem cartão. Escapou dessa.

65' MUDA O VILLARREAL: Bakambu entra e Pina sai.

64' Bruno mandou de canhota e carimbou a barreira.

63' AMARELO, PIQUÉ. Matou bom ataque do Villarreal. Vem falta frontal.

62' AREOLA, SENSAAAAACIONAL! Trabalho pela meia direita entre Suarez e Iniesta. A bola ficou oferecida para o capitão, que se esticou, mandou da pequena área e Areola faz uma defesaça com a mão direita.

61' Neymar, 10 gols, artilheiro da Liga Espanhola.

60' PARA DESAFOGAR! Barça tentou o ataque, a defesa cortou, tentou sair jogando, mas Bruno saiu mal, mandou no pé de Busquets. O volante viu Neymar livre na esquerda, mandou para ele. O brasileiro dominou de direita e fuzilou na saída de Areola.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, PARA O BARCELONA.

58' Munir faz bem a jogada pela direita, cruza na área, mas ninguém do Barça acreditou e a bola foi em linha de fundo.

57' Neymar bate fechado demais e facilita a vida de Areola.

56' Luisito arranca pela direita, usa bem o corpo e arruma um escateio. Torcida vem junto.

55' Costa tenta o ataque pela esquerda, mas pisou na bola literalmente e saiu com bola e tudo.

54' Jogo é truncado, marcado e segue ainda com poucas chances claras de gol. Foram 2 até agora.

53' Neymar cruza da direita, Suarez cabeceia no segundo pau, mas manda sem direção, por cima do gol.

52' Jogadores do Barcelona num nersosismo fora do comum com a arbitragem.

51' Cruzamento de Castillejo rasteiro, mas ninguém na pequena área para aproveitar.

50' Agora foi Daniel Alves quem reclamou da marcação da arbitragem. Jogo é tenso.

49' Público divulgado no Camp Nou, com 74.109 pessoas.

48' AREEEEEEEOLA! Neymar cruza de três dedos, Munir desvia, Dani Alves completa do segundo pau e o goleiro faz milagre em cima da linha!

47' Barcelona parece ter voltado com o mesmo nervosismo da primeira etapa.

46' AMARELOS PARA NEYMAR E SUAREZ. Confusão por uma trombada forte em Neymar, os dois atacantes reclamaram e tomam cartões.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo na Catalunha.

Equipes retornam e a bola vai rolar em instantes para o segundo tempo.

Villarreal é muito cauteloso, mas quando decide sair, aposta em tabelas pela linha de fundo e leva certo perigo.

Barça pouco inspirado. Neymar e Suarez erram muito e Iniesta cria sozinho pelo meio.

Com uma boa chance para cada lado, a partida segue empatada, sem muitas emoções e com as duas equipes marcando forte e aumentando o nervosismo em campo.

45' Fim do primeiro tempo.

44' BRAAAAAVO! Tabela entre Castillejo e Jonathan, Alba foi cortar e ajeitou para Castillejo enfiar o pé e Bravo salvar com o peito.

43' Jogo aumentou em nervosismo e tensão.

42' Agora a confusão é entre Pina e Neymar. Brasileiro não gosto da falta sofrida.

41' Vamos para a reta final do primeiro tempo.

40' Villarreal tinha ótimo contra ataque, mas Neymar voltou na marcação e cometeu falta.

39' QUAAASE! Iniesta cruza da linha de fundo, Areola falha e Munir quase manda nas redes.

38' AMARELO, MÁRIO. Falta em Neymar e após muitas reclamações.

37' Castillejo é quem mais procura o jogo para a saída no ataque visitante.

36' AMARELO, INIESTA. Por reclamação.

35' Soldado arrisca de fora e a bola sai pela direita de Bravo sem nenhum perigo.

34' Submarino amarelo controla a bola e tenta sair jogando.

33' A partida segue com poucas emoções e muitos erros de ataque.

32' Neymar erra mais um passe na esquerda. Brasileiro pouco apagado até aqui.

31' Mais postado defensivamente, o Villarreal dificulta a criação do Barça.

30' Suarez tentava o arremate pela direita, mas Bonera fez bem a cobertura e trava o chute.

29' Iniesta buscava Suarez, mas a marcação estava atenta e desviou o passe.

28' Partida é toda do Barça, neste momento. Villa não consegue sair de seu campo.

27' AMARELO, MATHIEU. Ele está demais. Na volta, deu um carrinho forte.

26' OLHA O MATHIEU! Contra ataque gigante e o zagueiro finalizou de esquerda após um arranque de trator.

25' Levantamento de Jonathan, mas Mathieu afastou.

24' Villarreal aposta em jogadas pela esquerda com a criação de Jonathan dos Santos.

23' Princípio de confusão entre Suarez e Costa. Duelo promete.

22' Escanteio curto, Neymar avançou em velocidade e parou em Areola.

21' TRAVADO! Iniesta e Neymar trabalham na esquerda, mas o meia finaliza com a marcação. Escanteio.

20' Mathieu rouba a bola, ataca como um trator e finaliza de cabeça, para defesa de Areola.

19' Barça põe pressão no campo rival e a torcida vem com o time.

18' Cobrança de Neymar e Bonera afasta mais uma da área.

17' QUE SUSTO! Bonera foi tirar o perigo e quase mandou contra. Areola espalmou pra escanteio.

16' Cruzamento na área, Suarez tenta de cabeça, mas manda fraca na meta amarela.

15' Posse de bola: 70/30.

14' Soldado é quem mais procura jogo no ataque. Jonathan se mexe muito também pela esquerda.

13' Neymar cobra o escanteio, manda forte demais e facilita a defesa rival.

12' Daniel Alves arrisca de fora da área, mas é travado pela defesa.

11' IMPEDIDO. Neymar sairia na cara do gol, mas em impedimento.

10' Suarez domina de costas, gira, mas é bloqueado no chute.

9' Jogo é aberto neste começo. Villarreal não é todo defesa.

8' Tabela dos visitantes teve a marcação catalã tirando na hora h.

7' Bravo tentou sair driblando pelo meio e quase se complicou.

6' Visitantes apostam na saída rápida em contra ataque e sempre com aproximação.

5' Iniesta armaria ótimo ataque, mas foi interceptado por Bonera.

4' Ataque do Villarreal buscava Soldado, mas o bandeira marcou impedimento do camisa 9.

3' Neymar bateu, mas mandou muito por cima do gol.

2' Suarez é derrubado e Barça tem boa chance de ataque pelo meio.

1' Villa com muita gente no meio campo para congestionar a criação.

0' Autoriza o árbitro. A bola rola no Camp Nou.

Villarreal todo de amarelo. A bola vai rolar.

Tudo pronto. Barcelona com seu uniforme principal. Camisa azul e grená na horizontal, calção grená e meias azuis.

A arbitragem é de Clos Gomez, com Marco Martinez e Sobrinho Magan nas bandeiras.

Hino do Barcelona, equipes perfiladas e protocolo de entrada.

Equipes na boca do vestiário. Daqui a pouco a bola rola.

Submarino amarelo não sabe o que vencer o Barça há mais de 10 jogos. Quem sabe hoje, na boa fase.

Equipes terminam o processo de aquecimento e em instantes subirão ao gramado.

Villarreal com Areola, M. Gaspar, Bonera, V. Ruiz, J.Costa, Dos Santos, T. Pina, Bruno, S. Castillejo, D. Suárez, Soldado. Téc: Marcelino

Barcelona escalado com Bravo; Dani Alves, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Iniesta; Munir, Luis Suárez, Neymar. Téc: Luis Enrique

O palco do confronto Barcelona x Villarreal é o Camp Nou, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade rumo ao topo.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Villarreal 2015: Luiz Suarez, atacante. Sem Messi, o uruguaio tem chamado a responsabilidade, mostrando muita raça, habilidade e marcando gols importantes nas últimas partidas.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Villarreal: Jonathan dos Santos, atacante. Mexicano com sangue brasileiro e laços catalães. Assim como seu irmão Giovanni, começou na base do Barça, não teve certo destaque em meio às estrelas e foi buscar um rumo novo no Villarreal.

No último confronto entre Barcelona x Villarreal, o jogo foi tenso, nervoso e com uma complicada vitória catalã por 3 a 2, na casa culé.

Atualmente, o Villarreal é o quarto colocado com 20 pontos. Real Madrid e Barcelona dividem o topo com 24 pontos cada um.

Vivendo grande fase, o Submarino Amarelo quer alçar megulhos maiores nesta temporada.

Por outro lado, o Villarreal teve um duelo mais complicado. Recebeu, em seu estádio, o bom time do Sevilla e suou sangue para vencer por 2 a 1 e seguir na briga por vaga na Champions League.

Na rodada passada, o time do Barça visitou Madri e encarou o Coliseum Alfonso Perez para bater o Getafe por 2 a 0 com mais uma atuação primorosa da dupla Neymar e Suarez.

2º colocado, o Barcelona vem numa gangorra neste começo de temporada. Várias contusões tiram as estrelas e a chance de um futebol vistoso por rodadas seguidas.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco tudo do duelo entre Barcelona x Villarreal pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol 2015/16!